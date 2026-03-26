TEST: Skoda Epiq wil jou inpakken en de Kia EV2 verpletteren

Tests

Skoda heeft een succesvol 2025 achter de rug. De elektrische Elroq werd hier – ten koste van de Kia EV3 – zelfs de bestverkochte auto. Met de Epiq willen de Tsjechen nóg meer zieltjes winnen en nóg een Kia verslaan.

Noord-Portugal is een prachtige regio en Porto een betoverende stad. Maar op een volkomen verregende voorjaarsdag is het ook hier grijs en grauw. De monumentale panden staan er treurig bij en langs de kust worden we begroet door grimmig schuimbekkende, bruingrijze golven.

Met de gratis nieuwsbrief mis je niks over de Skoda Epiq!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Het enige vrolijk ­stemmende element in dit sombere tafereel is een kort lint met felgekleurde auto’s. De lampunits zijn nog grotendeels afgeplakt en vanwege de bonte bolletjeswrap is het nog lastig inschatten hoe de auto’s er zonder camouflage uitzien. Tenzij je in München of Brussel al oog in oog hebt gestaan met het studiemodel van de Skoda Epiq.

Zowel de algemene lijnvoering als een aantal specifieke details zijn één op één terug te voeren op die conceptcar. Zo zien we ook hier acht ovale openingen onder in de voorbumper, opvallend smalle lichtunits en juist bijzonder breed uitgevallen C-stijlen. We durven er wel op te vertrouwen dat het uiterlijk van de productieversie heel sterk op dat van de showcar gaat lijken.

Voorwielaandrijving

Binnenin is eveneens veel afgeplakt en zijn deels nog testmaterialen gebruikt. Hoe alles er in het productiemodel precies gaat uitzien, durven we dus nog niet te zeggen. Aan de ruimte en de techniek zal daarentegen niet of nauwelijks meer gesleuteld worden.

Zo is het geen geheim dat de Skoda Epiq op hetzelfde MEB+-platform staat als de Volkswagen ID. Polo en de Cupra Raval, die we al eerder in prototype-uitdossing aan de tand voelden. Qua carrosserie zit de Epiq dan weer op één lijn met de Volkswagen ID. Cross.

Dat betekent dat de Epiq - anders dan de Enyaq en Elroq - geen achterwiel- maar voorwielaandrijving heeft en dat ook de elektromotor voorin ligt.

Grotere kofferruimte dan Kia EV2

Een van de positieve gevolgen daarvan is dat de auto een enorme kofferruimte heeft. De totale inhoud, die van de ‘geheime kelder’ onder de bodemplank meegerekend, bedraagt 475 liter. Daarmee troeft-ie de ­grotere Elroq met 5 liter af en ten opzichte van de 7 centimeter langere Skoda Kamiq is de Epiq zelfs 105 liter in het voordeel. Maar ook de Kia EV2 heeft het nakijken (362-403 l).

Tenminste, als er geen subwoofer is gemonteerd, want die snoept de ruimte van drie à vier sixpacks op. Maar ach, je wilde misschien toch al minder gaan drinken. En zo niet, dan raak je die sixpacks wel ergens in het interieur kwijt, want ook daar barst het van de grote en kleine opbergvakken en -bakken, samen goed voor 26 liter.

Geen frunk, wel een kabeltas

Aan het lijstje van Skoda’s Simply Clever-­geintjes voegt de Epiq een kabeltas toe. Die haak je moeiteloos aan de achterbankleuning, zodat de laadkabel niet los door de bagageruimte zwalkt. Geinig, toch lijkt een frunk, al dan niet als optie, ons een nog slimmer idee.

Kleuterschool

Gelukkig gaat het grote aantal liters voor spullen niet ten koste van de passagiersruimte. Vier inzittenden met een lengte tot pakweg 1,85 meter kunnen hun hoofden en benen heel aardig kwijt, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de zitpositie op de achterbank niet geweldig is. Dat komt doordat de zitting te kort is en de wagenbodem te hoog. Alsof je tijdens een ouderavond op de kleuterschool op de stoel van je kind plaatsneemt.

315 tot 430 km bereik

Skoda gaat z’n nieuwste elektrische SUV’tje leveren met twee accupakketten en in drie vermogensvarianten. De Epiq 35 moet het doen met 115 pk, de 40 heeft er 135 tot z’n beschikking en de 55 is de topper van de reeks met 210 pk. De twee ‘tamme’ varianten hebben een batterijpakket met netto 37,5 kWh in hun buik, goed voor een WLTP-­bereik van 315 kilometer.

