Dit zijn de 5 goedkoopste SUV’s met private lease

Nieuws

Iedereen en zijn moeder wil er tegenwoordig eentje: een SUV. De carrosserie is onverminderd populair. Een goedkope manier om in zo'n hoogpotig model te rijden is met private lease. Wij belichten de vijf goedkoopste SUV's die je kunt vinden in onze private lease vergelijker.

De populariteit van de compacte SUV is verklaarbaar: hij combineert een stoer uiterlijk en een hoge instap met een hoge zitpositie en compacte buitenmaten. Hierdoor heb je het beste uitzicht, stap je zelfs met kunstheup of -knie makkelijk in en blijft parkeren een makkie.

Bovendien neemt private lease alle zorgen weg. Over de wegenbelasting, de verzekering en het onderhoud hoef je niet na te denken. Gewoon even tanken als het lampje begint te branden, dat is het enige. Wij lichten de vijf goedkoopste compacte SUV’s uit die te vinden zijn in onze private lease vergelijker.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

1. Seat Arona

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI 95 pk 1.0 TSI 115 pk Vermogen 95 pk 116 pk Koppel 175 Nm 200 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,5 l/100 km (1 op 18,2) 5,6 l/100 km (1 op 17,9) 0-100 sprint 11,3 s 10,3 s Bagageruimte 400 liter 400 liter CO2-uitstoot (WLTP) 123 g/km 127 g/km

Pluspunten

+ Sportiever dan concurrenten

+ Been- en bagageruimte

+ Prettig soepele motorisering

Minpunten

- Geen elektrificatie mogelijk

- Ietwat stevig geveerd

- Hard plastic in het interieur

Vind de beste Seat Arona private lease deals

De Seat Arona is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Seat Arona private lease prijzen.

2. Opel Frontera

Specificaties

Specificatie Frontera Electric Vermogen (pk) 113 Koppel (Nm) 125 0-100 sprint (seconden) 12,1 Accucapaciteit (kWh) 44 Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 18,2 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 305 Laadvermogen (kW) 7,4 Laadtijd (0%-100%) 4 u Snellaadvermogen (kW) 100 Snellaadtijd (20%-80%) 26 min

Pluspunten

+ Hoge zit en instap

+ Scherpe prijs

+ Volwassen en rijk uitgeruste auto voor zijn prijs

Minpunten

- Instapper heeft geen centraal touchscreen

- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen

- Magere actieradius

De Opel Frontera is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Opel Frontera private lease prijzen.

3. Skoda Kamiq

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI 115 pk Vermogen 115 pk Koppel 200 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,5 l/100 km (1 op 18,2) 0-100 sprint 10,1 s Bagageruimte 400 liter CO2-uitstoot (WLTP) 123 g/km

Pluspunten

+ Royale binnenruimte

+ Intuïtieve en eenvoudige bediening met onder andere fysieke knoppen

+ 8,25 inch touchscreen standaard

+ Relatief zuinig

Minpunten

- Vermogen is net aan in combinatie met het gewicht

- Niet het meest spannende ontwerp

- Niet verkrijgbaar met elektrificering (hybride)

De Skoda Kamiq is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 365,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Kamiq private lease prijzen.

4. Fiat Grande Panda

Specificaties

Uitvoering RED La Prima Vermogen 113 pk 113 pk Koppel 122 Nm 122 Nm 0-100 sprint 11,0 s 11,5 s Accucapaciteit 44 kWh 44 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,4 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km WLTP-actieradius 320 km 320 km Laadvermogen 7,4 kW 11 kW Laadtijd (20-80%) 3 u 43 min 2 u 55 min Snellaadvermogen 100 kW 100 kW Snellaadtijd (20-80%) 33 min 33 min

Pluspunten

+ Elektrische optie binnen budget

+ Ruimer dan je denkt

+ Leuk retrodesign

+ Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel

Minpunten

- Standaard 7,4 kW laadvermogen, dus niet driefaseladen

- Actieradius (320 km) redelijk beperkt

- Klein voor een ‘SUV’

De Fiat Grande Panda is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 369,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat Grande Panda private lease prijzen.

5. Renault 4

Specificaties

Uitvoering 120 pk Urban Range 150 pk Comfort Range Vermogen 120 pk 150 pk Koppel 225 Nm 245 Nm 0-100 sprint 9,0 s 8,0 s Accucapaciteit (kWh) 40 kWh 52 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,2 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 308 409 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (15%-100%) 2 u 37 min 3 u 13 min Snellaadvermogen (kW) 80 100 Snellaadtijd (15%-80%) 30 min 30 min

Pluspunten

+ Leuke en originele vormgeving

+ Ruimtelijk, genoeg voor het gezin

+ Scherpe prijs

Minpunten

- Comfort Range een stuk duurder

- Laadvermogen niet indrukwekkend

- Relatief beperkte range

De Renault 4 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 369,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault 4 private lease prijzen.

Private lease SUV

Deze betaalbare suv’s vind je op onze private lease pagina. Wil je toch liever een andere suv? Kijk dan verder op onze private lease vergelijker. Daar vind je auto’s in allerlei soorten, vormen en maten.