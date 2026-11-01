Tweedehands Toyota Aygo X: problemen, betrouwbaarheid en prijs

Aankooptips

De Toyota Aygo X 1.5 Hybrid is een van de weinige A-segmentauto's die je nog nieuw kunt kopen. Maar hij is ook erg duur. Gelukkig is de Aygo X tweedehands een stuk betaalbaarder, maar dan moet je wel voor een simpele benzineversie kiezen. Is dat een goed plan?

De naam Aygo gebruikt Toyota al sinds 2005. In 2014 kwam er een veel strakker ogende versie op de markt, maar onderhuids was de auto niet of nauwelijks aangepakt. Desondanks ging de tweede generatie nog zeven jaar mee. Net als zijn technische broertjes trouwens, de Citroën C1 en Peugeot 107/108.

Betaalbare Aygo wordt dure Aygo X

Het drietal liep in het Tsjechische Kolin van de band, tegenwoordig is dat het exclusieve domein van de Aygo X, die in 2022 verscheen. Dit model is groter en moderner dan zijn voorganger en valt op door z’n SUV-­achtige looks en grote wielen (minimaal 17 inch).

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Ook werd de Aygo X stukken duurder dan de modellen ­zonder X in de naam. Daar tegenover staan een sterk verbeterd comfort en een arsenaal aan moderne veiligheidssystemen.

De introductie van de Aygo X Hybrid neemt Toyota definitief afscheid van het budgetautosegment. Want goedkoop is een nieuwe Aygo X allang niet meer. Voor de voordeligste versie moet je eind 2026 al 23.750 euro neertellen.

Prijzen tweedehands Toyota Aygo X

Reden genoeg om een kijkje te nemen op de occasionmarkt. Want dankzij de goede verkoopcijfers die Toyota's instapmodel als fabrieksnieuwe auto laat noteren, zijn er ook genoeg occasions te vinden. Maar ook een tweedehands Aygo X nog altijd geen koopje.

Bouwjaar Km-stand 1.0 VVT-i 1.5 Hybrid 2022 40.000-60.000 Vanaf ca. € 12.900 - 2024 20.000-40.000 Vanaf ca. € 14.800 - 2025 <20.000 Vanaf ca. € 16.500 Vanaf ca. € 22.500

Zo scoort de Aygo X op de apk

De keurmeesters van de Duitse GTÜ hebben nog relatief weinig Aygo’s X ter keuring gehad. Toch blijkt nu al dat de kleine Toyota zijn goede merkreputatie waarmaakt.

Dat wordt bevestigd door de Consumentenbond, die de Aygo X maar liefst een 9,7 voor betrouwbaarheid toekent. De meest voorkomende gebreken bij de periodieke keuring zijn problemen met het systeem van de bandenspanningscontrole, verkeerd afgestelde koplampen, versleten banden en versleten ruitenwisserbladen. Kortom, vooral zaken die je niet onder de neus van Toyota, maar onder die van nonchalante berijders kunt wrijven.

Problemen Toyota Aygo X

Verder maken Aygo X-rijders melding van een af en toe vastlopend infotainmentscherm, een slechte Bluetooth-verbinding of een haperende werking van Apple Carplay/Android Auto. Vaak konden die problemen met een software-update worden gefikst.

Eigenlijk geen serieuze problemen dus, maar daar moeten we wel een kanttekening bij plaatsen. De Aygo X is nog piepjong en de kilometerstanden zijn daardoor laag. De auto’s kunnen dus nog niet heel veel hebben meegemaakt.