Autoverkopen augustus 2025: zo gierig is de Nederlandse autokoper

Terwijl de totale autoverkopen in augustus een dipje beleefden, veerde Toyota juist op. Kia doet het onverminderd goed. Opvallend: beide merken drijven voor een belangrijk deel op hun goedkoopste modellen.

Het aantal registraties van nieuwe personenauto's in Nederland bedroeg in augustus 2025 exact 26.663 stuks. Dat komt overeen met een daling van 3 procent ten opzichte van vorig jaar augustus (27.404 registraties).



Kia staat op één, Toyota op twee, Volkswagen op drie. Dat is heel kort de balans van de verkoopcijfers van afgelopen maand. Duiken we wat dieper in de getallen, dan vallen meer dingen op.

Top 5 merken augustus 2025

Kia (2707) Toyota (2236) Volkswagen (2215) Renault (1817) Skoda (1812)

Toyota verkocht afgelopen maand meer auto's dan in augustus 2024. En het is voor de Japanners te hopen dat ze de oplopende lijn weten vast te houden. Want over heel 2025 staat het merk ruim 16 procent in de min.

Bij Volkswagen gaat het juist weer de goede kant op. Het merk staat dit jaar tot dusver op een groei van 24,5 procent. In augustus deden vooral de Polo (407) en de Tiguan (316) het goed. Twee voorbeelden van merken die het in augustus opvallend slecht deden, zijn Fiat (103 registraties) en Nissan (139).

Top 5 modellen augustus 2025

Hoewel de Kia EV3 met 453 registraties in de afgelopen maand de op één na (Skoda Elroq) populairste EV was, doet de goedkoopste Kia het vele malen beter. Maar liefst 1110 nieuwe Picanto’s vonden in dezelfde periode een eigenaar. Daarmee nam-ie ruim 40 procent van de totale Kia-verkopen voor z'n rekening en was hij meteen de bestverkochte auto van Nederland.

Kia Picanto (1110) Škoda Elroq (730) Ford Kuga (548) Toyota Yaris Cross (546) Toyota Aygo X (531 registraties)

Toyota’s bestseller in de maand augustus was de Yaris Cross (546), en de Toyota Aygo X zat ‘m op de hielen (531). De gewone Yaris (322) valt buiten de top 5 van de totale verkoopcijfers, maar is wel Toyota’s nummer drie.

Net als concurrent Kia, moet Toyota het dus vooral van de kleintjes hebben. In het geval van de Kia Picanto en de Toyota Yaris gaat het bovendien om modellen die al een dagje ouder zijn. De Picanto werd in 2024 wel gefacelift, maar in de basis draait het model al mee sinds 2017. De Toyota Yaris stamt uit 2020 en is dus ook al vijf jaar oud.

Top 5 elektrische auto's augustus 2025

Zoals gezegd was de Skoda Elroq de populairste EV van augustus. Het model ging 730 keer door de dealerpoorten, bijna evenveel als de Tesla’s Model Y (438) en Model 3 (332) samen.

De Hyundai Inster stond op een vierde plek en was daarmee de populairste budget-EV. De kekke Koreaan wordt dus beter verkocht dan de Renault 5. het wordt nog spannend om te zien welke van de twee de nek-aan-nekrace eind dit jaar gaat winnen.

Škoda Elroq (730) Kia EV3 (453) Tesla Model Y (438) Hyundai Inster (411) Renault 5 (391)

Top 5 aandrijflijnen (brandstofsoort) in augustus 2025

Hybride (13.074, 49% marktaandeel) Full EV (9051, 33,9% marktaandeel) Benzine (4134, 15,5% marktaandeel) Diesel (299, 1,1% marktaandeel) Lpg (104, 0,4% marktaandeel)

Het aantal verkochte elektrische auto’s daalde in augustus een heel klein beetje (0,4 procent) tot 9.051 registraties. Dat komt overeen met een marktaandeel van ruim een derde (33,9 procent).

Het marktaandeel van hybrides is een stuk groter (49 procent), al moet je dat met een korrel zout nemen. Hierin worden immers ook mild hybrids meegenomen. Oftewel: benzineauto’s met een lichte ondersteuning van de startmotorgenerator. De rol van lpg- en dieselauto's is en blijft marginaal.

