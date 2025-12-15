Dit zijn de 5 goedkoopste Toyota’s met private lease

Toyota is een naam die in de autowereld geen uitleg behoeft. Zo waren de Japanners bijvoorbeeld ook in 2024 weer de grootste autoproducent ter wereld. Private lease is een uitstekende manier om in een Toyota te rijden. Wij zetten de vijf voordeligste modellen van het merk uit onze private lease vergelijker op een rijtje.

Wij nemen een kijkje bij onze private lease vergelijker en bundelen daarbij alle voordelige Toyota’s bij elkaar in een overzichtelijk lijstje. Wat kosten de auto’s met private lease, wat zijn de specificaties en wat zijn de voor- en nadelen van elk model?

Bekijk de beste Toyota-deals hier!

Toyota Aygo X

Specificaties

Uitvoering 1.0 VVT-i
Vermogen 72 pk
Koppel 93 Nm
Aandrijflijn (brandstof) Benzine
Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l / 100 km (1 op 20,0)
0-100 sprint 14,9 s
CO2-uitstoot (WLTP) 108 g/km

Pluspunten

+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting
+ Scherpe prijs: een van de goedkoopste uit de vergelijker
+ Onderscheidend ontwerp

Minpunten

- Interieur oogt enigszins goedkoop
- Instaphoek bij achterportier is erg krap
- Motor komt moeilijk op gang

De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 299,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X private lease prijzen.

De Aygo X is de goedkoopste Toyota!

Toyota Yaris

Specificaties

Uitvoering 1.5 Hybrid 115 1.5 Hybrid 130
Vermogen 116 pk 130 pk
Koppel 141 Nm 185 Nm
Aandrijflijn (brandstof) Hybride Hybride
Gemiddeld verbruik (WLTP) 3,8 l / 100 km (1 op 26,3) 4,2 l / 100 km (1 op 23,8)
0-100 sprint 9,7 s 9,2 s
CO2-uitstoot (WLTP) 87 g/km 96 g/km

Pluspunten

+ Erg zuinig
+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk
+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting

Minpunten

- Aandrijflijn kan rumoerig overkomen
- Niet heel ruim
- Kleine bagageruimte (286 liter)

De Toyota Yaris is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris private lease prijzen.

Toyota Yaris Cross

Specificaties

Uitvoering 1.5 Hybrid 115 1.5 Hybrid 130
Vermogen 116 pk 130 pk
Koppel 141 Nm 185 Nm
Aandrijflijn (brandstof) Hybride Hybride
Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,5 l / 100 km (1 op 22,2) 4,8 l / 100 km (1 op 20,8)
0-100 sprint 11,2 s 10,7 s
CO2-uitstoot (WLTP) 101 g/km 108 g/km

Pluspunten

+ Zuinig
+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk
+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting

Minpunten

- Aandrijflijn kan rumoerig overkomen
- Niet heel ruim
- Instaphoek bij achterportier is erg krap

De Toyota Yaris Cross is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 425,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris Cross private lease prijzen.

Toyota Corolla

Specificaties

Uitvoering 1.8 Hybrid
Vermogen 140 pk
Koppel 142 Nm
Aandrijflijn (brandstof) Hybride
Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,5 l / 100 km (1 op 22,2)
0-100 sprint 9,2 s
CO2-uitstoot (WLTP) 101 g/km

Pluspunten

+ Zuinig
+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk
+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting

Minpunten

- Niet bepaald dynamisch of sportief
- Aandrijflijn kan rumoerig overkomen
- Beenruimte achterin niet heel royaal

De Toyota Corolla is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 479,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Corolla private lease prijzen.

Toyota C-HR

Specificaties

Uitvoering 1.8 Hybrid 2.0 High Power Plug-in Hybrid
Vermogen 140 pk 223 pk
Koppel 142 Nm 190 Nm
Aandrijflijn (brandstof) Hybride Plug-in hybride
Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,7 l / 100 km (1 op 21,3) 0,9 l / 100 km (1 op 111,1)
0-100 sprint 9,9 s 7,4 s
CO2-uitstoot (WLTP) 105 g/km 20 g/km

Pluspunten

+ Zowel als hybride of plug-in hybride verkrijgbaar
+ Zuinig
+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk
+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting

Minpunten

- Bagageruimte niet ideaal door schuin geplaatste achterruit
- Aandrijflijn kan rumoerig overkomen
- Beperkt zicht naar achteren

De Toyota C-HR is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 489,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota C-HR private lease prijzen.

Waarom kiezen voor private lease?

Met private lease kies je voor zorgeloos en overzichtelijk autorijden. Je krijgt namelijk voor een vast maandbedrag de beschikking over een gloednieuwe auto. In dat bedrag zitten vaste kosten als afschrijving, wegenbelasting, verzekering en ook het onderhoud verwerkt. Ook zorgen omtrent aanschaf zijn verleden tijd.

Private lease Toyota

Deze Toyota’s zijn allemaal te vinden in onze private lease vergelijker. Wil je toch liever een andere auto? Kijk dan verder op de private lease pagina van Auto Review. 

Lees ook 9 private lease auto's voor minder dan 300 euro per maand
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

