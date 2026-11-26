Nieuws

Volkswagen heeft jarenlang met lede ogen aangezien hoe Chinese automerken er in China met zijn klanten vandoor gingen. Maar de Duitsers lijken daar iets op te hebben gevonden. Met dank aan een van hun concurrenten.

If you can't beat them, join them. Dat Engelse gezegde hebben ze bij Volkswagen goed begrepen. De Duitse autofabrikant is een samenwerking aangegaan met het Chinese Xpeng en die stap begint zijn vruchten af te werpen.

Volg ál het Volkswagen-nieuws, meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

In oktober leverde Volkswagen in China ruim 28.000 elektrische auto's en plug-in hybrides af. Dat zijn er maar liefst 347 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. En dat terwijl de Chinese markt voor dergelijke auto's met 13,7 procent kromp.

Deze Volkswagen valt wel in de smaak bij de Chinezen

Een groot deel van het succes is toe te schrijven aan een Volkswagen die je in Nederland niet kunt kopen: de ID. Aura T6. De elektrische SUV beschikt over een elektronische architectuur die Volkswagen samen met Xpeng heeft ontwikkeld.

In oktober werden er meer dan 12.000 exemplaren van het model afgeleverd. De vanafprijs van 129.900 Chinese yuan - omgerekend nog geen 18.000 euro - zal ongetwijfeld een rol spelen bij zijn populariteit.

Wat voor Volkswagen misschien nog wel belangrijker is: 80 procent van de mensen die de ID. Aura T6 bestelden, had volgens het merk niet eerder voor een Volkswagen gekozen. Op 11 november stond de teller al op 46.100 bestellingen.

Volkswagen heeft niet alleen elektrische auto's nodig

Opvallend is dat Volkswagen in China niet uitsluitend inzet op volledig elektrische auto's. Ook de plug-in hybride ID. Era 5S doet het goed.

Dan heb je nog de ID. Era 8X, een elektrische SUV met een range-extender in de vorm van een 1,5-liter turbobenzinemotor. Die drijft niet de wielen aan, maar wekt uitsluitend stroom op. Met een volle benzinetank en een volledig opgeladen batterij komt de Volkswagen volgens de Chinese meetmethode maar liefst 1602 kilometer ver.

Volkswagen wil in 2027 tot de tien populairste merken op de Chinese markt voor stekkerauto's behoren. Inmiddels staat het merk in de top vijftien, terwijl het eerder nog op de dertigste plek bivakkeerde.

Toch is Volkswagen er nog lang niet

Toch kunnen de champagneflessen in Wolfsburg beter nog even dicht blijven. Want als je ook de auto's zonder stekker meetelt, is het beeld heel anders. Zo verkocht Volkswagen in oktober 2026 alles bij elkaar 109.634 nieuwe personenauto's in China, tegen ongeveer 166.000 een jaar eerder. Dat is een daling van zo'n 34 procent. De Duitsers zijn er dus nog lang niet.