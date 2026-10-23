Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43 (2026)

Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we blij zijn met boetes, maar moderne autosnufjes zorgen voor agressie bij bestuurders. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Boete is top

Een boete van 440 euro die steeds vaker wordt uitgedeeld, dat klinkt niet als goed nieuws ... Toch vinden wij van wel. Appen achter het stuur wordt misschien steeds ‘normaler’, maar het is zó gevaarlijk dat het wat ons betreft niet vaak en hard genoeg bestraft kan worden.

+ Top – Renault 4 goedkoper

De Renault 4 is een van onze favoriete EV's (er staat er niet geheel toevallig eentje voor de deur van ondergetekende), nu is hij ook nog eens een stuk bereikbaarder door een nieuwe goedkopere instapper.

+ Top – Chinese wetgevers

De wetgevers in China zijn op dreef op het gebied van auto's. Eerder verboden ze al de verzonken deurgrepen, nu willen ze een andere grote auto-ergernis aanpakken.

Hunker je naar meer autonieuws? Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

MAAK AUTO REVIEW JOUW FAVORIETE NIEUWSBRON BIJ GOOGLE

- Flop – Autosnufjes zorgen voor agressie

Dat er auto-ergernissen zijn, bewijst het nieuwste onderzoek van Marktplaats wel. Maar welk moderne autosnufje levert de meeste ergernis op?

- Flop – Briljant idee

Een Europese milieuorganisatie heeft een briljant idee: als we de benzinetank van plug-in hybrides minuscuul maken, moeten bestuurders wel gaan laden. Toch? Maar kom je dan op een gegeven moment niet op een punt dat je gewoon voor een volledig elektrische auto moet gaan?

- Flop – Een echte GTI?

Volkswagen doet alsof de komst van de ID. Polo GTI wereldschokkend nieuws is: de eerste elektrische GTI in 50 jaar tijd. Hallelujah! Hoewel de prijs en de uitrusting niet mis zijn, stellen de specs van deze ‘hot hatch’ wel echt teleur. Is dit de toekomst van GTI?