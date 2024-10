Ford Fiesta (2017-2023) problemen, betrouwbaarheid prijs

Aankooptips

Toen de Ford Fiesta in 2023 uit productie ging, verdween één van de leukst rijdende B-segmenters van de markt. Gelukkig gaat de Fiesta op de occasionmarkt nog wel even door. Maar hoe leuk en hoe goed is zo’n laatste Fiesta op de langere termijn? Wij pluizen het uit.

Zo snel kunnen tijden veranderen: in 2015 was de zesde generatie van de Ford Fiesta nog de bestverkochte compacte auto van Europa. Acht jaar later, in 2023, moet generatie 7 plaatsmaken voor compacte EV’s en gaat hij uit productie.

Aan de voorkant verschilt de laatste Fiesta niet zo heel veel van zijn voorganger, aan de achterkant herken je hem daarentegen meteen. In plaats van verticaal geplaatste achterlichten, heeft de Fiesta Mk 7 liggende exemplaren.



Dat Ford de buitenmaten had aan­gepast, is met het blote oog nauwelijks te zien. Toch nam de totale lengte met 7 centimeter toe. De breedte was ruim 1 centimeter gegroeid en ook de wielbasis en de spoorbreedte werden iets opgerekt. De hoogte was juist met ruim 1 centimeter afgenomen.



Alle benzinemotoren Fiesta met drie cilinders



De 1,5-liter diesels uitgezonderd, omvatte het motorengamma uitsluitend ­driecilinders. Zelfs de 200 pk sterke Fiesta ST-3 die in 2018 op de markt kwam, moest het met drie potjes doen. Wel had-ie op de Nederlande markt standaard een vijfdeurs carrosserie.

Voor de liefhebbers van SUV-­achtige looks, rustte Ford de Fiesta vanaf 2018 ook uit als Active X. Die stond iets hoger op de wielen en probeerde je van zijn stoerheid te overtuigen met kunststof spatbord­randen, dorpelverbreders en dakrails (optie).

Verkoopcijfers Ford Fiesta Mk7



In 2017, het jaar van de generatiewissel, ­werden in Nederland zo’n 8900 Fiesta’s ­verkocht. Een jaar later reden er bijna 11.000 door de showroomdeuren naar buiten. Dat was goed voor plek 4 in de ­bestsellerlijst. Alleen de Volkswagen Polo, Renault Clio en Kia Picanto moest de Fiesta voor zich dulden.



In 2019 moest de compacte Ford een stapje terugdoen en kwam hij weer op vrijwel hetzelfde niveau als in 2017. De zevende plaats was zijn lot, vlak achter de Renault Clio. Coronajaar 2020 sloten de Ford-dealers af met ruim 6600 verkoop­contracten voor de Fiesta. De drie laatste jaren kwamen ze niet verder dan iets meer of iets minder dan 3000 stuks.

Welke uitvoering van de Fiesta moet ik hebben?

Van 2017 tot 2019 kon je deze Ford Fiesta nog als driedeurs bestellen. Maar dat deden zo weinig Nederlandse klanten, dat de importeur hem uit het leveringsprogramma schrapte. Wat het uitrustingsniveau betrof, hield Ford het ook overzichtelijk.



Fiesta-kopers die thuis nog geen vaatwasser hadden en stromend water al luxe vonden, kozen voor de Trend. Die had je alleen in combinatie met de minst vermogende, ongeblazen motoren en boden een handbediende airco, centrale vergrendeling en elektrisch bediende zij­ruiten vóór. Geen cruisecontrol, geen lichtmetalen wielen en geen parkeersensoren.



Ga voor een Fiesta Titanium, ST-Line of Vignale



De Titanium kreeg een rijkere uitrusting en krachtiger motoren. Voor hetzelfde geld bood Ford de Fiesta ST-Line aan, met een meer op sportiviteit gerichte uitrusting. In de Vignale voelde je je helemaal de koning te rijk, want die had zelfs leren meubilair. De Fiesta Active X werd vanaf 2018 naar voren geschoven als stoere crossover en de ST-3 was de absolute top, zowel qua luxe als ­motorisering. Beide zijn in Nederland alleen als vijfdeurs geleverd.

Motoren Ford Fiesta (2017-2023)



Het motorengamma van de Fiesta kende drie turboloze 1,1-liter driecilinders (70, 75 en 85 pk) met manuele vijfbak. Het zwaartepunt lag echter bij de geblazen 1,0-liter EcoBoost-motoren (100, 125 of 140 pk), geleverd met een handgeschakelde zesbak of een zeventraps Powershift-automaat met ­dubbele koppeling.



De woest klinkende 1.5 EcoBoost (alleen met zesbak) in de ST-3 was goed voor een imposante 200 pk. De 85 pk sterke 1.5 TDCi is in Nederland nauwelijks verkocht en is als tweedehands ook vrijwel onvindbaar.

