Van verguisd naar razend populair: Duitsers zijn ineens weer gek op dit automerk

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Vorig jaar keerden Duitse autokopers dit merk massaal de rug toe. Nu staat het ineens weer bovenaan het lijstje met elektrische auto's.

De Duitse automarkt had in september een goede maand. Er werden 256.774 nieuwe auto's geregistreerd, 9 procent meer dan een jaar eerder. Zo blijkt uit cijfers van het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Vooral particulieren kochten flink meer: een plus van 28,5 procent. Maar de opvallendste stijger is een merk waar de Duitsers vorig jaar nog niets van wilden weten.

Tesla maakt spectaculaire comeback

Het gaat om Tesla. In 2025 halveerde de verkoop van het Amerikaanse merk in Duitsland bijna, met een min van 48,4 procent. Maar in september verkocht Tesla ineens 12.552 auto's, bijna vier keer zoveel als in september vorig jaar (+268,7 procent). Daarmee is Tesla het elektrische merk dat in Duitsland de meeste auto's verkocht, veel meer dan Volkswagen.

De Tesla Model Y is de grote favoriet. Met 8.038 registraties was hij in september veruit de best verkochte elektrische auto van Duitsland, en dat is zijn hoogste maandaantal ooit. In augustus stond hij nog op plek 15. De Model 3 eindigde op de tweede plaats.

Een kanttekening: september 2025 was voor Tesla een uitgesproken zwakke maand. Het herstel ziet er daardoor groter uit dan het over het hele jaar zal zijn. Toch is de ommekeer opvallend.

Best verkochte elektrische auto's in september

Positie Model Registraties 1 Tesla Model Y 8.038 2 Tesla Model 3 4.512 3 Skoda Elroq 4.128 4 Skoda Enyaq 2.852 5 Volkswagen ID.4 (incl. ID.5) 2.795 6 Volkswagen ID.3 2.425 7 Mini (elektrisch) 2.389 8 Volkswagen ID.7 2.331 9 Mercedes GLC 2.205 10 Mercedes CLA 2.164

Liever volledig elektrisch dan volledig benzine

Maar welke aandrijflijn is dan het populairst bij onze oosterburen? Elektrische auto's waren goed voor 34,5 procent van de verkopen, twee keer zoveel als benzineauto's (17,4 procent). De verkoop van benzineauto's daalde met 29 procent.

Diesel, tien jaar geleden nog goed voor bijna de helft van alle nieuwe auto's in Duitsland, kwam nog maar op 9 procent uit. De grootste groep Duitsers gaat echter voor hybride. Die aandrijflijn is goed voor 38,5 procent van de markt.

Duitsland: Top 20 merken in september

Positie Merk Registraties Verschil met september 2025 Marktaandeel 1 Volkswagen 42.461 -6,1% 16,5% 2 Mercedes 21.595 +6,2% 8,4% 3 Skoda 19.898 +5,4% 7,7% 4 BMW 18.924 -2,4% 7,4% 5 Audi 16.361 +4,0% 6,4% 6 Seat (incl. Cupra) 13.191 -0,4% 5,1% 7 Opel 13.059 +6,0% 5,1% 8 Tesla 12.552 +268,7% 4,9% 9 Ford 7.848 -13,4% 3,1% 10 Dacia 7.168 +25,7% 2,8% 11 Hyundai 7.009 -6,8% 2,7% 12 Renault 6.138 +20,9% 2,4% 13 Kia 6.125 +17,6% 2,4% 14 Toyota 6.051 -24,2% 2,4% 15 BYD 6.040 +85,6% 2,4% 16 Mazda 5.027 +32,0% 2,0% 17 Fiat 4.812 +9,4% 1,9% 18 Peugeot 4.805 +8,5% 1,9% 19 Volvo 4.314 +7,2% 1,7% 20 Citroën 4.213 -2,4% 1,6%

Pieken en dalen van andere merken

Niet iedereen had een succesvolle maand. Toyota verkocht 24,2 procent minder dan een jaar eerder en Porsche zakte in eigen land 18,8 procent. Ook Ford (-13,4 procent) en Volkswagen (-6,1 procent) leverden in, al blijft Volkswagen met 16,5 procent marktaandeel veruit het grootste merk. Chinese merken groeien juist hard: BYD verkocht 85,6 procent meer, MG 60,8 procent.