Verbod op benzineauto's in 2035 wankelt: Frankrijk en Duitsland willen versoepeling

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Het plan om vanaf 2035 alleen nog uitstootvrije nieuwe auto's in Europa toe te laten, lijkt bijna van tafel. Frankrijk en Duitsland zijn namelijk dicht bij een akkoord dat de CO2-eisen voor autofabrikanten flink afzwakt.

Dat idee is niet nieuw, want de Europese Commissie stelde vorig jaar al voor dat de CO2-uitstoot van nieuwe auto's in 2035 met 90 procent moet dalen ten opzichte van 2021. Toch moesten fabrikanten het gat naar 100 procent alsnog dichten, met koolstofarm staal en alternatieve brandstoffen. Het einddoel bleef daarmee in feite gewoon nul uitstoot.

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90 procent is genoeg

In het Frans-Duitse plan verdwijnt die laatste stap. Het doel komt op 90 procent te liggen, zonder dat fabrikanten nog iets hoeven te compenseren. Dat sluit grotendeels aan bij de wensen van de Duitse autofabrikanten. Toch is het plan nog niet bevestigd, en ook in Duitsland zelf is het nog niet rond. De sociaaldemocratische milieuminister opperde eerder een doel van 95 procent, waarbij de resterende 5 procentpunt via koolstofarm staal gecompenseerd zou worden.

Britse auto's 'Made in Europe'

Het plan gaat verder dan alleen uitstoot. Frankrijk en Duitsland willen een speciaal 'Made in Europe'-label. Maar wat telt als Europees? Frankrijk wil dat beperken tot producten uit de EU, terwijl Duitsland het ruimer ziet. Het compromis: voor auto's geldt 'Made in Europe' als ze gebouwd zijn in de 27 EU-lidstaten of in een van de landen die op 1 januari 2020 deel uitmaakten van de interne markt. Daarmee blijft ook het Verenigd Koninkrijk binnenboord, dat eind 2020 uit die markt stapte.

Daar moeten de Britten wel iets voor doen. Zo kan het zijn dat ook zij de importheffingen moeten invoeren die de EU heeft ingesteld op Chinese hybride en elektrische auto's.

Of het verbod op benzineauto's echt sneuvelt, is nog de vraag. Zelfs met een Frans-Duits akkoord moeten beide landen de overige lidstaten en het Europees Parlement nog overtuigen. Maar door het Frans-Duitse plan lijkt een soepeler CO2-doel voor 2035 wel een stuk dichterbij te komen.