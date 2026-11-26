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Paginabeschrijving: Het CJIB verstuurt steeds meer verkeersboetes, maar bij één overtreding is de stijging wel heel groot. En die boete gaat ook nog omhoog ...

Het CJIB, de overheidsinstantie die verkeersboetes int, verstuurt steeds meer boetes, maar bij één overtreding is de stijging wel heel groot. En juist die boete wordt volgend jaar ook nog eens duurder.

Tussen mei en augustus schreef het CJIB 2,77 miljoen verkeersboetes uit, meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo werd er 81.277 keer door rood gereden, een stijging van 20 procent, en reden 11.217 voertuigen een zero-emissiezone in waar ze niet mochten komen. Volgens het CJIB komt een deel van die toename doordat er steeds meer automatische controles zijn. Bij één overtreding springt dat er wel heel duidelijk uit.

Ruim de helft meer boetes

Die overtreding is het vasthouden van een telefoon in het verkeer. Daarvoor schreef het CJIB in dezelfde vier maanden 123.930 boetes uit, tegenover 79.329 een jaar eerder. Dat is een stijging van ruim 56 procent. In dat cijfer zitten zowel automobilisten als fietsers, maar voor wie achter het stuur wordt betrapt, is de rekening het hoogst. Een automobilist met een telefoon in de hand betaalt 440 euro, een fietser 170 euro.

De camera die meekijkt

De oorzaak is volgens het ministerie volledig de focusflitser. Die camera is speciaal gemaakt om bestuurders te betrappen die een telefoon of ander mobiel apparaat vasthouden. Ziet het systeem zo'n apparaat in de hand van de bestuurder, dan gaat de foto naar het CJIB, waar een handhaver de beelden nog eens controleert. Pas als duidelijk is dat de bestuurder echt iets vasthield, volgt een boete. De focusflitsers zijn makkelijk te verplaatsen en duiken daardoor steeds op andere plekken op, deze maand bijvoorbeeld in Drachten en bij Oosterwolde. Er staan er zo'n veertig, en dat worden er voor het eind van dit jaar vijftig.

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Straks nog duurder

Omdat de focusflitser niemand aanhoudt, gaat de boete naar de kentekenhouder. Wie zijn auto uitleent, kan de rekening dus zelf op de mat krijgen. En die rekening wordt hoger: het kabinet verhoogt de verkeersboetes volgend jaar met 2,7 procent, ook al vroeg de Tweede Kamer daarvan af te zien. Minister David van Weel van Justitie zegt geen geld te hebben om de verhoging te schrappen. Volgens het conceptbesluit kost een telefoon in de hand achter het stuur dan 450 euro, op de fiets wordt dat 180 euro.