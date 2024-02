Aankoopadvies tweedehands Toyota Auris (2013-2019): problemen, betrouwbaarheid en uitvoeringen

Aankooptips

De tweede generatie Toyota Auris was er met drie benzine­motoren en twee diesels, maar de Auris Hybrid was verreweg het populairst. Die staat bekend als zuinig en betrouwbaar, toch zijn er ook Auris-rijders die niet helemaal tevreden zijn.

Na decennialang verkooptriomfen te hebben gevierd met de Corolla, gooide Toyota het roer in 2007 om. De opvolger van de allemansvriend moest meer premium worden en daarbij hoorde een chiquere naam. En zo werd de Toyota Corolla – met uitzondering van de sedan­versie – omgedoopt tot Auris.



Helaas voor de Toyota-dealers werden hun showroomdeuren niet meteen platgelopen door Mercedes-, Audi- en BMW-rijders die hun auto kwamen inruilen voor de Corolla-opvolger. Want eigenlijk leek de Auris nog als twee druppels water op zijn niet al te spannende voorganger.

Tweede Auris ontworpen als hybride



Met de tweede Auris gooide Toyota het roer nog verder om; de bolle vormen werden verruild voor scherpe, sportievere lijnen. Daarnaast was hij vanaf het begin voorbereid op de montage van een hybride-aandrijf­lijn. Daardoor zat er niet meer zo'n rare bult in de kofferbak. Een andere slimme stap van Toyota was om de Auris voortaan ook als stationwagon te leveren, de Touring Sports.



Inmiddels is de Toyota Auris niet meer en kun je hem alleen nog tweedehands kopen. Volgens de fans kun je dat bij deze betrouwbare Japanner blind doen. Dat beeld willen we graag een beetje nuanceren.

Toyota Auris succes dankzij lage bijtelling



In zijn debuutjaar was de nieuwe Toyota Auris goed voor een verdubbeling van de verkoopcijfers. Bijna 7000 Nederlanders kozen voor Toyota’s verse compacte middenklasser. In 2014 steeg de verkoop door tot ruim 7700 stuks en het jaar daarop lieten bijna 9000 Nederlanders zich door de Auris inpakken. Het merendeel van de Nederlandse Aurissen had de bij­tellingsgunstige hybride-aandrijflijn in de neus.



Met de aangescherpte fiscale regels in 2016, werd de Auris voor leaseklanten ineens veel minder interessant. Dat zag je onmiddellijk terug in het verkoopcijfer. Dat kelderde tot zo’n 2800 stuks en de Auris zakte van een 10de naar een 44ste plaats in de bestsellerlijst. In absolute aantallen deed de Auris het in 2017 (ruim 3000 registraties) iets beter, maar het cijfer van 2018 (2472) liet zien dat de Auris toe was aan een opvolger. Die kwam in 2019, en heette ... Corolla.

Met welke motoren was de Auris leverbaar?



Als je het Nederlandse Auris-areaal overziet, zou je haast denken dat-ie alleen als hybride is geleverd. Toch was de Japanner er ook met aandrijflijnen die geen bijtellingsvoordeel boden. Met de 100 pk sterke 1.3 was de Auris eigenlijk ondergemotoriseerd en die kom je dan ook zelden tegen. Met de 1.6 (132 pk) ben je beter bediend, maar als je dan toch voor een volbloed benzine-Auris kiest, ga dan voor de 1.2T (vanaf 2015). Deze vier­cilinder turbomotor combineert vlotte prestaties met een redelijk verbruik. Zowel de 1.6 als de 1.2T was leverbaar met automaat.

Toyota Auris diesel



Tegenwoordig beschouwt Toyota diesel­olie als duivelssap – behalve dan als het om al die Hiluxes en Land Cruisers gaat die het merk overal ter wereld nog verkoopt ... Tot 2017 werd ook de Auris met dieselmotor verkocht. Aanvankelijk kon je kiezen uit de 1.4 D-4D met 90 pk en de 124 pk sterke 2.0 D-4D. Die laatste werd in 2015 vervangen door de zuiniger 1.6 D-4D (112 pk). Eind 2017 was de Toyota Auris uitgedieseld.

