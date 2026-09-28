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‘Een EV heb je om milieuvriendelijk en goedkoop van A naar B te rijden, níét om er lol mee te beleven.’ Steeds meer elektrische boy racers proberen dat vooroordeel te lijf te gaan. Hoe leuk is de Peugeot E-208 GTi?

Wat valt op aan de Peugeot E-208 GTi (2027)?

De Peugeot E-208 GTi is de laatste sportieve compacte EV in het Stellantis-rijtje. Hij werd immers al voorgegaan door de Abarth 600 Competizione, Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF, Opel Mokka GSE en – onlangs – de Opel Corsa GSE.

Best typisch eigenlijk, dat het Stellantis-merk met het sterkste hot-hatch-erfgoed als laatste met zijn elektrische boy racer komt.

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Daarmee doelen we uiteraard op de Peugeot 205 GTI. Toch wel dé hot hatch uit de jaren tachtig. Peugeot maakt er dan ook geen geheim van dat de E-208 GTi op zijn iconische voorvader is geïnspireerd. Kijk maar eens naar de 18-inch wielen. Die verwijzen overduidelijk naar de gaatjesvelgen van de 205 1.9 GTI. Net als de rode accenten in de grille en in de spatbordranden.

Binnenin springen de knalrode vloerbedekking en de roodgebiesde sportstoelen in het oog. Ook het dashboard, het stuur en de portierbekleding zijn lekker sportief geschminkt met rode stiksels en details. Daarnaast geven carbonlook versierselen en de zachte bovenkant van het dashboard het interieur een hoogwaardiger tintje.

Net als zijn concerngenoten heeft de E-208 GTi een vermogen van 281 pk en een koppel van 345 Nm. Het onderstel is aangepast met een extra stabilisatorstang achter en straffere veren. De eveneens aangepaste schokdempers zijn voorzien van hydraulische bumpstops en de grotere spoorbreedte moet bijdragen aan extra stabiliteit.

Daarnaast moet een torsen-sperdifferentieel ervoor zorgen dat de voorwielen tot op hoge bochtsnelheden voldoende grip houden.

Een snelle elektrische hatchback is leuk, maar hoe zit het met de actieradius? Bij deze Peugeot is die opvallend genoeg afhankelijk van het type banden dat je kiest. Ga je voor Michelin Pilot Sport-rubber, dan sta je na maximaal 352 kilometer aan de laadpaal. Voor nul euro extra kun je op de optielijst - blijkbaar iets minder kleverige - Hankooks aanvinken. Dat levert 23 kilometer extra bereik op: 375 kilometer.

Wat is goed aan de Peugeot E-208 GTi?

Als je de auto ziet, krijg je meteen zin om ‘m nader te inspecteren. Wanneer je vervolgens instapt ben je meteen verkocht. Al zijn er vast ook mensen die het rode tapijt too much vinden. Op ons heeft het juist een enthousiasmerend effect, net als de stevige knuffel die de sportstoelen uitdelen. En als je dan bij de eerste de beste gelegenheid het stroompedaal vloert, worden de kriebels in de maag niet minder.

Met een sprint van 0 naar 100 km/h in 5,5 seconden bezorgt de elektrische 208 GTi jou en je passagiers in no-time een dubbele nekhernia en troeft-ie zijn oervader, de 130 pk sterke 205 1.9 GTI met 2,3 seconden af. Ja, er zijn nog veel snellere EV’s, maar de beleving in zo’n compacte hatchback is toch een verhaal apart.

Nog veel belangrijker dan de prestaties in rechte lijn, zijn de rijeigenschappen. De voorwielen reageren als knipmessen op de bevelen van het stuur, zodat je de auto heel precies kunt plaatsen. Dat geeft veel vertrouwen, dat nog eens wordt onderstreept door de schijnbaar eindeloze grip van de voorwielen. Het torsen-sperdifferentieel doet hier heel duidelijk zijn werk.

In de Schotse Hooglanden daagt de auto ons uit om de bochtsnelheden steeds verder op te voeren. Voor scherpe bochten gaan we flink op de remmen om halverwege de bocht weer op het stoompedaal te stampen.

Dat doen we uiteraard in de Sportmodus die het regeneratief remmen buiten werking stelt. Op het scherp van de snede remt de GTi dus gewoon zoals je gewend bent van een traditionele auto. Daar komt nog bij dat Peugeot de voorremmen heeft opgewaardeerd met grotere schijven en remklauwen met vier zuigers. Het resultaat stelt zeker niet teleur.

Hoogvoltbattterijen krijgen het al gauw te warm als je langere tijd op de limiet rijdt. Ze krijgen dan de neiging zichzelf af te knijpen - en uit is het met het sportieve rijplezier. Om te voorkomen dat de GTi-accu al na een paar snelle bochten bergopwaarts oververhit de handdoek in de ring gooit, heeft Peugeot de koeling een upgrade gegeven. En met resultaat, want we konden de batterij ook na een stevige bergrit niet op rode koontjes betrappen.

Waar Peugeot echt een pluim voor verdient, is het lichtvoetige karakter van de auto. Hij biedt bijna een kartachtige rijbeleving, terwijl-ie met zijn 1550 kilo toch bijna 700 (!) kilo meer weegt dan zijn illustere voorganger uit de jaren tachtig …

Wat kan beter aan de Peugeot E-208 GTi (2026)?

