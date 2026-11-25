Tests

497 kilometer is de officiële actieradius van de Hyundai Ioniq 3 Long Range met 61 kWh. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Long Range-variant van de Hyundai Ioniq 3 heeft een opvallend grote batterij van 61 kWh. In dit segment spreken we bij 52 kWh al van een 'groot' accupakket, kijk maar naar de Volkswagen ID. Polo, de Renault 5 en de Peugeot e-208.

Bruikbare capaciteit: 60 kWh

De grote batterij helpt de Ioniq 3 aan een WLTP-actieradius van 497 kilometer, wat veel is voor een auto in het elektrische B-segment. Maar onze stoere N Line-uitvoering staat op zulke grote wielen (18 inch), dat we tientallen kilometers moeten inleveren.

Zijn officiële rijbereik van 456 kilometer is ons uitgangspunt in deze actieradiustest. De 61 kWh-batterij staat trouwens bijna volledig tot je beschikking: wij haalden 60 kWh uit een vol accupakket.

Hyundai Ioniq 3: actieradius bij 100 km/h

We testen de actieradius op een mooie herfstdag: 8 graden, droog en weinig wind. Op 100 km/h komt het gemiddelde stroomverbruik van onze N Line uit op 16,0 kWh/100 km (foto links). Zou je de bruikbare capaciteit van 60 kWh volledig benutten, dan kom je 375 kilometer ver.

Dat is verder dan we hadden verwacht, want toen we onze rij- en weersomstandigheden in de online actieradiusrekenmachine van Hyundai stopten, rolde daar een realistisch rijbereik van 329 kilometer uit.



Hyundai Ioniq 3: actieradius bij 130 km/h

Wanneer we voor onze tweede testronde van 100 kilometer lang de snelheid opvoeren naar 130 km/h, stijgt het stroomverbruik mee. De Ioniq 3 Long Range jast er gemiddeld 24,7 kWh/100 doorheen (foto rechts), wat neerkomt op een rijbereik van 243 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 456 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 375 km - 82%

Actieradius 130 km/h - 243 km - 53%

Conclusie

De Hyundai Ioniq 3 is een origineel alternatief voor de brave Volkswagen ID. Polo. Maar als je de actieradiustest van de ID. Polo erbij pakt, zie je dat de Volkswagen iets zuiniger met zijn stroom omspringt. Dat is voor een deel te danken aan de hogere buitentemperaturen op de dagen dat we de ID. Polo testten.

Verder zijn de overeenkomsten groot: beide testauto’s staan op 18-inch lichtmetaal met dezelfde bandenmaat en hun cw-waardes liggen heel dicht bij elkaar, wat wil zeggen dat ze even gemakkelijk door de rijwind snijden. Dat de Ioniq 3 toch een grotere actieradius heeft op 100 en 130 km/h, heeft hij te danken aan zijn grotere batterij.