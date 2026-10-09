Klanten voor de Skoda Epiq krijgen 6 (!) prijsverhogingen voor hun kiezen

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De prijslijst van de Skoda Epiq is vernieuwd. Er komt een aandrijflijn bij, uitvoeringen veranderen en meerdere prijzen gaan omhoog. Vooral die prijsverhogingen doen pijn.

We beginnen met slecht nieuws voor liefhebbers van rode auto’s. Skoda verkoopt niet langer de lakkleur Jasper Red voor 490 euro. Voortaan heeft deze speciale lak een speciale prijs van 1190 euro. Daar gaat het Nederlandse straatbeeld onder lijden: niemand vindt Jasper Red nog het geld waard en wijkt uit naar een van de kleurloze metaallakken (wit, zwart of zilver). Dit is prijsverhoging nummer 1.

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Uitvoeringen veranderen

De Select Launch Edition, de Business Launch Edition en de First Edition zijn verdwenen. Blijkbaar ligt de lancering van de Epiq ver genoeg achter ons om over te stappen op de ‘gewone’ uitvoeringen.

Skoda gaat verder met de Select en Business Edition – zonder toevoegingen achter de naam. De uitrusting verandert amper. De Tsjechen monteren wel zwarte, in plaats van tweekleurige wielen, al kun je die nog steeds kopen voor 190 euro extra. Voilà: prijsverhoging nummer 2.

Epiq 40 met 135 pk is nieuw

De Epiq 40 met 135 pk doet zijn intrede. Voorheen kon je alleen kiezen uit 116 pk (Epiq 35) en 211 pk (Epiq 55). De basisversie blijft 116 pk sterk, maar de luxere Selection- en Business Edition-uitvoeringen zijn voortaan ook leverbaar als Epiq 40 met de kleine batterij van 38,5 kWh.

Topmodel Skoda Epiq wordt 1500 euro duurder

Volkswagen maakte vorige week de domme fout om de basisprijs van de ID. Polo te verhogen en zo de oude prijsbelofte van 25 mille te breken. Skoda verhoogt ook de prijzen, maar pakt het slinkser aan. De instapprijs blijft 26.990 euro, maar de Business Edition 55 gaat stilletjes van 34.990 euro naar 36.490 euro. De derde prijsverhoging in dit artikel.

Alsof de Business Edition nog niet duur genoeg was, schroeft Skoda ook de optieprijzen tactisch op. Dit zijn prijsverhogingen vier, vijf en zes:

Suite Interieur gaat van 790 naar 890 euro

Light & View Pakket van 990 naar 1290 euro

Zelfs de afneembare trekhaak wordt 40 euro duurder: van 450 naar 490 euro

6 prijsverhogingen kosten 2830 euro

Stel je voor dat je op het punt stond om een Business Edition 55 met 18-inch velgen in zilver/zwart te bestellen, in het rood en met de bovenstaande opties. Dan krijg je zes (!) prijsverhogingen voor je kiezen: de uitvoering, de wielen en de kleur worden duurder, evenals de drie opties. Volgens de oude prijslijst was je 37.710 euro kwijt en nu vraagt de Skoda-dealer of je even 40.540 euro kunt overmaken – dat is 2830 euro méér.

Er is ook goed nieuws te melden: je kunt tegenwoordig een energiezuinige warmtepomp (990 euro), elektrische voorstoelen (990 euro) en het 1390 euro kostende Premium Pack met een 360-gradencamera, een frunk en tien luidsprekers bestellen. Die opties zijn nieuw.