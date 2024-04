Jij wacht op de nieuwe Fiesta? Ford geeft deze 4 modellen voorrang

Nieuws

We lieten een traantje toen het doek viel voor de Ford Fiesta. Gelukkig lijkt de compacte stuurmansauto een terugkeer te maken. Fans van de Fiesta moeten wel geduld hebben, want vier andere Ford-modellen krijgen voorrang.

De laatste Ford Fiesta rolde vorig jaar zomer van de band in Keulen en volgend jaar is het einde oefening voor de Ford Focus. Momenteel lijkt bij Ford de focus te liggen op (elektrische) SUV’s. Maar in de toekomst kan dit weer veranderen.

Tegenover Autocar laat Martin Sander - baas van Ford Europa - weten dat er ‘absoluut’ ruimte is voor andere modellen in het aanbod en dat het merk klanten wil bedienen die niet zitten te wachten op een SUV.

Nieuwe Ford Fiesta: 2 opties

De weg naar een nieuwe (elektrische) Ford Fiesta lijkt dus open te liggen. Dit kan op twee manieren. Ford kan het nieuwe platform gebruiken waar bollebozen van het merk al ruim twee jaar aan werken. Dit platform is mogelijk flexibel genoeg om als basis te dienen voor de elektrische Fiesta.

Of Ford kiest ervoor om een beroep te doen op Volkswagen en het nieuwe MEB Entry-platform te gebruiken. Deze betaalbare techniek dient ook als basis voor de Volkswagen ID.2, Cupra Raval en Skoda Epiq. Stuk voor stuk modellen van Fiesta-formaat.



Oude bekenden krijgen voorrang

Voor het zover is, focust Ford zich op het introduceren van vier andere modellen. Daarbij zitten twee oude bekenden: de Ford Explorer en de Ford Capri. Eerstgenoemde is al geïntroduceerd en staat in de tweede helft van dit jaar bij de dealer. De SUV is een product van de samenwerking met Volkswagen.



Ook de nieuwe Ford Capri gaat op het bekende MEB-onderstel van Volkswagen staan en wordt naar verwachting volgend jaar gepresenteerd. Het model heeft niets te maken met het coupeetje van vroeger. De nieuwe Capri is een coupé-SUV op basis van Explorer. Vorig jaar werd de Capri voor het eerst gespot (zie foto’s hierboven), volgend jaar wordt-ie op de markt verwacht.

Naast de twee oude bekenden gaat Ford de Ford Mustang Mach-e faceliften en de Ford Puma van een elektrische aandrijflijn voorzien. De compacte cross-over met stekker is omgedoopt tot de Puma Gen-E en wordt nog dit jaar geïntroduceerd.