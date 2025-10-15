Firefly (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

330 kilometer is de officiële actieradius van de Firefly First Edition. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

In theorie is de Firefly een stadsautootje, maar in de praktijk maakt-ie zo’n solide en comfortabele indruk dat je stressvrij de bebouwde kom verlaat en de snelweg opdraait. Maar dan loop je er tegenaan dat de Firefly een relatief kleine batterij van 41,2 kWh heeft.

We rijden onze standaard 100 kilometer lange testronde met 100 en 130 km/h. Overdag is het 20 graden Celsius en ’s avonds 18 graden – gunstige temperaturen voor begin oktober. Verder is het droog en staat er weinig wind.

Hoewel de folder een batterijcapaciteit van 41,2 kWh vermeldt, gebruiken wij de door ons gemeten 39,8 kWh (100 tot 0 procent) om de totale actieradius te berekenen.

Firefly: actieradius bij 100 km/h

Dankzij de zachte stoelen, de stille cabine en het volwassen onderstel is de Firefly eigenlijk prima geschikt voor langere ritten. Na onze testronde staat het gemiddelde stroomverbruik op 14,6 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 39,8 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 272 kilometer ver.

Ter vergelijking: een Renault 5 met 40 kWh komt onder vergelijkbare omstandigheden uit op 15,7 kWh/100 km en heeft een bruikbare capaciteit van 37 kWh. Het resultaat is een 100 km/h-actieradius van 235 kilometer. Dus met de Firefly kom je 37 kilometer verder op een volle batterij.

Firefly: actieradius bij 130 km/h

De geluidsisolatie is dat weer niet berekend op snelheden van 130 km/h, dus je moet luider praten of de radio harder zetten. Verder heeft de Firefly geen moeite met stevig doorrijden. Hij vraagt wel 22,3 kWh/100 km voor zijn kunsten, wat neerkomt op een 130 km/h-actieradius van 178 kilometer. Vijftien kilometer verder dan de R5 met 40 kWh.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 330 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 272 km - 82%

Actieradius 130 km/h - 178 km - 54%

Conclusie

Voor een stadsauto is 40 kWh misschien genoeg, maar wij hebben met 100 en 130 km/h door de lage landen gereden en scharen de Firefly niet onder de stadsauto's. Het is een volwassen model dat een grotere range verdient. Kan Firefly er niet een accupakket van 52 kWh in lepelen, zoals Renault ook doet met het Vijfje?

Houd er verder rekening mee dat de actieradius van 272 kilometer (100 km/h) is getest bij 20 graden, dus het ontbreken van een warmtepomp had geen gevolgen voor het rijbereik. Het is de vraag hoeveel stroom de gewone elektrische verwarming trekt in de koude wintermaanden …