De populairste SUV van Europa is gloednieuw, maar nu al spotgoedkoop
Geen SUV verkocht in 2025 zo goed in Europa als de Volkswagen T-Roc. Inmiddels staat er een compleet nieuwe generatie bij de dealer, en die is gelijk opvallend goedkoop. Via onze private lease vergelijker rijd je de nieuwe T-Roc al voor 449 euro per maand. Daarmee is hij zelfs goedkoper dan zijn kleinere broertje.
Ga naar de beste Volkswagen T-Roc-deals
Volkswagen T-Roc Private Lease deals
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
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Over de Volkswagen T-Roc
De Volkswagen T-Roc is een compacte SUV van 4,37 meter lang, en een enorm succes. In 2025 werden er in Europa 211.241 van verkocht. Alleen de Dacia Sandero en de Renault Clio deden het beter, en de T-Roc verkocht zelfs meer dan de Volkswagen Golf. De nieuwe generatie is altijd hybride. De basismotor is een 1.5 eTSI van 116 pk: een mild hybride, waarbij een kleine elektromotor de benzinemotor ondersteunt. Puur elektrisch rijden kan deze versie niet.
De goedkoopste deal is de T-Roc Limited Edition bij Broekhuis Private Lease, de leasetak van de Nederlandse dealergroep Broekhuis. Die kost 449 euro per maand bij een looptijd van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Nieuwe generatie al vanaf 449 euro p/m
+ Ruime bagageruimte van 475 liter
+ Standaard automaat, parkeersensoren voor en achter en dodehoekwaarschuwing
|– Laagste prijs alleen bij 60 maanden
– Limited Edition maar bij één aanbieder
– Mild hybride rijdt niet puur elektrisch
Ga naar de beste Volkswagen T-Roc-deals
Volkswagen T-Roc Private Lease deals
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc uitrusting
Trend
De T-Roc opent met de 'Trend'. Standaard krijg je ledkoplampen, parkeersensoren voor en achter, dodehoekwaarschuwing, rijstrookassistent, automatische klimaatregeling, een 10,3 inch touchscreen met draadloos Apple CarPlay en Android Auto en 16 inch stalen velgen.
Life
De 'Life' voegt adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera, een draadloze telefoonlader, een groter scherm van 12,9 inch, elektrisch inklapbare spiegels en 17 inch lichtmetalen velgen toe.
Limited Edition
De 'Limited Edition' is een speciale uitvoering die niet in de officiële prijslijst staat. Hij heeft onder meer adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, sleutelloos starten en een draadloze telefoonlader.
De Volkswagen T-Roc is leverbaar als mild hybride 1.5 eTSI met 116 of 150 pk, en als volledige hybride met 136 of 170 pk. In onze vergelijker vind je nu de 1.5 eTSI van 116 pk. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.
Specificaties
|Specificatie
|1.5 eTSI 116 pk
|Vermogen
|116 pk
|Koppel
|220 Nm
|Transmissie
|Automaat (DSG)
|0-100 km/h
|10,6 s
|Verbruik
|5,5 l/100 km
|Bagageruimte
|475 liter
Waarom voor private lease kiezen?
Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.
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