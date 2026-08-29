Zoveel goedkoper zijn deze populaire auto's in Duitsland dan in Nederland

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Dezelfde Dacia Sandero, dezelfde Citroën C3: toch betaal je in Nederland voor precies dezelfde auto duizenden euro's meer dan in Duitsland. Wij vergeleken de officiële prijslijsten zelf, om te zien hoe groot dat verschil precies is en waar het vandaan komt.

Neem de Dacia Sandero met de 100 pk sterke TCe-benzinemotor. In Duitsland koop je die instapper voor 13.590 euro, in Nederland betaal je voor exact dezelfde auto 23.500 euro. Een verschil van 9.910 euro dus! En dan is de TCe 100 in Duitsland niet eens de goedkoopste optie: de instapmotor SCe 65, zonder turbo en met 67 pk, staat daar voor 12.790 euro in de prijslijst. Die motor was tot april 2026 ook in Nederland nog te bestellen voor 19.900 euro, en is sindsdien stilletjes uit de Nederlandse prijslijst verdwenen.

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Ook de deze modellen zijn hier duurder

Bij de Renault Clio, al jaren een van de populairste modellen van Nederland, is het verschil ook groot. De Evolution-uitvoering met de 115 pk sterke TCe-motor kost in Duitsland 19.900 euro, in Nederland 26.990 euro: 7.090 euro extra voor dezelfde auto.

Bij de Citroën C3 is het verschil iets kleiner maar nog altijd flink: de YOU-uitvoering met de 100 pk sterke turbomotor kost in Duitsland 16.290 euro, in Nederland 20.990 euro, een verschil van 4.700 euro.

Ook een van Nederlands populairste stadsautootjes is veel goedkoper bij de oosterburen. De Kia Picanto met de 1.0 GDi-motor van 68 pk, in elk Europees land dezelfde auto, kost in Duitsland 17.590 euro. In Nederland betaal je voor exact dezelfde instapper 20.995 euro, 3.405 euro meer.

Kanttekening: Duitse prijzen niet rijklaar

Een kanttekening daarbij: de Nederlandse prijzen hierboven zijn rijklaarprijzen, waar kentekenplaten, transport en afleveringskosten al in zitten. Duitse fabrikanten adverteren hun prijzen doorgaans zonder Überführungskosten, kosten voor het overbrengen van de auto naar de dealer, die er volgens de ADAC meestal nog zo'n 900 tot 1.300 euro bovenop komen. Tel je dat erbij op, dan blijft het verschil bij de Sandero, de Clio en de C3 nog altijd fors, maar wordt de marge bij de Picanto een stuk kleiner.

Ander gevolg Toyota Aygo X

De Toyota Aygo X laat zien dat het effect verder gaat dan alleen de prijs. In Nederland is de Aygo X inmiddels alleen nog als hybride te bestellen, omdat het prijsverschil met de benzineversie zonder hybride-ondersteuning te klein is geworden. In Duitsland blijft diezelfde Aygo X wel gewoon ook als goedkopere benzineauto in de showroom staan, een keuze die Nederlandse kopers simpelweg niet meer hebben.

De schuldige heet bpm

Ook na correctie voor die afleveringskosten blijft er bij de meeste auto's een fors verschil over, en dat zit 'm niet in importheffingen, maar in de belasting van personenauto's en motorrijwielen, kortweg bpm. Nederland is een van de weinige Europese landen die nieuwe benzineauto's zwaar en progressief belasten op basis van CO2-uitstoot, en dat tikt al bij een kleine stadsauto flink aan.

Alleen al het starttarief bedraagt 687 euro, waarna elke gram CO2-uitstoot in oplopende schijven extra kost. Duitsland kent zo'n aparte aanschafbelasting helemaal niet.

Voor volledig elektrische auto's geldt in Nederland datzelfde lage starttarief van 687 euro, ongeacht het model. Dat maakt de bpm vooral een pijnlijke aangelegenheid voor wie een betaalbare benzineauto zoekt, precies de kopers voor wie elke duizend euro telt.

Nederlanders rijden in stokoude auto's

Recente cijfers van het CBS laten zien waar de hoge autoprijzen toe leiden: de gemiddelde auto in Nederland is inmiddels 12,1 jaar oud. Nog nooit was die leeftijd zo hoog. Ook in de verkoop van auto's zie je de ouderdom van ons wagenpark terug; ruim 23 procent van de verkochte auto's is 16 jaar of ouder. Dan schiet de vergroening en elektrificatie van het wagenpark natuurlijk niet op. Zie het bericht hieronder.