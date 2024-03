Voorlopig kun je fluiten naar goedkope Tesla Model 2

Nieuws

Elon Musk houdt ons al jaren in spanning met zijn beloftes over een goedkope Tesla, die we voor het gemak Tesla Model 2 noemen. Voorlopig laat hij ons nog even wachten, want de productie van de goedkope Tesla komt pas goed op gang in in 2027.



Volgens Elon Musk zit Tesla tussen twee grote groeigolven in. De eerste golf is aangespoeld, met succesmodellen als de Model 3 en Model Y. Maar de volgende golf, met de langverwachte goedkope Tesla van 25.000 euro, dendert pas over drie jaar op ons af. Dat verwacht de grote Amerikaanse investeringsbank Evercore.



De productie van de Tesla Model 2 zou eind 2025 moeten starten, maar voordat alles op rolletjes loopt, zitten we volgens Evercore-analist Chris McNally al in 2027. Al zijn de eerste auto's wel klaar in 2026.



Tesla Model 2 actieradius



De Tesla Model 2 rolt van de band in de fabriek in Austin, Texas en dus niet in de Berlijnse Gigafactory. De kleine auto komt op een nieuw platform te staan en krijgt een batterijpakket van 53 kWh, met een actieradius van 400 kilometer. Ook de elektromotor is nieuw. Nog spannender is het of de Tesla Model 2 straks ook autonoom kan rijden. Al die systemen zouden de prijs met 2000-2500 dollar (1800-2300 euro) opdrijven, dus dat is nog allerminst zeker.



Model 2 al vaak uitgesteld



In 2020 deed Tesla-CEO Elon Musk voor het eerst de belofte dat een goedkope Tesla onderweg was. Deze zou een prijskaartje van 25.000 dollar krijgen en moest ervoor zorgen dat Tesla bereikbaarder werd voor een groter publiek. Sindsdien werd de ‘Model 2’ echter meermaals uitgesteld omdat de prioriteiten van Tesla elders lagen.



Wij houden de Model 2-soap nauwlettend in de gaten en jij leest het als eerste in onze gratis nieuwsbrief.



Het EV-merk besloot zich eerst te focussen op grotere en vooral duurdere projecten als de Tesla Cybertruck. Dit is te verklaren, omdat met dergelijke auto's meer winst kan worden gemaakt dan met een goedkoper model. Op de Tesla Model 2 zijn de marges veel kleiner. Om winst te maken, moet de productie omhoog.

Naar verwachting worden van de Model 2 meer auto's gebouwd dan van de Tesla Model 3 en Model Y samen. Dat betekent dat de jaarproductie op ongeveer 2 miljoen stuks komt te liggen. Maar voor het zover is, hebben we dus al driemaal oliebollen gegeten.