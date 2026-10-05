Volkswagen beloofde een ID. Polo van 25.000 euro maar verhoogt nu al de prijs

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De Volkswagen ID. Polo kwam op de Nederlandse markt met een basisprijs van 24.990 euro. Dat was precies het bedrag dat Volkswagen jaren geleden had beloofd bij de onthulling van het model. Nu vliegt die belofte het raam uit.

We hebben het nog even opgezocht: drieënhalf jaar geleden zei Volkswagen dat de ID. Polo op de markt zou komen voor minder dan 25.000 euro. Vijf maanden geleden werd die belofte ingelost, toen het model in de verkoop ging voor 24.990 euro. Collega Jaap noemt dit zelfs één van de pluspunten in zijn videoreview van de ID. Polo (zie hieronder).

Toen kwam het nieuws dat de verkoopcijfers van de ID. Polo door het dak gingen. Na alle gedoe rondom de lancering van de ID.3 en andere vroege ID.-modellen, had Volkswagen had eindelijk een EV-succes te pakken zónder nare bijsmaak ...

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Prijsverhogingen Volkswagen ID. Polo

Sinds 1 oktober kost de Volkswagen ID. Polo niet langer 24.990 euro. Het basismodel is 1000 euro duurder geworden en de twee luxere uitvoeringen (Life en Style) gaan 1500 euro in prijs omhoog. Dat ziet er als volgt uit:

Batterij Vermogen Uitvoering Oude adviesprijs Nieuwe adviesprijs Verschil 37 kWh 116 pk Trend € 24.990 € 25.990 + € 1.000 Life € 26.990 € 28.490 + € 1.500 135 pk Life € 27.990 € 29.490 + € 1.500 Style € 30.990 € 32.490 + € 1.500 52 kWh 211 pk Life € 31.990 € 33.490 + € 1.500 Life First Edition € 32.490 € 32.490 € 0 Style € 34.990 € 36.490 + € 1.500 Style First Edition € 35.990 € 35.990 € 0

Deze prijsverhogingen zorgen ervoor dat de eveneens razend populaire Skoda Epiq een betere deal wordt en het prijsverschil met de hogere Volkswagen ID. Cross krimpt. Probeert de Volkswagen-groep potentiële klanten soms in een cross-over te drukken?

Nu ontstaat ook de gekke situatie dat een ID. Polo met 52 kWh (33.490 euro) duurder is dan de grotere ID.3 Neo met 50 kWh (vanaf 32.990 euro). De uitvoeringen en het motorvermogen zijn niet identiek, maar de bedragen blijven frappant.

Een vleugje goed nieuws

Er is ook goed nieuws te melden - soort van. De First Edition-uitvoeringen van de ID. Polo die alleen uit voorraad leverbaar zijn, behouden hun oude adviesprijzen. Dit betekent dat deze luxe uitvoeringen een nóg betere aanbieding zijn dan voorheen.