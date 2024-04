Er komt tóch een goedkope Tesla aan, maar er schuilt een addertje onder het gras

Nieuws

Net nu we dachten dat Tesla de plannen voor een betaalbaar model in de ijskast had gezet, kondigt CEO Elon Musk de komst van goedkopere Tesla’s aan. Dat klinkt veelbelovend, maar er schuilt een addertje onder het gras.

Tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers sprak Musk over de toekomstplannen van het merk. Daarin was hij geheimzinnig en cryptisch als altijd, maar benoemde hij wel kort een interessante ontwikkeling. Volgens Musk heeft Tesla zijn plannen gewijzigd, en worden er nieuwe en goedkopere modellen binnen een jaar gelanceerd. Oorspronkelijk was het plan om de productie van de nieuwe generatie modellen in de tweede helft van 2025 op te starten.

Detail maakt groot verschil

Musk volgt het nieuws echter op met een belangrijk en potentieel teleurstellend detail: “Deze nieuwe voertuigen, inclusief meer betaalbare modellen, zullen zowel aspecten van het platform van de volgende generatie als aspecten van onze huidige platforms gebruiken, en zullen op dezelfde productielijnen kunnen worden geproduceerd als ons huidige voertuigaanbod.”

Het gebruik van het volledig nieuwe platform wordt dus voorlopig uitgesteld. En dat is cruciaal, aangezien Musk eerder benadrukte dat het nieuwe platform en het daarbij horende productieproces zou zorgen voor flink lagere productiekosten. Tesla waarschuwt dan ook dat het nieuwe plan kan leiden tot minder kostenbesparingen dan eerder verwacht. In andere woorden: de beloofde vanafprijs van 25.000 euro wordt naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald.

Prijs goedkope Tesla onbekend

Wat de prijs van het nieuwe goedkopere model dan wel wordt, laat Musk in het midden. Omdat Tesla gebruik kan blijven maken van de huidige productielijnen, verwacht de directeur dat er jaarlijks 3 miljoen exemplaren van de band gaan rollen. Ter illustratie: in 2023 produceerde Tesla om en nabij 1,8 miljoen auto’s.

Tesla Model 2

Twee weken geleden leek het erop dat de goedkopere Tesla helemaal niet meer van de grond zou komen. Persbureau Reuters berichtte dat de plannen voor de Tesla ‘Model 2’ in de prullenbak waren gegooid, om ruimte te maken voor de ontwikkeling van de Robotaxi. Musk kondigde op X aan dat deze volledig autonoom rijdende EV in augustus van dit jaar wordt onthuld.

Neerwaartse spiraal

Nu lijkt Tesla toch weer voor een andere strategie te hebben gekozen. De koersverandering lijkt een reactie op de neerwaartse spiraal waar het bedrijf sinds het begin van dit jaar in zit. Tesla verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar namelijk ‘maar’ 386.810 nieuwe auto’s, een daling van maar liefst 20 procent ten opzichte van een jaar eerder en fors minder dan beraamd.

Besparingsplannen van Musk als gevolg van dit teleurstellende kwartaal kostte maar liefst 14.000 van de 140.473 medewerkers hun baan, bijna 10 procent dus. Ook verlieten verschillende topmannen het merk en kelderden de waarde van Tesla-aandelen.