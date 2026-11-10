Volkswagen ID. Polo (2026): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

454 kilometer is de officiële actieradius van de nieuwe Volkswagen ID. Polo. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De uitrol van de ID. Polo in Nederland begint met de krachtiger modellen (211 pk) met de grote batterij (52 kWh). De actieradius van de goedkoopste uitvoering bedraagt 454 kilometer, maar wij testen de Style First Edition met 18-inch lichtmetaal en een iets kleiner WLTP-bereik van 442 kilometer. Dat is ons uitgangspunt in deze test.

Bruikbare capaciteit: 51 kWh

Voor het grote accupakket communiceert Volkswagen een bruto capaciteit van 56 kWh en een nominale waarde van 52 kWh. Om dat te toetsen, rijden we een volle batterij (100%) bijna helemaal leeg en berekenen we de bruikbare capaciteit. Het resultaat is 51 kWh.

En dan de weersomstandigheden: overdag profiteert de ID. Polo van mooi herfstweer met 17,5 graden, droog en weinig wind. Als we ’s avonds terugkeren voor de 130 km/h-rit is het afgekoeld tot 10,0 graden en moet de verwarming aan de bak.

Volkswagen ID. Polo: actieradius bij 100 km/h

De 100 kilometer lange testrit begint met 50 kilometer lichte tegenwind. Op het keerpunt staat het gemiddelde verbruik op 15,6 kWh/100 kilometer. Tijdens de laatste 50 kilometer profiteert de ID. Polo van meewind en zien we het verbruik dalen en uiteindelijk uitkomen op een nette score van 14,4 kWh per 100 kilometer.

Met 51 kWh aan energie tot je beschikking en een gemiddeld verbruik van 14,4 kWh/100 km, kom je 364 kilometer ver op een acculading stroom.

Als vergelijkingsmateriaal zouden we graag de actieradiustest van de Renault 5 erbij pakken, maar dat is een wintertest met temperaturen rond het vriespunt. Toen we de Firefly testten, waren de omstandigheden wel vergelijkbaar met nu. Hij scoorde 14,6 kWh/100 km, dus de ID. Polo (52 kWh) is een fractie zuiniger.

Volkswagen ID. Polo: actieradius bij 130 km/h

Op 130 km/h loopt het gemiddelde stroomverbruik op tot 22,4 kWh/100 km. Dat is ruim de helft méér dan op 100 km/h, maar gezien de lagere temperatuur (overdag: 17,5 graden, ’s avonds: 10,0 graden) verbaast ons dat niet. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 227 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 442 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 364 km - 82%

Actieradius 130 km/h - 227 km - 51%

Er valt nog meer te vertellen over de ID. Polo. Bekijk onze video, waarin we 8 voordelen en 3 nadelen aanstippen.

Conclusie

Als je honderd op de snelweg rijdt, komt deze ID. Polo onder deze omstandigheden 364 kilometer ver. Dat is 82 procent van het opgegeven bereik en de ervaring leert ons: dat is een goede score. Bij de EV die we hiervoor testten, de Nissan Leaf, lagen ‘fictie’ en werkelijkheid verder uit elkaar.

De exemplaren van de ID. Polo met de kleine batterij van 37 kWh laten nog even op zich wachten. Stel nou dat-ie op 100 km/h eveneens 82 procent van zijn WLTP-actieradius haalt, dan hebben we het over 270 kilometer.