Dit zijn de 5 goedkoopste Toyota’s met private lease
Toyota is een naam die in de autowereld geen uitleg behoeft. Zo waren de Japanners bijvoorbeeld ook in 2024 weer de grootste autoproducent ter wereld. Private lease is een uitstekende manier om in een Toyota te rijden. Wij zetten de vijf voordeligste modellen van het merk uit onze private lease vergelijker op een rijtje.
Wij nemen een kijkje bij onze private lease vergelijker en bundelen daarbij alle voordelige Toyota’s bij elkaar in een overzichtelijk lijstje. Wat kosten de auto’s met private lease, wat zijn de specificaties en wat zijn de voor- en nadelen van elk model?
Bekijk de beste Toyota-deals hier!
Toyota Aygo X
Een sportieve plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van 130km*. Al vanaf €36.990. Nu met €2.000 plug-in premie.
Specificaties
|Uitvoering
|1.0 VVT-i
|Vermogen
|72 pk
|Koppel
|93 Nm
|Aandrijflijn (brandstof)
|Benzine
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|5,0 l / 100 km (1 op 20,0)
|0-100 sprint
|14,9 s
|CO2-uitstoot (WLTP)
|108 g/km
Pluspunten
+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting
+ Scherpe prijs: een van de goedkoopste uit de vergelijker
+ Onderscheidend ontwerp
Minpunten
- Interieur oogt enigszins goedkoop
- Instaphoek bij achterportier is erg krap
- Motor komt moeilijk op gang
De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 299,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X private lease prijzen.
De Aygo X is de goedkoopste Toyota!
Toyota Yaris
Specificaties
|Uitvoering
|1.5 Hybrid 115
|1.5 Hybrid 130
|Vermogen
|116 pk
|130 pk
|Koppel
|141 Nm
|185 Nm
|Aandrijflijn (brandstof)
|Hybride
|Hybride
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|3,8 l / 100 km (1 op 26,3)
|4,2 l / 100 km (1 op 23,8)
|0-100 sprint
|9,7 s
|9,2 s
|CO2-uitstoot (WLTP)
|87 g/km
|96 g/km
Pluspunten
+ Erg zuinig
+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk
+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting
Minpunten
- Aandrijflijn kan rumoerig overkomen
- Niet heel ruim
- Kleine bagageruimte (286 liter)
De Toyota Yaris is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris private lease prijzen.
Toyota Yaris Cross
Specificaties
|Uitvoering
|1.5 Hybrid 115
|1.5 Hybrid 130
|Vermogen
|116 pk
|130 pk
|Koppel
|141 Nm
|185 Nm
|Aandrijflijn (brandstof)
|Hybride
|Hybride
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|4,5 l / 100 km (1 op 22,2)
|4,8 l / 100 km (1 op 20,8)
|0-100 sprint
|11,2 s
|10,7 s
|CO2-uitstoot (WLTP)
|101 g/km
|108 g/km
Pluspunten
+ Zuinig
+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk
+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting
Minpunten
- Aandrijflijn kan rumoerig overkomen
- Niet heel ruim
- Instaphoek bij achterportier is erg krap
De Toyota Yaris Cross is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 425,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris Cross private lease prijzen.
Toyota Corolla
Specificaties
|Uitvoering
|1.8 Hybrid
|Vermogen
|140 pk
|Koppel
|142 Nm
|Aandrijflijn (brandstof)
|Hybride
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|4,5 l / 100 km (1 op 22,2)
|0-100 sprint
|9,2 s
|CO2-uitstoot (WLTP)
|101 g/km
Pluspunten
+ Zuinig
+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk
+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting
Minpunten
- Niet bepaald dynamisch of sportief
- Aandrijflijn kan rumoerig overkomen
- Beenruimte achterin niet heel royaal
De Toyota Corolla is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 479,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Corolla private lease prijzen.
Toyota C-HR
Specificaties
|Uitvoering
|1.8 Hybrid
|2.0 High Power Plug-in Hybrid
|Vermogen
|140 pk
|223 pk
|Koppel
|142 Nm
|190 Nm
|Aandrijflijn (brandstof)
|Hybride
|Plug-in hybride
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|4,7 l / 100 km (1 op 21,3)
|0,9 l / 100 km (1 op 111,1)
|0-100 sprint
|9,9 s
|7,4 s
|CO2-uitstoot (WLTP)
|105 g/km
|20 g/km
Pluspunten
+ Zowel als hybride of plug-in hybride verkrijgbaar
+ Zuinig
+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk
+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting
Minpunten
- Bagageruimte niet ideaal door schuin geplaatste achterruit
- Aandrijflijn kan rumoerig overkomen
- Beperkt zicht naar achteren
De Toyota C-HR is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 489,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota C-HR private lease prijzen.
Waarom kiezen voor private lease?
Met private lease kies je voor zorgeloos en overzichtelijk autorijden. Je krijgt namelijk voor een vast maandbedrag de beschikking over een gloednieuwe auto. In dat bedrag zitten vaste kosten als afschrijving, wegenbelasting, verzekering en ook het onderhoud verwerkt. Ook zorgen omtrent aanschaf zijn verleden tijd.
Private lease Toyota
Deze Toyota’s zijn allemaal te vinden in onze private lease vergelijker. Wil je toch liever een andere auto? Kijk dan verder op de private lease pagina van Auto Review.
Een sportieve plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van 130km*. Al vanaf €36.990. Nu met €2.000 plug-in premie.