Kan een fijne, uitstootvrije hot hatch ook een goede EV zijn? Lastige vraag. Met zijn WLTP-bereik van 352 tot 375 kilometer doet de GTi al duidelijk onder voor de gewone E-208 (tot 433 km). Gebruik je de auto echter zoals wij tijdens de testrit, dan ga je niet eens 300 kilometer halen. Daarbij is de auto met snelladen evenmin een topper: van 10 naar 80 procent gaat met 100 kW en kost 27 minuten.

Als je van plan bent regelmatig leuke buitenlandse rijweggetjes op te zoeken, laat dan van te voren je vullingen extra goed vastzetten. De frivole Fransman is behoorlijk stevig geveerd, op het harde af. In Nederland zul je daar minder last van hebben dan in Schotland, maar als je gevoelige billen en broze botten hebt, is dat straffe karakter wel iets om in rekening mee te houden.

Het interieur is duidelijk opgewaardeerd. Maar gezien de stevige prijs (zie hieronder) had het op detailniveau nog wel een tandje hoogwaardiger gekund. Waarom is het zachte bekledingsmateriaal van het dashboard bijvoorbeeld niet doorgetrokken naar het harde plastic van de voorportieren?

En dan de alcantara bekleding van het stuur; die staat mooi, maar is allesbehalve functioneel. Ze zit namelijk precies op plekken die je eigenlijk nooit aanraakt. Tenzij je met je handen altijd op zes uur in plaats van kwart voor drie rijdt …

Uiteraard is de E-208 GTi niet immuun voor de minpunten van de modalere varianten. Dat betekent een vrij beperkte ruimte voor achterpassagiers en bagage (309 liter) en de omslachtige bediening van de klimaatregeling via het scherm. Ook valt op dat de knop voor de (standaard) stoelverwarming buiten het zicht van de bestuurder zit.

Wat is de prijs van de Peugeot E-208 GTi en wanneer komt-ie naar Nederland?

En dan komen we bij de onvermijdelijke vraag: wat mag deze lolbroek kosten? Peugeot vraagt er 41.990 euro voor. Dat is even slikken, zeker als je weet dat de Opel Corsa GSE duizend euro goedkoper is.

Het leveringsprogramma is wel lekker overzichtelijk, want de GTi is er in maar één – mooi complete – uitvoering, inclusief stoelverwarming, een 360-graden camera, een draadloze telefoonoplader, navigatie en een geluiddempende voorruit. Er staat slechts één optie in de prijslijst: een panoramadak van 500 euro. Metallic wit is de standaardkleur, de overige kleuren hebben een meerprijs van 900 euro. Behalve het speciale Rouge Elixir dan, dat 1080 euro kost.

En hoe zit het met de concurrentie? De verleidelijke Alpine A290 is er al vanaf 36.600 euro, maar heeft dan slechts 180 pk. De 220pk-versie zit op 42.400 euro. De Volkswagen ID. Polo GTI dan? Die krijgt naar verwachting een vanafprijs die net onder de 40 mille ligt, maar is ook minder krachtig: 226 pk.

Als je zelf wilt checken of je de E-208 GTi zijn prijskaartje waard vindt, moet je nog even geduld hebben. Naar verwachting staat-ie in december dit jaar of in januari 2027 bij de dealer.

Wat vind ikzelf van de Peugeot E-208 GTi?

Tot dusver vond ik de Alpine A290 de leukste elektrische auto waarmee ik had gereden, maar de Peugeot E-208 GTi zit ‘m op de hielen. Misschien gaat-ie zijn landgenoot vanwege de betere prestaties zelfs wel voorbij. En hoewel ik dol ben op klassiekers en youngtimers, moet je in dit geval niet komen zeuren over het gebrek aan geluidsbeleving of dat je in de E-208 GTi het handmatig schakelen gaat missen.

De Peugeot 205 GTI is een absoluut icoon en de versie met de 1,9-liter motor was het de onbetwiste prestatiebeul in zijn segment. Tegelijkertijd klonk de motor allesbehalve aangenaam. Het was een onbehouwen, rauw en chagrijnig klinkend apparaat, dat op akoestisch gebied een voorbeeld kon nemen aan het naaimachientje van de Suzuki Swift GTI of het technische driecilinder hoogstandje van de Daihatsu Charade GTti. Om over het schakelen van de vage versnellingsbak nog maar te zwijgen.

De E-208 GTi duur? Tja, het is geen koopje, maar vergis je niet: eind jaren tachtig kostte de 205 1.9 GTI ook zo’n 16.000 euro. En dat heeft het succes niet in de weg gestaan.

Met de huidige tijdgeest waarin sportief rijplezier naar ons gevoel minder belangrijk gevonden wordt dan pakweg veertig jaar geleden, verwachten we niet dat het hot hatch-segment weer even heet wordt als toen. Maar er valt voor de liefhebbers in elk geval weer iets te beleven. Daarbij is de 208 zeker niet de goedkoopste, maar qua uitstraling, uitrusting en rijplezier gooit-ie hoge ogen.