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Wie in het verkeer flink de fout in gaat, kan zijn rijbewijs straks een stuk sneller kwijtraken. Op 27 oktober stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel dat de rechter daarvoor nieuwe middelen geeft.

Het gaat om de 'Wet verbetering aanpak rijden onder invloed', die het kabinet al in juli 2024 indiende en waarover de Kamer op 7 oktober debatteerde. Gewone automobilisten die een keer te hard rijden, hoeven zich geen zorgen te maken. De maatregelen zijn bedoeld voor de zwaarste verkeersdelicten en voor bestuurders die vaker ernstig in de fout gaan, met rijden onder invloed van alcohol of drugs voorop.

In 2023 kregen ruim 22.000 bestuurders een proces-verbaal voor rijden onder invloed van alcohol en ging het ruim 17.000 keer om drugs, al dan niet in combinatie met alcohol.

Meteen kwijt, ook in hoger beroep

De belangrijkste verandering: de rechter kan een rijverbod - officieel 'ontzegging van de rijbevoegdheid' genoemd - direct na de uitspraak laten ingaan. Dat kan als de kans groot is dat iemand opnieuw de fout ingaat. Het rijverbod geldt dan ook als de veroordeelde in hoger beroep gaat, waardoor doorrijden in afwachting van een nieuwe uitspraak er niet meer inzit.

Opnieuw bewijzen dat je mag rijden

Daarnaast kan de rechter het rijbewijs ongeldig verklaren, voor alle categorieën en voor de rest van de geldigheidsduur. Is het rijverbod voorbij, dan krijg je het oude roze pasje dus niet zomaar terug. Wie weer de weg op wil, moet via het CBR een gezondheidsverklaring invullen, vaak een medisch onderzoek ondergaan en opnieuw rijexamen doen voordat er een nieuw rijbewijs komt.

Niet alleen bij drank achter het stuur

Hoewel de wet naar rijden onder invloed is vernoemd, gelden de nieuwe middelen bij alle ernstige verkeersdelicten waarvoor de rechter nu al een rijverbod kan opleggen. Denk aan zeer gevaarlijk rijgedrag of doorrijden na een ongeluk.

Wie ondanks een rijverbod toch achter het stuur kruipt, kan bovendien vervangende hechtenis krijgen. Daarnaast legt de wet vast dat de politie je rijbewijs ter plekke mag innemen bij een combinatie van alcohol en drugs, of bij een ernstig vermoeden daarvan. Nu is dat niet apart geregeld en moet de politie terugvallen op de regels voor alcohol.

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Sommige partijen willen nog verder

In het debat bleek dat voor een deel van de Kamer het huidige wetsvoorstel nog niet streng genoeg is. De PVV pleitte voor een nultolerantie voor alcohol achter het stuur, de groep Markuszower wil in ernstige gevallen een levenslang rijverbod.

Op 27 oktober stemt de Kamer ook over de alcoholmeter, een enkelband die dag en nacht alcoholgebruik meet bij veroordeelden met een alcoholverbod. Neemt de Tweede Kamer de voorstellen aan, dan is daarna de Eerste Kamer aan zet. Wanneer de nieuwe regels ingaan, is daarom nog niet bekend.

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