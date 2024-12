Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 49 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Jaguar ondanks alles positief verraste en de Renault 5 ons voor het eerst teleurstelde. Top en flop.





+ Top - Autoverkopen in de lift

November 2024 was een succesvolle maand voor de Nederlandse autoverkopers. Het marktaandeel van elektrische auto's steeg naar bijna 40 procent, toch zijn 3 benzinemodellen niet uit de top 10 te slaan.

+ Top - Jaguar doet gek, maar heeft ook veel moois in petto

Wat hebben we met z’n allen gelachen om de nieuwe merkidentiteit van Jaguar. Toch kun je het merk maar beter serieus nemen, want de Jaguar Type 00 belooft veel goeds.

+ Top - Kia EV4: nieuwe elektrische hatchback komt snel

Kia laat er geen gras over groeien als het gaat om compacte EV's. Onze spionagefotografen hebben opnieuw testexemplaren van de Kia EV4 gespot. Deze elektrische hatchback staat gepland voor 2026. De compacte Kia is er dus veel eerder dan de nieuwe elektrische Golf.

- Flop - Renault 5 grijpt naast hoogste Euro NCAP-score

De Renault 5 is een van de nieuwste auto's die Euro NCAP opzettelijk heeft laten crashen. De score die hieruit rolde, is lager dan verwacht, namelijk 4 sterren. Dit is waarom.

- Flop - Extra risico op blikschade



In de periode rond de feestdagen vinden de meeste botsingen plaats. Opletten, dus. Maar hoe kan het dat juist nu massaal paaltjes worden geraakt?

- Flop - Levenslang dreigt voor appende bestuurders

Vier verzekeringsmaatschappijen stellen appen achter het stuur sinds 1 december 2024 gelijk met drugs- en drankgebruik. Voor de veiligheid is dat goed nieuws, zou je zeggen. Aan de andere kant blijkt driekwart van de bestuurders tijdens het rijden weleens stiekem te appen. Voor heel veel mensen is dit dus ook een onrustbarend bericht. Want een appende brokkenpiloot kan levenslang de sjaak zijn.