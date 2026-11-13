De populairste SUV van Europa is gloednieuw, maar nu al spotgoedkoop

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Geen SUV verkocht in 2025 zo goed in Europa als de Volkswagen T-Roc. Inmiddels staat er een compleet nieuwe generatie bij de dealer, en die is gelijk opvallend goedkoop. Via onze private lease vergelijker rijd je de nieuwe T-Roc al voor 449 euro per maand. Daarmee is hij zelfs goedkoper dan zijn kleinere broertje.

Ga naar de beste Volkswagen T-Roc-deals

Volkswagen T-Roc Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Volkswagen T-Roc 1.5etsi mhev Limited edition 110pk dsg-7 aut Automaat Benzine 60 maanden 5.000 km/jaar € 449,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Volkswagen T-Roc 1.5etsi mhev life first edition 115pk dsg-7 aut Automaat Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 499,- p/m Bekijken Athlon Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 85kW DSG Trend 5D Automaat Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 559,- p/m Bekijken Bekijk alle Volkswagen T-Roc Private Lease deals

Over de Volkswagen T-Roc

De Volkswagen T-Roc is een compacte SUV van 4,37 meter lang, en een enorm succes. In 2025 werden er in Europa 211.241 van verkocht. Alleen de Dacia Sandero en de Renault Clio deden het beter, en de T-Roc verkocht zelfs meer dan de Volkswagen Golf. De nieuwe generatie is altijd hybride. De basismotor is een 1.5 eTSI van 116 pk: een mild hybride, waarbij een kleine elektromotor de benzinemotor ondersteunt. Puur elektrisch rijden kan deze versie niet.

De goedkoopste deal is de T-Roc Limited Edition bij Broekhuis Private Lease, de leasetak van de Nederlandse dealergroep Broekhuis. Die kost 449 euro per maand bij een looptijd van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar.



Pluspunten Minpunten + Nieuwe generatie al vanaf 449 euro p/m

+ Ruime bagageruimte van 475 liter

+ Standaard automaat, parkeersensoren voor en achter en dodehoekwaarschuwing – Laagste prijs alleen bij 60 maanden

– Limited Edition maar bij één aanbieder

– Mild hybride rijdt niet puur elektrisch

Ga naar de beste Volkswagen T-Roc-deals

Volkswagen T-Roc Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Volkswagen T-Roc 1.5etsi mhev Limited edition 110pk dsg-7 aut Automaat Benzine 60 maanden 5.000 km/jaar € 449,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Volkswagen T-Roc 1.5etsi mhev life first edition 115pk dsg-7 aut Automaat Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 499,- p/m Bekijken Athlon Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 85kW DSG Trend 5D Automaat Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 559,- p/m Bekijken Bekijk alle Volkswagen T-Roc Private Lease deals

Volkswagen T-Roc uitrusting

Trend

De T-Roc opent met de 'Trend'. Standaard krijg je ledkoplampen, parkeersensoren voor en achter, dodehoekwaarschuwing, rijstrookassistent, automatische klimaatregeling, een 10,3 inch touchscreen met draadloos Apple CarPlay en Android Auto en 16 inch stalen velgen.

Life

De 'Life' voegt adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera, een draadloze telefoonlader, een groter scherm van 12,9 inch, elektrisch inklapbare spiegels en 17 inch lichtmetalen velgen toe.

Limited Edition

De 'Limited Edition' is een speciale uitvoering die niet in de officiële prijslijst staat. Hij heeft onder meer adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, sleutelloos starten en een draadloze telefoonlader.

De Volkswagen T-Roc is leverbaar als mild hybride 1.5 eTSI met 116 of 150 pk, en als volledige hybride met 136 of 170 pk. In onze vergelijker vind je nu de 1.5 eTSI van 116 pk. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Specificaties

Specificatie 1.5 eTSI 116 pk Vermogen 116 pk Koppel 220 Nm Transmissie Automaat (DSG) 0-100 km/h 10,6 s Verbruik 5,5 l/100 km Bagageruimte 475 liter

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

