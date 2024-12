Jaguar Type 00 belooft veel goeds voor het gepeste automerk

Nieuws

Wat hebben we met z’n allen gelachen om de nieuwe merkidentiteit van Jaguar. Toch kun je het merk maar beter serieus nemen, want de Jaguar Type 00 belooft veel goeds.

Jaguar heeft toffe plannen, maar het is jammer dat er zoveel marketingpoeha omheen zit. Wij prikken daar doorheen en vertellen het nieuws op een begrijpelijke manier.



De naam Jaguar Type 00 is trouwens verrassend simpel te verklaren: ‘type’ verwijst naar de iconische E-Type en dat is Jaguars goed recht. De eerste nul staat voor nul CO2-uistoot en de tweede nul laat zien dat dit de ‘nulste’ auto in Jaguars nieuwe modelreeks is. Je spreekt 00 uit als zero zero.



Zo zien toekomstige Jaguars eruit

De Type 00 is dus een voorbode van toekomstige Jaguars. Dit studiemodel leert ons dat nieuwe Jaguars opvallende vormen en proporties krijgen. Kijk niet raar op als de lange motorkap, de coupéachtige daklijn en de 23-inch (!) wielen terugkeren bij een productiemodel. De ontwerpers zijn ook heel trots op het raster met rode lichtstrips dat de achterkant siert …

De eerste nieuwe Jaguar die hierop lijkt, wordt een elektrische grand tourer met vier portieren. Je moet nog een jaartje wachten, want de onthulling staat gepland voor eind 2025.



Voor mensen die van dure spullen houden

Waarom heeft een elektrische auto zo’n lange motorkap nodig? Dat heeft-ie niet. Jaguar trekt zich expres niets aan van conventies – vandaar ook die slogan 'Copy Nothing'. Het merk wil aanlokkelijke auto’s maken voor mensen die van dure spullen houden.

Met als gevolg dat de ene helft van het ontwerpteam meer bezig lijkt te zijn met het maken van kunst. De andere helft is dan weer zo praktisch en nuchter om de loze ruimte onder die motorkap te gebruiken om een opbergvak te creëren. In het scherm voor de bestuurdersdeur zit een luik.



3,20 meter lange balk van messing

Op de foto’s zie je hoe de bestuurder en berijder van elkaar worden gescheiden door een 3,20 meter (!) lange balk. Zelfs de twee beeldschermen moeten wijken voor deze muur van messing. Handig? Vast niet. Springt het in het oog zodra je instapt? Ongetwijfeld.

1000 pk en 770 km



Je mag de Jaguar Type 00 lelijk vinden, maar indrukwekkend is-ie sowieso. Dat geldt ook voor de techniek. Het elektrische platform van Jaguar is gloednieuw en huisvest 1000 pk aan elektromotoren en genoeg batterijcellen om 770 kilometer af te leggen. Zelfs met die reuzensloffen van 23 inch.

Conclusie

Het is een vergissing om Jaguar af te schrijven op basis van de moeilijke huisstijl. Want het Britse merk gaat toffe auto’s bouwen die gegarandeerd in het oog springen en indrukwekkende techniek hebben. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat je ze lelijk vindt? Lelijk is nog altijd leuker dan saai. En reuring in het EV-segment is meer dan welkom.