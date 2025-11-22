Review Volkswagen T-Roc (2025): mini-Tiguan met Saab-trekje

Tests

De Tiguan is in Nederland de bestverkochte SUV van Volkswagen. Maar hij moet gaan oppassen voor de nieuwe Volkswagen T-Roc. Na een enorme groeistuip zou de T-Roc zijn grote broer weleens van de koppositie kunnen stoten.

Wat valt op aan de Volkswagen T-Roc (2025)?

De nieuwe Volkswagen T-Roc is ruim 12 centimeter langer geworden, zodat de lengte nu ruim 4,37 meter bedraagt. Daarmee is-ie de Volkswagen Tiguan tot op 16 centimeter genaderd. Dankzij een eveneens toegenomen wielbasis, biedt de T-Roc achterin 3 centimeter meer beenruimte dan voorheen. In de breedte (+0,9 cm) en de hoogte (+0,9 cm) bleef de groei bescheiden.

Met z'n ontwerp is de nieuwkomer eveneens opgeschoven in de richting van de Tiguan - en dus ook van de nog grotere Volkswagen Tayron. Kijk maar eens naar de gewelfde motorkap, de lichtpartijen en de lijnvoering van neus en achterwerk. Waaraan je de nieuwe de T-Roc onmiddellijk herkent, is het grofmazige rasterwerk in de neus. Je verwacht bijna een hangslot en een bordje met de tekst ‘Hier waak ik’ en een foto van een enge hond.

Van opzij gezien herinneren de ‘karakterlijnen’ in de uitgebouwde voor- en achterschermen aan de vorige T-Roc, de D-stijl staat daarentegen een stuk schuiner.

Voor de spreadsheetridders onder de potentiële T-Roc-klanten hebben we slecht nieuws. Bij de keus voor de juiste motorvariant kun je je Excel-kunsten laten voor wat ze zijn. Vooralsnog biedt Volkswagen de T-Roc alleen aan als 1.5 eTSI. Wel kun je kiezen uit 115 of 150 pk, altijd in combinatie met de bekende 7-traps DSG. Dus geen doorwaakte nachten meer achter het laptopscherm waarbij je talloze vermogensvarianten met handbak dan wel automaat op een goudschaaltje tegen elkaar moet afwegen.

Hoewel … voor de nabije toekomst belooft Volkswagen naast de huidige mild hybrids ook volledige hybride-versies en een R-variant met vierwielaandrijving en 2,0-liter TSI-motor. De kans dat die laatste naar Nederland komt, is helaas klein. Daarvoor wordt hij waarschijnlijk te duur.

Wat is goed aan de Volkswagen T-Roc (2025)?

De vorige T-Roc kreeg er nog flink van langs vanwege het rijkelijk aanwezige harde plastic in het interieur. Binnen in de nieuwe T-Roc is het een stuk gezelliger. Zo heeft het dashboard een zachtheidsbehandeling ondergaan waar Robijntje jaloers op zou zijn. Aan de bovenkant is het voorzien van een laagje aaibare stof. Ook de voorportieren zijn grotendeels bekleed met zachte materialen.

Wie de optionele, verwarmbare comfortstoelen met massagemogelijkheid bestelt, komt helemaal in een warm bad terecht, al blijft de stilering van het dashboard streng en zakelijk. Wie dat leuk vindt, kan het interieur opvrolijken met allerlei kleuren sfeerverlichting, die onder meer via talloze gaatjes in de portierbekleding voor de nodige knusheid moet zorgen.



Een sterk punt van de nieuwe T-Roc is het onderstel met multilink-achteras, waar het huidige model nog een simpele torsie-as heeft. Wij rijden de nieuwkomer in de wijde omgeving van Lissabon, waar de T-Roc - mede dankzij de optionele adaptieve dempers - Portugese klinkerstraatjes laat aanvoelen als oer-Nederlands asfalt.

Verder wordt de ziel van comfortliefhebbers gestreeld door de overwegend stille aandrijflijn en de efficiënte manier waarop windgeruis en afrolrumoer worden weggefilterd.

Onze testauto is voorzien van de krachtigste 1.5 eTSI en die weet de pakweg 1500 kilo’s aan T-Roc en inzittenden efficiënt en vlot te verplaatsen. De ondersteuning door de 48V mild hybrid-techniek zorgt voor snelle reacties op het gaspedaal, ook vanaf lage toerentallen.

Vanuit stilstand sprint de T-Roc met deze motor in 8,9 tellen naar de honderd. Geen topwaarde, maar je voelt je nooit tekortgedaan, mede dankzij de vlotte en naadloze tussenacceleraties.

Het vlotte karakter komt goed van pas op korte invoegstroken, en maakt van de T-Roc ook een onverwacht prettige auto voor bochtige bergetappes. We zetten de DSG-hendel en de rijmodus in ‘Sport’, waarna de compacte SUV ons herinnert aan oud-collega meneer De Vries. Normaliter een brave, burgerlijke boekhouder, terwijl hij op personeelsfeestjes iedereen verraste met frivole danspasjes en sappige anekdotes. Maar zoals meneer De Vries natuurlijk geen John Travolta of Peter Pannekoek was, is de T-Roc geen BMW M2 Coupé, maar saai is-ie zeker niet.

Terug ‘op kantoor’, gedraagt de T-Roc zich weer als de keurige, zuinige boekhouder. Volgens de WLTP-norm drinkt de 150 pk-versie maar 5,3 l/100 km (1 op 18,9) en de instapmotor neemt met nog een pietsie minder genoegen. Dat is niet alleen te danken aan de mild-hybrid-ondersteuning, maar ook aan de automatische, schokvrije cilinderuitschakeling bij lage belasting.