In de Skoda Epiq 55 die wij rijden, ligt een accupakket van 51,7 kWh (netto), waarmee je tot 430 kilometer ver zou moeten komen.

Snelladen met 50 tot 90 kW

Thuis en aan de laadpaal kan elke Epiq standaard met 11 kW bijladen, maar de snellaadvermogens liggen vrij ver uit elkaar. De instapper komt niet verder dan 50 kW. Wat voor een plug-in hybride top is, maar voor een EV ronduit mager. Skoda lijkt zich er ook een beetje voor te schamen, want het geeft voor deze variant nog geen snellaadtijd op.

Aan de andere kant: 80 procent van de EV-rijders snellaadt nooit en als je zelden lange afstanden rijdt, maakt het niet uit. Bij de Skoda Epiq 40 gaat de accu dankzij een DC-laadvermogen van 90 kW binnen zo’n 28 minuten van 10 naar 80 procent, de dikste versie komt tot 125 kW en is in minder dan 25 minuten klaar.

Snel genoeg

Voor de honderdsprint heeft de krachtigste Epiq uiteraard nog veel minder tijd nodig: in 7,4 seconden is-ie er klaar mee, tegen 11,0 en 9,8 voor de 35 en de 40. Omdat we met de prototypes in konvooi moesten blijven, waren we af en toe gedwongen plankstroom voorrang te nemen, en dan merk je dat de Skoda Epiq 55 inderdaad meer dan snel genoeg is, zodat ook korte invoegstroken een peulenschil zijn.

Schijfremmen achter

Met zijn lengte van 4,17 meter mag de Skoda Epiq ruim 30 centimeter korter zijn dan de Skoda Elroq, hij rijdt er niet minder volwassen om. In en rond Porto laten we het onderstel een paar keer kennismaken met pokdalige klinkerstraatjes en diepliggende putdeksels, maar die worden met de mantel der soepelheid toegedekt.

Daar moeten we onmiddellijk aan toevoegen dat we rondrijden op wielen met een diameter van 18 inch, het instap­maatje van de Epiq.

Ook is de testauto mooi stil, hoewel er niet eens isolatieglas is gemonteerd. En terwijl het elektromotorische gejammer van veel andere EV’s - zeker die van de Volkswagen-groep - ons vaak pijn aan de oren doet, hebben we de nieuwe APP290-motor van de Epiq nauwelijks gehoord.

Kleine draaicirkel

Voor het terugwinnen van remenergie kun je twee standen kiezen: sterk of standaard. Los daarvan kun je de schakelhendel in de B-stand zetten. Vooral in de stad kan dat handig zijn. Net als de kleine draaicirkel, trouwens: voor straatje keren heeft de Epiq genoeg aan 10,15 meter tussen de stoep­randen.

Ook schijfremmen achter

Nog even over de remmen: het valt op dat de Epiq, anders dan de meeste van z’n grotere elektrische broers en neven, ook áchter schijfremmen heeft. Die keus is deels uit esthetische overwegingen gemaakt: bij Volkswagen vinden ze schijven beter staan dan trommels en het was wel zo efficiënt als ook Skoda daarin meeging.

Nadeel is dat de achterste remmen, zeker bij een EV die vaak ‘op de motor’ afremt, weinig worden gebruikt. Om te voorkomen dat de schijven langdurig werkeloos blijven en daardoor vuil en roestig worden, worden de achterremmen af en toe elektronisch geactiveerd.

Stoplichtherkenning

De Epiq kan rijkelijk worden voorzien van assistentiesytemen, al is nog niet geheel duidelijk wat wel en niet standaard wordt. Op het lijstje met opties staan adaptieve cruisecontrol, slimme led-matrix­koplampen en het geavanceerde rijhulp­systeem Travel Assist 3.0. Voor zover we het hebben kunnen gebruiken, hield het systeem ons zelfs bij matige wegbelijning keurig midden in onze rijstrook en ook de stoplicht­herkenning werkte prima – dat maken we vaak genoeg anders mee.

Conclusie

Vanaf juni 2026 loopt de Epiq in Pamplona (Spanje) van de band en mits Skoda de prijzen beschaafd houdt, gaat-ie het concurrenten als de Renault 4 en de Kia EV2 erg lastig maken.

Met z’n enorme kofferbak en volwassen ­rijcomfort heeft de auto twee zeer sterke troeven in handen. En als het design inderdaad aansluit bij dat van het studiemodel, wordt het net zo’n allemansvriend als de Elroq.