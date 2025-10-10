Hopelijk ga je niet huilen als je net deze Toyota hebt gekocht

Nieuws

Met hun zuinige motoren, bovengemiddelde betrouwbaarheid en 10 jaar garantie maken nieuwe Toyota's hun eigenaren meestal hartstikke blij. Maar als je net dít Toyota-model hebt gekocht, word je misschien ook een beetje verdrietig ...

Sinds zijn debuut in 2016 is de Toyota C-HR uitgegroeid tot een van de populairste Toyota’s in Europa. De tweede generatie wordt in Europa ontwikkeld én gebouwd, en krijgt nu een verfijning voor het nieuwe modeljaar. Mooi meegenomen als je hem binnenkort gaat bestellen, maar lullig als je er net eentje hebt aangeschaft.

Vernieuwingen Toyota C-HR 2026

De Dynamic-uitvoering is van de C-HR is aangepast. Zo krijgt-ie nieuw ontworpen stoelen met bekleding in donkergrijs en zwart, afgewerkt met grijze stiksels. Toyota gebruikt daarbij meer gerecycled materiaal. Ook de versnellingspook heeft een frissere uitstraling dankzij een metallic donkergrijse ('gunmetal’) afwerking, en de wielen kregen een nieuw design.

Twee nieuwe kleuren

De Toyota C-HR is voor het eerst leverbaar in Dark Blue Mica, een nieuwe donkerblauwe metallic kleur. Daarnaast wordt de kleur Storm Grey beschikbaar, bekend van de Toyota Yaris en Yaris Cross.

Hybrid 140 nu ook als GR SPORT

Voor wie wel houdt van een sportieve uitstraling, maar geen C-HR met stekker blieft, heeft Toyota goed nieuws. De C-HR Hybrid 140 is nu voortaan namelijk ook verkrijgbaar als GR Sport. Voorheen was dit pakket voorbehouden aan de C-HR 220 Plug-in Hybrid.

Deze sportieve topuitvoering krijgt 19-inch zwarte lichtmetalen wielen, sportstoelen met suède en synthetisch leer, rode stiksels en speciale bumpers. Ook standaard: led-projector-koplampen, een 12,3-inch multimediascherm met Toyota Smart Connect Plus en een audio-systeem van JBL met negen speakers en subwoofer.

Nieuw: Toyota C-HR Black Edition

Wie zich in zijn auto graag van z'n duistere kant laat zien, bestelt de Toyota C-HR in de nieuwe Black Edition-versie. Daarvan is de carrosserieis uitgevoerd in zwart metallic en ook de 19-inch wielen zijn volledig zwart. Binnenin vind je dezelfde aankleding als de GR Sport, inclusief de hoogwaardige audio-installatie en de uitgebreide veiligheidsuitrusting.

Prijs Toyota C-HR 2026

Zoals altijd rust Toyota de C-HR standaard uit met T-Mate en het nieuwste Toyota Safety Sense 3-pakket, met systemen die helpen bij rijden, manoeuvreren en voorkomen van ongelukken. De vernieuwde Toyota C-HR voor modeljaar 2026 staat in december 2025 bij de Nederlandse dealers. De prijzen van de C-HR 2026 worden in november bekendgemaakt.