Dat de T-Roc groter is gegroeid, merk je vooral aan de ruimte op de achterbank. Mits de voorste inzittenden niet langer zijn dan 1,85 meter, kunnen ze prima ‘achter zichzelf’ zitten. De bagageruimte is er met 30 liter op vooruitgegaan en biedt nu plaats aan minimaal 475, en maximaal 1350 liter. Dankzij de in hoogte verstelbare bodemplank kun je na het neerklappen van de achterbankleuningen (3 delen) een vlakke laadvloer creëren.

Wat kan beter aan de Volkswagen T-Roc?

Het dashboard lijkt op het eerste gezicht weer een ouderwets staaltje van briljante Volkswagen-ergonomie, maar helaas zijn de door ons verfoeide sliders voor de klimaatregeling gebleven. Terwijl Volkswagen bij monde van CEO Thomas Schäfer toch had aangegeven dat die dingen een misser zijn. Gelukkig zijn de knoppen op het stuur niet meer van het gehate ‘touchtype’.

De multifuntionele knop op de tunnelconsole is ook best wennen. Hiermee kun je zowel het volume van de audio, de rijstanden als de sfeerverlichting instellen. Maar je raakt al snel verdwaald tussen het drukken, draaien en swipen.

Hoewel de T-Roc tijdens onze bergetappe behalve vermakelijk, ook veilig aanvoelt, vinden we de voorwielen bij het optrekken vanuit stilstand op nat wegdek een tikkeltje aan de hysterische kant.

We zeiden al dat Volkswagen met de interieurmaterialen van de T-Roc een forse stap voorwaarts heeft gezet. Toch stuit je hier en daar nog op Action-achtige plastics. Boven op de achterportieren bijvoorbeeld. En de deftig ogende stiknaden in de zijkant van de tunnelconsole blijken bij nader inzien net zo echt als de witte tanden van Gerard Joling.

Wat is de prijs van de Volkswagen T-Roc (2025) en wanneer is-ie in Nederland?

Voor de vanafprijs van 37.990 scoor je bij de Volkswagen-dealer een T-Roc Trend First Edition. Die is er alleen met de 115 pk-motor. Je herkent 'm aan de wat sneu ogende 16-inch stalen wielen met plastic doppen.

Aan de andere kant heeft-ie wel automatische klimaatregeling, draadloze smartphone-integratie en standaard metallic lak. Naast de verplichte parkeersensoren achter is ook een setje van die piepers in de voorbumper geschroefd.

De T-Roc Life First Edition met dezelfde motor heb je vanaf 40.490 euro. Voor die 2500 euro extra rijd je rond met 17-inch lichtmetalen wielen, een uitgebreider multimediasysteem met een groter scherm, 6 in plaats van 4 luidsprekers, elektrische verstelbare lendensteunen in de voorstoelen, een alarmsysteem, adaptieve cruisecontol en een achteruitrijcamera.

Bij de Style First Edition van 44.990 euro komen daar onder meer 18-inch lichtmetaal, een ergonomische bestuurdersstoel, stoelverwarming en -massage, stuurverwarming en klimaatregeling met drie zones bij.

De T-Roc Life First Edition met 150 pk kost 42.990 euro, terwijl je voor de Style First Edition 47.490 euro moet neertellen. In beide gevallen komt dat neer op een meerprijs van 2500 euro voor 35 pk extra. De sportief aangeklede R-Line First Edition kost 46.990 euro en is alleen verkrijgbaar met de krachtigste motor.

Dat zijn geen spotprijzen, maar feit is dat de duurste T-Roc nog altijd goedkoper is dan de goedkoopste Tiguan. Daarvan kost de instapper (met 130 pk) liefst 49.990 euro. Maar vergeleken met auto’s als de Kia Niro (v.a. 31.780 euro) en de Hyundai Kona (v.a. 30.150 euro) is de Volkswagen T-Roc zeker niet het koopje van de week.

De nieuwe Volkswagen T-Roc staat vanaf december 2025 bij de Nederlandse dealer, maar is nu al te configureren.

Wat vind ikzelf van de Volkswagen T-Roc (2025)?

Aan de snuit van de nieuwe T-Roc moet ik nog even wennen; eerlijk gezegd vind ik het oude model van voren beter te pruimen. Verder heb ik maar heel weinig op de compacte SUV aan te merken.

Hij biedt een uitstekend comfort, prima prestaties en meer dan genoeg ruimte. Daarbij stuurt-ie ook nog eens heel prettig en zijn de stoelen bovengemiddeld goed.

Als Saab-liefhebber kan ik ook wel waarderen dat de T-Roc het ooit op de 900 NG geïntroduceerde Night Panel heeft omarmd. Met één druk op de knop doof je alle instrumenten, behalve wat je tijdens het rijden écht nodig hebt. Dat is lekker rustig aan de ogen. Al ziet het infotainmentscherm er ook prima uit met mooie graphics. Bovendien is het mede dankzij spraakbediening en AI best makkelijk in de omgang.

In de categorie geinige flauwekul vallen ‘easter eggs’ als de rubberen antislipmat van de gekoelde telefoonoplader. Het lijkt wel een zwembadje, en als je goed kijkt, zie je zowaar drie zwemmers in het rubber gestanst. In de opbergvakken en bekerhouders in de middenconsole vind je mini-symbolen in de vorm van koffiebekers, pretzels, ijsjes en sleutels.

Geinig, maar persoonlijk had ik meer waarde gehecht aan een hoogwaardiger kofferbakbekleding en nog iets meer ‘zachtaardige’ kunststoffen in het interieur.