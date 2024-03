Ford werkt aan twee betaalbare EV's van 25.000 euro, maar is het te laat?

Nieuws

Ford staat niet bepaald bekend als een grote speler op de EV-markt, maar daar willen de Amerikanen verandering in brengen. Het merk is druk bezig met de ontwikkeling van twee betaalbare elektrische auto’s rond het welbekende prijspunt van 25.000 euro.

Volgens Bloomberg is een team binnen Ford druk bezig met de ontwikkeling van een elektrische pickup en een compacte SUV. Beide modellen moeten rond de 25.000 euro gaan kosten en zullen op het platform staan waar het team in het geniep al twee jaar aan werkt.

In de nieuwe auto’s gaat Ford gebruikmaken van een LFP-batterij, wat 30 procent scheelt in de kosten. Naar verluidt zal de suv in 2026 op de markt komen en heeft Ford zijn pijlen voornamelijk gericht op de Tesla Model 2, die volgens de laatste geruchten in 2027 wordt geïntroduceerd.

Ford in Nederland

Wat betekent het nieuws voor Ford-liefhebbers in Nederland? Het is onwaarschijnlijk dat de pickup naar Nederland komt, maar de compacte suv is wel interessant voor de Lage Landen. Aangezien het model naar verwachting in 2026 in de VS wordt gepresenteerd, rekenen we erop dat de suv een jaar later onze kant op komt.



2027 duurt nog drie jaar, wat moeten we in de tussentijd? Op dit moment biedt Ford alleen de Ford Mustang Mach-E aan als elektrische optie. Daar komt de nieuwe Explorer binnenkort bij, al is de introductie van die EV al meerdere keren uitgesteld. Dat wordt een Volkswagen ID.4-concurrent van om en nabij de 45.000 euro, dus niet bepaald het koopje van de week.

Ford kondigde bij de introductie van de gefacelifte Ford Puma ook een elektrische Puma aan, genaamd de Gen-E. Dat model wordt dit jaar nog onthuld, en kan Ford een duwtje in de rug geven. De prijs van deze Puma Gen-E zal echter niet in de buurt komen van het magische bedrag van 25.000 euro.

De boot gemist

Bij 25 mille wordt het pas echt interessant. Andere merken als Citroën en Renault hebben opties voor dit bedrag met de ë-C3 en Renault 5, en ook de Chinese concurrentie is niet mals. We vragen ons dan ook af of Ford niet de boot heeft gemist en simpelweg te laat is met zijn EV-offensief.

Maar wat doe je als je een boot mist? Dan pak je de volgende. Ford gokt er blijkbaar op dat het toch nog op tijd op het EV-feestje arriveert, door mee te liften met de Tesla Model 2-boot.

Het zit Ford ook niet mee



Daarbij komt dat Ford niet een uitgebreid modellengamma heeft met auto’s met een verbrandingsmotor die de verkoopcijfers in de tussentijd hoog kunnen houden. De Fiesta kwam vorig jaar tot zijn einde, en ook de Ford Focus heeft niet lang meer. Als we kijken naar de verkoopcijfers van 2023, valt daarmee bijna de helft van alle Nederlandse verkopen weg.

Daarna blijven enkel de Ford Puma en Ford Kuga over. Het lijkt er dus op dat Ford een paar moeilijke jaren gaat krijgen in Nederland.