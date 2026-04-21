Hyundai Ioniq 3 slaat Kia EV2 om de oren met design, ruimte én actieradius

Nieuws

De nieuwe Hyundai Ioniq 3 combineert een origineel design met onverwacht veel ruimte én een bovengemiddeld bereik. Kunnen de Kia EV2, Skoda Epiq en Volkswagen ID. Polo wel inpakken?

Terwijl we bij elke nieuwe Kia weer gapend constateren dat-ie als twee druppels water op alle andere modellen lijkt, weet Hyundai ons telkens weer te verrassen met een origineel design. Het enige wat alle nieuwe Hyundai's met elkaar delen, is het in de verlichting terugkerende pixelmotief. Overigens wordt de originaliteit van Hyundai niet altijd gewaardeerd. Zo kreeg de Hyundai Ioniq 6 bakken kritiek over zich heen.

Dat zien we bij de Ioniq 3 daarentegen niet gauw gebeuren. De auto oogt weliswaar origineel, maar is zeker niet provocerend. Bovendien lijkt het bijzondere design de praktische bruikbaarheid niet in de weg te zitten; in tegendeel.

Hyundai Ioniq 3 is géén SUV

Wat ons betreft verdient Hyundai een pluim door met de Ioniq 3 niet de zoveelste SUV op de markt te zetten. Zelf noemt het merk het concept 'Aero Hatch', wij zouden het eerder een coupé-achtige hatchback noemen. In de verte doet-ie wel een beetje denken aan de Citroën C4 Coupé (2004-2010) en de Honda CR-Z, al hadden die natuurlijk geen praktische vijfdeurs carrosserie, zoals deze Hyundai.

Het schuin aflopende dak van de Ioniq 3 is trouwens deels illusie, die wordt gecreëerd door de vorm van de zijruiten. Het dak zelf loopt vrij lang gewoon recht naar achteren. Verder worden de dynamische looks geholpen doordat Hyundai de neus vrij laag heeft gehouden.

Goede stroomlijn

Dat heeft als nadeel dat de Ioniq 3 geen frunk heeft, maar al met al heeft het wel een goede stroomlijn opgeleverd. De Cw-waarde bedraagt 0,263, wat in dit segment heel netjes is. Met z'n hoogte van 1,50 meter is-ie dan ook duidelijk lager dan de EV2 (ruim 1,57 m). De verzonken deurgrepen leveren eveneens een bijdrage, maar anders dan bij veel andere auto's, werken deze gewoon mechanisch.

Die goede stroomlijn is uiteraard niet alleen een design-dingetje. Ook de actieradius profiteert ervan. De Ioniq 3 wordt met dezelfde accupakketten leverbaar als de Kia EV2, maar komt daarmee duidelijk verder.

Actieradius Hyundai Ioniq 3 vs. Kia EV2

Accupakket Hyundai Ioniq 3 Kia EV2 42,2 kWh 344 km 312 km 61 kWh 496 km 453 km

De twee accuversies van de Volkswagen ID. Polo staan op 300 respectievelijk 450 kilometer bereik, de Skoda Epiq moet het met nog wat minder kilometers doen. Wel is het duo van de Volkswagen-groep heel ruim, wat zet de Hyundai Ioniq 3 daar tegenover?

Over de snellaadcapaciteit laat Hyundai zich nog niet uit. Wel geeft het aan dat het bij beide accuvarianten pakweg een halfuurtje duurt om van 10 naar 80 procent te gaan. AC-laden gaat met 11 tot 22 kW (optie). Verder is de Ioniq 3 voorbereid om stroom terug te leveren aan het net.

Ruimte en praktische details Hyundai Ioniq 3

Met zijn lengte van pakweg 4,16 meter, is de Ioniq 3 vrijwel even lang als de Skoda Epiq, en duidelijk langer dan de Kia EV2 (4,06 m). Maar nog belangrijker is de forse wielbasis van 2,68, die voor veel beenruimte achterin moet zorgen. Zelfs volwassen passagiers met een lengte tot pakweg 1,90 meter, zouden fatsoenlijk op de achterbank moeten kunnen zitten.

En wie denkt dat de coupé-achtige lijnen slecht uitpakken voor de kofferbak, komt bedrogen uit. In het deel boven op de bodemplank past een weliswaar relatief bescheiden 322 liter, maar daaronder bevindt zich nog een megabox van 119 liter, waarmee het totaal op 441 liter komt. In de Kia EV2 moet je het met 321 tot 402 liter zien te redden. Daarnaast heeft de Kia ook nog een heel klein frunkje (15 l), terwijl je daar bij de Ioniq 3 naar kunt fluiten. Laadkampioen in dit segment is echter de Skoda Epiq met 470 liter.

Hyundai Ioniq 3: motor en prestaties

De voorwielaangedreven Ioniq 3 Standard Range heeft 147 pk en weegt 1550 kg. De versie met de grote batterij weegt 1580 kg en komt niet verder dan 135 pk. Daarmee sprinten ze in 9,0 respectievelijk 9,6 seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid bedraagt in beide gevallen 170 km/h. Geen waarden die je van je stoel laten vallen, maar in dit segment ook niks om je diep voor te moeten schamen.

Volledig nieuw infotainmentsysteem op Android-basis

Het cabinedesign van de Hyundai Ioniq 3 is eveneens vrij origineel, al doet de kussentjes-structuur van het rechterdeel van het dashboard een beetje denken aan de Renault 5.

De bestuurder heeft een klein, smal instrumentarium voor z'n neus dat wel iets van een head-up display heeft. In de luxe N-versie (foto's) wordt het geflankeerd door een enorm, 14,6-inch infotainmentscherm, bij de goedkopere varianten heeft dit een diameter van 12,9 inch. De Ioniq 3 is de eerste Hyundai met het nieuwe Pleos Connect-infotainmentsysteem. Dat is gebaseerd op Android Automotive Open Source (AAOS).

Functies zoals Hyundai Digital Key 2 maken sleutelvrije toegang via je telefoon of smartwatch mogelijk. De geïntegreerde EV-routeplanner moet zorgen voor een relaxte elektrische rij- en laadervaring.

Onder het grote infotainmentscherm heeft de Ioniq 3 gelukkig ook nog fysieke knoppen voor onder meer de temperatuurregeling, de stoelverwarming en de volumeregeling van het audiosysteem.

Hyundai Ioniq 3 prijs

Helaas heeft Hyundai nog niet laten weten wat de Ioniq 3 gaat kosten, maar reken maar dat de Nederlandse importeur de prijzen van neef EV2 goed in de gaten houdt. Daarom rekenen we erop dat de basisversie met de kleine batterij leverbaar wordt vanaf zo'n 27.500 tot 28.000 euro. Voor de Ioniq 3 met de grote batterij zul je rond de 33.500 tot 34.000 euro moeten neertellen.

Blijf bij over de Hyundai Ioniq 3 met de gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Daarbij zorgt Hyundai Smart Sense met een hele rits rijassistentiesystemen voor extra veiligheid. Functies als Highway Driving Assist 2, Remote Smart Parking Assist, Memory Reverse Assist, een 360-graden camera en een dodehoekassistent behoren allemaal tot de mogelijkheden.