Vooral veel stationwagons te koop



De meeste Aurissen zijn in Nederland verkocht als ­Touring Sports, oftewel station­wagon. De hatchback kom je minder tegen. De Auris Comfort had de simpelste uitrusting. Een handbediende airco en elektrisch bediende zijruiten vóór konden er nog net vanaf, maar wie op zoek gaat naar cruise­control, gescheiden temperatuurregeling of een achteruitrijcamera, tast mis. Bij de populaire Aspiration is een en ander al iets beter voor elkaar, maar wij zouden op zoek gaan naar de meest luxueuze Auris die bij je budget past. Dan hebben we het over onder de Executive, de Lease Pro en de Business Pro.

Facelift Toyota Auris



Bij de facelift voor modeljaar 2016, werd de Auris zoals gezegd met twee nieuwe motoren leverbaar. Verder liep de grille nu door tot op de hoeken van de bumper. Ook de koplampen en achterlichten werden aangepast. Aan de binnenkant kreeg de Auris mooiere materialen en een moderner dashboard met een groter infotainmentscherm. De veiligheid werd geüpdatet met een botswaarschuwingssysteem, rijstrook- en grootlicht­assistentie en verkeersbordherkenning.

Betrouwbaarheid Toyota Auris: trillingen



De Toyota Auris staat bekend als een betrouwbaar kwaliteitsproduct. Toch rijden niet alle Auris-eigenaren de hele dag met een gelukzalige blik in de ogen. Klachten zijn er met name over het trage navigatie­systeem, dat soms vreemde routes voorstelt. Ook opvallend: sommige eigenaren van de Auris Hybrid klagen bij constante snelheid (tussen 70 en 130 km/h) over ­trillingen in de hele auto. Het wisselen en balanceren van banden en wielen helpt niet, de vibratie blijkt afkomstig uit de aandrijflijn. Het kan geen kwaad, maar vervelend is deze zogenaamde producteigenschap wel.

Hetzelfde geldt voor de joelende motor­ bij snel optrekken en in­voegen. Erger jij je hier tijdens de proefrit al aan? Dan is de vraag of de Auris Hybrid wel bij jou past, want dit is geen defect, maar hoort gewoon bij het karakter van de auto met zijn traploze transmissie.

Problemen airco Toyota Auris



De airco-condensor van de Toyota Auris blijkt gevoelig voor steenslag, check dus of de airco goed werkt. Mocht de Auris Hybrid weigeren te starten en de 12V-accu is nog gezond, dan kan de hybride-stekker zijn losgetrild.



Kan er een trekhaak onder de Auris?



De Auris Hybrid is zo zuinig, dat sommige bestuurders vergeten te tanken. Als je de benzinetank volledig leegrijdt, moet de elektronica worden gereset. Best onhandig. Datzelfde geldt voor het feit dat de Hybrid geen aanhanger mag trekken. Er kan wel een trekhaak onder, maar met een maximum kogeldruk van 57 kg is een fietsendrager met twee elektrische fietsen al kantje boord.

Tot 10 jaar garantie tweedehands Toyota Auris - bespaar geld!



Sinds enige tijd geeft Toyota tien jaar garantie op zijn auto’s. Met terugwerkende kracht! Voorwaarde is wel dat de auto aantoonbaar volgens fabrieksvoorschrift is onderhouden en niet meer dan 200.000 kilometer heeft gereden. Dat betekent in veel gevallen dat je kunt afzien van Bovag-garantie, waarvoor veel autobedrijven een forse meerprijs vragen. Controleer de onderhoudshistorie aan de hand van het serviceboekje of check een en ander online of bij een Toyota-dealer.

Prijzen Auris occasion



Heb jij maximaal 10.000 euro over voor een gebruikte Toyota Auris van de tweede generatie? Dan kun je kiezen uit een klein aantal diesel- en benzineversies en een tiental Hybrids die al minstens vijf rondjes om de aarde hebben gereden. En dan is het ook nog vaak de ­hatchback. Tussen de 12.000 en 14.000 euro neemt de keus aan Aurissen toe en behoren ook luxere versies tot de mogelijkheden. Droom jij van een tweedehands Auris Touring Sports Hybrid van na de facelift? Reken dan - afhankelijk van bouwjaar en kilometerstand - op vraagprijzen van 14.500 tot 23.500 euro.