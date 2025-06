Nieuws

De Europese autoverkopen van mei 2025 zijn bekend. We pakken koffie, duiken in de cijfers en zien een aantal opmerkelijke zaken.

Eerst maar eens kijken of de Europese consument de weg naar de showroom nog weet te vinden. In mei 2025 werden 926.582 nieuwe auto's geregistreerd in Europa. Dat wil zeggen: zónder het Verenigd Koninkrijk en de zogeheten Efta-landen (Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en IJsland). Tel je die landen ook mee, dan komt het aantal 1.113.194 registraties. De aantallen komen van de European Automobile Manufacturers' Association, kortweg ACEA.

Engeland moest zo nodig uit de EU en drie van de Efta-landen zijn klein, dus richten we ons nu op de Europese autoverkopen zonder hen. In mei 2024 werden nog 911.581 auto's geregistreerd. Afgelopen mei noteerde dus een voorzichtig plusje van 1,6 procent. Kijken we naar januari t/m mei, dan maken de autoverkopen een slippertje van 0,6 procent.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Autoverkopen jan-mei 2025: hybride het populairst

We blijven bij de autoverkopen van januari t/m mei 2025. Hybride auto's (ook mild hybrid) gaan met een marktaandeel van 35,1 procent aan kop (1.601.090 registraties), op de voet gevolgd door benzineauto's met 28,6 procent (1.305.525 registraties). Dat is een stuk minder dan in dezelfde periode vorig jaar toen het aandeel nog 35,6 procent bedroeg.

Blijf als autoliefhebber op de hoogte van het heetste nieuws met onze wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Op de derde plaats staan de EV's, met een hap uit de markt van 15,4 procent (701.089 registraties). Duitsland gaat weer massaal aan de EV en noteerde een stevige plus van 43,2 procent. De nieuwe regering is in tegenstelling tot de vorige een voorstander van stimuleringsmaatregelen en dat lijkt nu al effect te hebben.

In deze landen zit diesel in de lift

Ook onze Zuiderburen kopen meer EV's: een stijging van 26,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Frankrijk daarentegen noteerde een min van 7,1 procent. In Hongarije en Litouwen zitten de dieselauto's in de lift met een groei van 11,7 respectievelijk 87,2 procent.

Dan de merken. We beginnen met de verliezers (gnagna). Dan valt met name Lancia op. De nieuwe Lancia Ypsilon moet het merk weer op de kaart zetten, maar slaagt hierin vooralsnog niet. Van januari t/m mei werden er 5620 op kenteken gezet. Hoe weinig dat is, merk je als je de cijfers van de oude 'Yp' erbij haalt. Die werd in dezelfde periode vorig jaar 20.662 keer op kenteken gezet. Extra pijnlijk omdat dit model al stokoud was.

De cijfers zijn inclusief Chrysler, maar die aantallen zijn te verwaarlozen. Waarmee we gerust kunnen concluderen dat de comeback van Lancia een flop dreigt te worden - hoe graag we dit ook anders zouden zien. Het roemruchte merk gaat het hardst onderuit. Maar wie weet brengen de aangekondigde Delta en Gamma verlossing.

Sowieso zit eigenaar Stellantis in het verdomhoekje. Het enige merk dat een stevige plus laat zien, is Alfa Romeo (+33,5 procent). Peugeot is met 1,3 procent gestegen, naar 259.131 registraties.

Ook Jeep zit in de lift, al is een stijging van 0,4 procent naar 55.024 registraties eerder een oude paternosterlift dan de snelle liften die je tegenwoordig in wolkenkrabbers aantreft. Merken die in de min staan, zijn verder Porsche (-22,3 procent), Smart (-67,8 procent), Volvo (-19 procent) en Jaguar (-69,1 procent). Dat laatste merk moet snel met nieuwe modellen komen, anders weet de consument de Jaguar-showroom helemaal niet meer te vinden.

Autoverkopen Europa: de winnaars

We eindigen positief. Met Cupra bijvoorbeeld. Dat steeg in de eerste vijf maanden met 47,7 procent naar 108.594 registraties. Maar het brutaalste jongetje van de Volkswagen-klas heeft de laatste tijd dan ook de nodige nieuwe modellen op de markt gebracht. Ook Alpine boert lekker. Qua absolute aantallen stelt het weinig voor (3383 registraties), maar procentueel gezien is dat een groei van 128,9 procent, het hoogste van allemaal.

Ook Lexus stijgt, met 16 procent naar 32.705 registraties. Dat zal vooral te danken zijn aan het kleinste model, de Lexus LBX. Hiermee is een nieuwe Lexus een stuk bereikbaarder geworden. Mini heeft ook de weg naar boven gevonden (+16,1 procent), net als Honda (+6,3 procent).

Hoe doet Tesla het?

Het geplaagde EV-merk daalt en daalt. Er werden in de eerste vijf maanden van 2025 welgeteld 50.413 auto's op kenteken gezet. Een jaar eerder waren dat er nog 91.996 ...