Pech voor Toyota: kampioen betrouwbaarheid onderuit in nieuwste pechstatistieken

Toyota staat bekend om z'n betrouwbaarheid. Daarom is het des te opvallender dat het merk in een recent pechonderzoek hard onderuitgaat. Daarbij kampen diverse Toyota-modellen allemaal met hetzelfde probleem.

Staatjes, cijfers en statistieken over auto's, wij zijn er dol op. Zeker als ze over de betrouwbaarheid van auto's gaan en al helemaal als ze afkomstig zijn van een gerenommeerde instantie als de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de Nederlandse ANWB.

In de nieuwste pechstatistiek van de ADAC staan in totaal 159 modellen van zo'n 20 automerken. De analyse kijkt naar alle pechgevallen in 2024 waarbij auto's betrokken waren die tussen de twee en negen jaar oud zijn.

Deze Toyota's strandden opvallend vaak

En wat schetst onze verbazing: de pechhulp van de ADAC moest de afgelopen twee jaar opvallend vaak eigenaren van stilgevallen Toyota-modellen bijstaan.

Vrijwel alle bouwjaren van de Toyota C-HR en de Toyota RAV4 scoren minder goed in de pechstatistiek. Bij de Toyota Yaris en Yaris Cross vallen vooral de jongere jaargangen op. Dat is verrassend, want Toyota staat al jaren bekend als een van de betrouwbaarste automerken ter wereld.

Reactie Toyota

Toyota reageert op de cijfers met een verklaring: bij deze modellen waren er problemen met de 12V-accu. De startaccu kon niet voldoende stroom opnemen tijdens het laden. Volgens het merk zijn de accu’s bij veel getroffen auto’s inmiddels vervangen door krachtiger exemplaren. Meestal kosteloos binnen de fabrieksgarantie, of via een coulanceregeling.

Nog wel een Toyota kopen?

Bij veel bestaande Toyota's zijn de 12V-boosdoeners dus al vervangen en nieuwe auto’s worden volgens Toyota niet langer geleverd met de zwakke accu. Wat dat betreft is er dus geen enkele reden om tweedehands of nieuwe Toyota's te mijden. Want los van die te zwakke startaccu, blijven Toyota's bakens van betrouwbaarheid, die bovendien 10 jaar fabrieksgarantie meekrijgen.