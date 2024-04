Tesla worstelt: massaontslagen, topmannen die 'doei' zeggen en aandelen in vrije val

Nieuws

Tesla zit in de hoek waar de klappen vallen. Het Amerikaanse EV-merk heeft een bijzonder teleurstellend kwartaal achter de rug, en de gevolgen daarvan zijn niet mals …

De tegenvallende resultaten nopen Elon Musk tot het nemen van rigoureuze beslissingen. De CEO van Tesla heeft in een interne memo zijn besparingsplannen duidelijk gemaakt aan het personeel. Daarin staat dat maar liefst 14.000 van de 140.473 medewerkers de laan uit worden gestuurd. Bijna 10 procent dus.

Daarmee is de gifbeker nog niet leeg voor Tesla. Eerder lieten twee topmannen weten dat ze Tesla verlaten. Het plotselinge vertrek van Andrew Baglino (vice-president aandrijflijn- en energietechniek, 18 jaar bij Tesla) en Rohan Patel (directeur openbaar beleid en bedrijfsontwikkeling, 8 jaar bij Tesla) roept de vraag op of dit toevallig is, of te maken heeft met de onrust binnen het bedrijf. We gokken het laatste.

Tesla-aandelen duiken naar beneden

De onzekerheid rondom Tesla laat zich ook voelen op de beurs. De aandelen van Tesla daalden onlangs met 4,8 procent, kort nadat het nieuws over de ontslagen en de vertrekkende managers naar buiten kwam. De aandelen hebben dit jaar tot nu toe ongeveer een derde van hun waarde verloren. Daarmee is Tesla nu het slechtst presterende bedrijf in de S&P 500 - een verzameling van de 500 grootste bedrijven wereldwijd.

Recordkwartaal Tesla

De situatie bij Tesla is vliegensvlug omgeslagen. Na het laatste kwartaal van vorig jaar kon de vlag nog uit. Het merk had zojuist zijn eigen verkooprecord verbroken, door maar liefst 484.507 EV’s aan de man/vrouw te brengen. Ondanks dat BYD een iets beter kwartaal had, bleef Tesla met 1.808.581 verkopen over heel 2023 het bestverkochte EV-merk. Daarbij was de Tesla Model Y de bestverkochte auto wereldwijd.

De verkopen van Tesla per kwartaal, vanaf vorig jaar:





Tegenvallende verkopen

Hoe anders hangt diezelfde vlag er een aantal maanden later bij. Want hoewel Tesla in het afgelopen kwartaal de kroon van het bestverkochte EV-merk terugveroverde, waren de resultaten teleurstellend. Het merk verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar 386.810 nieuwe auto’s, een daling van maar liefst 20 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het is de eerste keer sinds lange tijd dat de verkoopcijfers van Tesla dalen. Eerder was corona verantwoordelijk. Nu is het de schuld van de teruglopende vraag naar EV’s en de steeds heviger wordende Chinese concurrentie, onder meer van BYD.