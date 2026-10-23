Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43 (2026)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we blij zijn met boetes, maar moderne autosnufjes zorgen voor agressie bij bestuurders. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43 (2026)

+ Top – Boete is top

Een boete van 440 euro die steeds vaker wordt uitgedeeld, dat klinkt niet als goed nieuws ... Toch vinden wij van wel. Appen achter het stuur wordt misschien steeds ‘normaler’, maar het is zó gevaarlijk dat het wat ons betreft niet vaak en hard genoeg bestraft kan worden.

Lees ook Steeds meer automobilisten krijgen deze boete van 440 euro, en dat komt door één verandering
Tip
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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43 (2026)

+ Top – Renault 4 goedkoper

De Renault 4 is een van onze favoriete EV's (er staat er niet geheel toevallig eentje voor de deur van ondergetekende), nu is hij ook nog eens een stuk bereikbaarder door een nieuwe goedkopere instapper.

Lees ook Nieuwe Renault 4 krijgt Twingo-techniek en wordt 2500 euro goedkoper Nieuwe Renault 4 krijgt Twingo-techniek en wordt 2500 euro goedkoper
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43 (2026)

+ Top – Chinese wetgevers

De wetgevers in China zijn op dreef op het gebied van auto's. Eerder verboden ze al de verzonken deurgrepen, nu willen ze een andere grote auto-ergernis aanpakken.

Lees ook Na de verborgen deurgreep pakt China nu de volgende auto-ergernis aan Na de verborgen deurgreep pakt China nu de volgende auto-ergernis aan

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43 (2026)

- Flop – Autosnufjes zorgen voor agressie

Dat er auto-ergernissen zijn, bewijst het nieuwste onderzoek van Marktplaats wel. Maar welk moderne autosnufje levert de meeste ergernis op?

Lees ook Deze moderne autosnufjes zorgen volgens veel Nederlanders voor gevaar en agressie Deze moderne autosnufjes zorgen volgens veel Nederlanders voor gevaar en agressie
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43 (2026)

- Flop – Briljant idee

Een Europese milieuorganisatie heeft een briljant idee: als we de benzinetank van plug-in hybrides minuscuul maken, moeten bestuurders wel gaan laden. Toch? Maar kom je dan op een gegeven moment niet op een punt dat je gewoon voor een volledig elektrische auto moet gaan? 

Lees ook Deze slimme truc moet het grootste probleem van plug-in hybrides verhelpen
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43 (2026)

- Flop – Een echte GTI?

Volkswagen doet alsof de komst van de ID. Polo GTI wereldschokkend nieuws is: de eerste elektrische GTI in 50 jaar tijd. Hallelujah! Hoewel de prijs en de uitrusting niet mis zijn, stellen de specs van deze ‘hot hatch’ wel echt teleur. Is dit de toekomst van GTI?

Lees ook Volkswagen ID. Polo GTI: 50 jaar wachten op 15 pk extra Volkswagen ID. Polo GTI stelt teleur, totdat je naar de prijs en uitrusting kijkt
Tip
De volledig elektrische Elroq
De volledig elektrische Elroq

Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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