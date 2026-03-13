Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig!

Waarom de populairste Volkswagen van Nederland plotseling 2000 euro goedkoper is

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Waarom de populairste Volkswagen van Nederland plotseling 2000 euro goedkoper is geworden

De Volkswagen Tiguan is plotseling een stuk goedkoper geworden. Volkswagen heeft de vanafprijs van zijn populairste SUV met 2000 euro verlaagd én het leveringsprogramma aangepast. Daardoor begint de Tiguan nu bij 47.990 euro.

Instapprijs 2000 euro omlaag

Tot voor kort begon het gamma van de Tiguan bij de Trend-uitvoering met een 1.5 eTSI mild-hybrid benzinemotor van 131 pk. Die versie kostte 49.990 euro.

Volkswagen heeft de prijs van die instapper nu met 2000 euro verlaagd. De Tiguan Trend met 131 pk kost daardoor voortaan 47.990 euro.

Aan de basis van de auto verandert weinig. De Trend heeft nog steeds de 1.5 eTSI mild-hybrid met DSG-automaat, en aan de uitrusting is ook niets aangepast.

Waarom de populairste Volkswagen van Nederland plotseling 2000 euro goedkoper is geworden
Waarom de populairste Volkswagen van Nederland plotseling 2000 euro goedkoper is geworden

Volkswagen past uitvoeringen aan

Volkswagen heeft tegelijk de opbouw van het gamma aangepast. Waar je eerder kon kiezen uit Trend, Life Edition en R-Line Edition, zijn daar nu twee uitvoeringen tussen geplaatst: Life en R-Line.

De Tiguan Life staat onder de bestaande Life Edition en is standaard voorzien van de plug-in hybride aandrijflijn met 204 pk. Deze uitvoering kost minimaal 49.990 euro.

Daarboven staat de Life Edition voor 52.490 euro. Wie een sportievere uitstraling wil, kan kiezen voor de R-Line vanaf 54.990 euro.

De R-Line is ook leverbaar met een sterkere plug-in hybride aandrijflijn van 272 pk. Die uitvoering kost 56.990 euro. De R-Line Edition met dezelfde motor begint bij 59.490 euro.

Populairste Volkswagen van Nederland

De prijsaanpassing komt op een verrassend moment, aangezien de Tiguan momenteel in Nederland erg goed verkoopt. In de eerste twee maanden van 2026 zijn er 587 exemplaren geregistreerd. Daarmee is het momenteel de populairste Volkswagen van het land.

Ter vergelijking: in dezelfde periode werden er 516 Polo’s en 419 Golfs op kenteken gezet.

Prijzen Volkswagen Tiguan

Uitvoering Motor Prijs
Trend 1.5 eTSI mild-hybrid 131 pk €47.990
Life 1.5 eHybrid plug-in hybride 204 pk €49.990
Life Edition 1.5 eHybrid plug-in hybride 204 pk €52.490
R-Line 1.5 eHybrid plug-in hybride 204 pk €54.990
R-Line 1.5 eHybrid plug-in hybride 272 pk €56.990
R-Line Edition 1.5 eHybrid plug-in hybride 204 pk €57.490
R-Line Edition 1.5 eHybrid plug-in hybride 272 pk €59.490
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen.

Nu populair