Ford Fiesta facelift 2022



In 2022 kreeg de Ford Fiesta een bescheiden facelift. Die voorzag onder meer in een andere grille waarin het Ford-logo was teruggekeerd, gewijzigde bumpers en nieuwe ­lichtunits. Verder was hij nog maar in twee driecilinder-motorsmaken leverbaar. Het populairst was de 125 pk sterke mild hybrid met een inhoud van 999 cc. De snelle ST-X met 1496 cm3 en 200 pk bleef een buitenbeentje.



De driecilinder EcoBoost Hybrid was leverbaar als Titanium, Titanium X, ST Line en ST Line X. De Active X was alweer verdwenen. Alle versies waren te koop met een manuele zesbak of een automaat. Binnenin deed een 12,3-inch digitaal instrumentarium z’n intrede en het veiligheidsarsenaal was uitgebreid met adaptieve cruisecontrol inclusief stop&go-functie.

Ford Fiesta (2017-2023) problemen

Van de Consumentenbond krijgt deze laatste generatie Fiesta een keurige 8,6 voor betrouwbaarheid. Structurele, geld­verslindende problemen zijn ons dan ook niet bekend. Bij vroege EcoBoost-motoren wilde de door een oliebad draaiende distributieriemen weleens verbrokkelen als de verkeerde olie werd gebruikt. Het gevolg: sterk vervuilde olie en in de soep draaiende motoren.



Vervangen distributieriem Fiesta EcoBoost duur



Door de invoering van hoogwaardige riemen van kevlar en polyurethaan, is daar bij deze laatste Fiesta eigenlijk geen sprake meer van. Niettemin zouden wij de voorkeur geven aan een occasion waarvan is vastgelegd dat hij altijd met de voorgeschreven intervallen de juiste verse olie heeft gekregen.



De vervangingstermijn van de distributieriem is lang (240.000 km of 10 jaar), maar de kosten zijn hoog. Reken op 1500 tot 2000 euro. Check in het onderhoudsboekje of vraag de dealer of de riem van de auto die jij op het oogt hebt, binnenkort aan de beurt is. Zo ja, laat hem dan voor aankoop preventief vervangen of pingel de verwachte kosten van de vraagprijs af.



1.5 EcoBoost-motor Fiesta ST heeft distributieketting



Overigens heeft de 1,5-liter motor van de ST-3 en ST-X geen distributieriem, maar een ketting en hetzelfde geldt voor de mild hybride-motoren (vanaf 2022). Luister bij die motoren naar rammel- en ratelgeluiden direct na de koude start.

Let op schakelgedrag Powershift-automaat



Check tijdens de proefrit met een automatisch geschakelde Fiesta of de schakelmomenten van de Powershift-transmissie netjes en vloeiend verlopen. Gebonk of hinderlijke schokken zijn uit den boze. Een ritje door stadsverkeer of een gesimuleerde filerit brengt eventuele problemen snel aan het licht.

Elektrische problemen Ford Fiesta en olielekkage



Als de startmotor weigert en het digitale dashboard op zwart gaat, ligt de oorzaak meestal bij een losgetrilde stekker van de centrale computer onder de motorkap. Even goed aandrukken en klaar. De Duitse keuringsinstantie GTÜ meldt bij de Ford Fiesta Mk7 bovengemiddeld veel olietranspiratie vanuit de motor en de versnellingsbak.



Buitenspiegels Fiesta met kuren



Verder worden bij kou piepgeluiden van de stuurinrichting gemeld en hadden auto’s uit de eerste bouwjaren last van wiebelende stoelen en loszittende gordelvergrendelingen. Een ander kwaaltje dat sommige Fiesta’s vertonen, betreft de buitenspiegels. Soms klappen ze spontaan in of weigeren ze juist om uit te klappen.

Tweedehands Ford Fiesta (2017-2023) prijs



Bij het zoeken naar een tweedehands Ford Fiesta zouden wij de karige Trend-uitvoering laten staan en de ongeblazen 1,1-liter motoren zouden we ook keihard negeren. Hou je van sportief, kies dan voor een ST-Line en voor pure verwennerij moet je de Vignale hebben. De Titanium bewandelt de gulden middenweg.



Motorisch is een 100 pk sterke EcoBoost al leuk genoeg, maar als je voor de ST-Line kiest, past de 125 of 140 pk sterke versie daar beter bij. Een Fiesta 1.0 EcoBoost uit 2018 met een kilometerstand van rond de 100.000 kilometer heb je vanaf ongeveer 11.500 euro.



Knallen in een Fiesta ST-3 vanaf 18.000 euro



Wil je liever een Ford Fiesta uit 2020 of eentje met hoogstens 50.000 op de klok, dan begint het feest rond de 14.500 euro. De goedkoopste Fiesta ST-3 die we op Marktplaats.nl vonden, kostte 18.000 euro. Reken voor een exemplaar met Bovag-garantie op vanafprijzen van ongeveer 20.000 euro. Wil je per se een ­Fiesta met mild hybride-aandrijflijn van na de facelift, dan moet je algauw 17.000 euro neertellen.