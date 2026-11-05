TEST: deze braaf ogende SUV sprint sneller dan legendarische 'Porsche-killer'

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Samen met de Audi Quattro en de Lancia Delta HF Integrale behoort de Subaru Impreza tot de grootste rally-iconen ooit. Toch moet je met je Impreza WRX STi geen stoplichtsprintjes aangaan met deze verre nazaat ...

De Subaru Uncharted kost als voorwielaandrijver vrijwel evenveel als zijn Toyota-broer, de C-HR+. Door die nauwe verwantschap met die Toyota, kan de Uncharted zich niet onderscheiden met zijn techniek. Dat klinkt als een strijd van David tegen Goliath. Of kan de AWD-versie wel het verschil maken?

De Subaru Uncharted - in nauwe samenwerking met Toyota ontwikkeld - is een puur elektrische SUV. In het Subaru-gamma zit hij onder de grotere Solterra, die eveneens optioneel met vierwielaandrijving te koop is.

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Prijs Subaru Uncharted

Met de goedkoopste voorwielaangedreven versie van de Uncharted wil Subaru nieuwe klanten aanspreken. Dat wil zeggen: automobilisten die openstaan voor elektrisch rijden, maar geen meerprijs voor vierwielaandrijving willen betalen.

We snappen die redenering goed. Want de Uncharted met AWD, 4E-sperience+ genaamd, is liefst 11.000 euro duurder dan de voorwielaan­gedreven 2E-xcite. De vierwielaandrijver kost geen 37.900, maar 48.900 euro.

Maar eerlijk is eerlijk, dan krijg je ook tweemaal zoveel vermogen en een accupakket dat de actieradius verhoogt van 451 naar 490 kilometer.

De prijstechnische tussenweg heet Uncharted 2E-xcite+, voorzien van dezelfde 77kWh-­batterij als de vierwielaandrijver. Maar dan gecombineerd met één elektromotor en voorwielaandrijving. Het grote voordeel van deze variant is de grote actieradius van 592 kilometer.

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Sneller dan Impreza WRX STi

De extra prestaties die de 343 pk sterke 4E-sperience+ meebrengt, zijn niet voor de poes. Zo sprint-ie in 5 tellen van 0 naar 100 km/h. De Subaru Impreza WRX STi sedan, de zogenaamde 'Porsche-killer' van een dikke 20 jaar geleden, had daar een halve seconde meer voor nodig.

Maar de instapversie van de Uncharted (167 pk) maakt geen kans tegen het rally-icoon: die doet er 8,4 seconden over. Ook hier bewandelt de 2E-xcite+ de gulden middenweg. Dankzij 224 pk legt hij de honderdsprint af in 7,3 seconden.

Bescheiden topsnelheid

Het verschil in topsnelheid is in psycho­logisch opzicht wellicht belangrijker. De ­goedkoopste Uncharted geeft de pijp al aan Maarten bij 140 km/h, terwijl de andere twee nog even doorkachelen tot 160 km/h.

Ja, we weten dat je in Nederland niet harder mag dan 130, maar een topsnelheid van 140 km/h klinkt toch als iets uit een ver verleden. En dan hebben we het eerder over een Subaru Justy (zie onderstaand artikel) dan over die Impreza, want die knalde desgewenst door tot 244 km/h!

Voelt compact

Zolang je daar niet mee bezig bent, is de Uncharted FWD een betrouwbare en ­makkelijke metgezel voor alledag. Hij ligt degelijk op de weg en is handelbaar als een veel compactere auto. Daarbij beschikt hij over verschillende regeneratiestanden, die niet alleen invloed hebben op de mate van vertraging, maar ook op de gaspedaalrespons. De Eco-modus helpt bovendien het verbruik te drukken, onder meer door de acceleratie wat af te remmen.

Naast efficiëntie heeft de Uncharted vooral veiligheid hoog in het vaandel. ­Dankzij het evenwichtig afgestemde onderstel en de uitgebreide assistentiesystemen blijft de auto uitstekend beheersbaar. Ook bij een noodstop op een gladde ondergrond of bij plotselinge uitwijkmanoeuvres. Onze testronden op het ADAC-oefenterrein leveren daarvan overtuigend bewijs.

Tegenvallend zitcomfort achterin

Op de snelweg ontpopt de Uncharted zich als een comfortabele reisauto met veel rijhulpsystemen. Toch is er een minpunt: op de achterbank houden (bijna) volwassenen het niet lang vol. Door de vrij hoge vloer zitten ze met sterk gebogen knieën, terwijl de beenruimte – afhankelijk van de stand van de voorstoelen – ook allesbehalve riant is.

Tjonge, koop je een EV met een serieuze actieradius, gaan de bankzitters bij een nog halfvolle accu al klagen over stijve ledematen en een houten achterwerk … Positief voor de kilometervreters is dat de accu dankzij programmeerbare preconditionering ook bij ijskoud weer in maximaal 30 minuten van 20 naar 80 procent laadt.

Meer bodemvrijheid dan Toyota-broer

Toch kunnen we er niet omheen; als vierwielaandrijver laat deze Subaru pas zijn ware aard zien. Terwijl veel elektrische SUV’s hun outdoor-imago vooral uit design en marketing halen, combineert de Uncharted een bovengemiddelde bodemvrijheid van 21,1 centimeter (C-HR+: 18,5 cm) met terreintechniek die in deze klasse uitzonderlijk is. In die zin doet de vierwielaangedreven Uncharted meer denken aan een Forester of Outback dan aan een Impreza WRX.

Waar de voorwielaandrijver het moet doen met een sneeuwmodus, ploegt de 4E-versie dankzij X-Mode onverstoorbaar door kniehoge modder. Een bodemcamera laat bovendien zien waar de voorwielen zich bevinden. Gaat het steil omhoog of omlaag, dan kan Grip Control de snelheid automatisch in meerdere standen vasthouden.

Mag de Subaru Uncharted een caravan trekken?

Die terreincamera bewijst ook zijn nut wanneer je over een heuveltop rijdt en door de voorruit alleen nog maar vogels en wolken ziet. Zelfs zelfstandig wegrijden op een steile helling beheerst het systeem. Maar voor de ware Soeb-fan is er eigenlijk maar één belangrijke vraag: kan de Uncharted een caravan trekken?

Nnnja: beide 2E-versies hebben een trekgewicht van 750 kilo, voor het serieuzere werk moet je bij de 4E (1500 kg) aankloppen. Overigens verdraagt de Toyota C-HR+ in de basisversie exact 0 kg aan de trekhaak …

Conclusie

Met de Uncharted als voorwielaandrijver speelt Subaru handig in op wat kopers in het compacte SUV-segment zoeken: een toegankelijke instapprijs en een praktische, no-nonsense-­auto. Mét standaard 22 kW AC-laden (optie bij de Toyota C-HR+).

De versie met vierwielaandrijving is een ander verhaal. Die onderscheidt zich juist nadrukkelijk van de concurrentie en bedient een niche die Subaru op het lijf geschreven is. De Toyota C-HR+ AWD komt dicht in de buurt, maar is ook ruim 2000 euro duurder.