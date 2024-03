Dit zijn de meest betrouwbare auto’s om uit te kiezen in 2024

Nieuws

Wie een tweedehands auto zoekt, wil het liefst een betrouwbare auto die het altijd doet. Maar wat zijn de betrouwbaarste automerken en de meest betrouwbare auto’s om uit te kiezen in 2024? Welke auto is niet kapot te krijgen? Met deze lijstjes weet je het!



Betrouwbaarheidsonderzoeken vind je in bijna alle landen en op alle continenten. Die hebben allemaal hun waarde, maar in Amerikaanse onderzoeken van J.D. Power komen vaak auto’s voorbij die je hier helemaal niet kunt kopen.

Liever gaan we af op de onderzoeksresultaten die onze eigen Consumentenbond jaarlijks presenteert. Die zijn afkomstig van tienduizenden automobilisten die de Nederlandse Consumentenbond en zijn Europese zusterorganisaties jaarlijks enquêteren.



Hoe betrouwbaar zijn auto's uit 2011-2023?



Aan het meest recente onderzoek deden zo’n 30.000 eigenaren en berijders mee. Zij hadden een auto uit 2011 tot en met 2023. Kortom, bouwjaren waaruit veel mensen een tweedehands auto zoeken. Alleen al op Marktplaats.nl levert dit bouwjaarinterval bijna 150.000 auto's op.



Alle automobilisten vulden in hoeveel en welk type storingen ze aan hun auto hadden gehad. De resultaten zijn gewogen naar de ernst ervan. Ook de leeftijd en kilometerstand van de auto werden meegewogen. Alle gegevens leveren uiteindelijk een rapportcijfer op.

Aziatische merken maken betrouwbaarste auto's



Het is al decennialang een trend, en ook de laatste cijfers tonen het volgens de Consumentenbond weer aan: de meest betrouwbare auto’s komen uit Japan en Zuid-Korea. Maar liefst acht van de negen betrouwbaarste automerken kwamen uit deze twee Aziatische landen. Lexus blijkt de onbetwiste lijstaanvoerder met het rapportcijfer 9,6. Hoewel Lexus een exclusief merk is, worden er op Marktplaats.nl meer dan 500 tweedehands Lexussen uit 2011-2023 aangeboden. Vanaf nummer vijf zien we veel gedeelde ereplaatsen in de top 10 met meest betrouwbare automerken.

Top 10 meest betrouwbare automerken

Plaats

Merk Cijfer 1 Lexus 9,6 2 Suzuki 9,0 3 Subaru 8,9 4 Toyota 8,6 5 Kia / Smart 8,5 7 Mitsubishi / Honda 8,3 9 Nissan 8,1 10 BMW/DS/Mazda/Mini 8,0

Top 10 meest betrouwbare automodellen

Niet geheel verrassend staat er in de lijst met meest betrouwbare automodellen ook een Lexus bovenaan. De Lexus NX, een middelgrote hybride suv, krijgt van zijn berijders op een haar na een 10 voor betrouwbaarheid. Een tweedehands Lexus NX vind je vanaf ruim 19.000 euro.



Plaats

Merk/model (bouwjaar) Cijfer 1 Lexus NX (2014-'21) 9,9 2 Audi Q2 (2016-nu) 9,5 Honda CR-V (2018-nu) 9,5 Nissan Qashqai (2021-nu) 9,5 Suzuki Ignis (2017-nu) 9,5 Toyota RAV4 (2018-nu) 9,5 7 Lexus CT 200h (2010-'20) 9,4 Mazda CX-30 (2019-nu) 9,4 Toyota Corolla (2018-nu) 9,4 10 Hyundai i10 (2020-nu) 9,3 Kia Picanto (2017-nu) 9,3 Kia Rio (2017-nu) 9,3 Toyota C-HR (2016-'23) 9,3 Toyota Yaris Cross (2021-nu) 9,3

In de bovenstaande lijst met de meest betrouwbare modellen staan dus bijna alleen Aziatische auto’s. Gelukkig zijn er behalve de Audi Q2 nog een paar Europeanen met mooie cijfers. Zo scoort de Opel Crossland (vanaf 2017) een 9,1 en haalt de Mercedes A-klasse (vanaf 2018) een 9,0. Ook de Opel Karl en de Peugeot 108 krijgen een 9,0 van hun berijders, maar dat zijn Europeanen gestoeld op Aziatische techniek …

Tesla-rijders meest tevreden

Hoewel betrouwbaarheid een belangrijke eigenschap is van auto’s, zijn er natuurlijk nog meer criteria waarop automobilisten hun auto beoordelen. Ruimte, comfort, zuinigheid, noem maar op. Als je al die eigenschappen bij elkaar optelt, krijg je een tevredenheidscijfer.

Opvallend was dat Tesla-rijders de meest tevreden automobilisten onder de deelnemers waren. Zij geven hun merk een 9,2. En dat terwijl Tesla slechts een 7,6 scoort voor betrouwbaarheid.

Ook de berijders van Alfa Romeo’s, Volkswagens en Volvo’s zijn blijkbaar nogal vergevingsgezind. Zij delen een 8,8, 8,3 en 8,6 uit voor tevredenheid, terwijl de betrouwbaarheid van deze merken geen topwaarden haalt (7,4, 7,1 en 7,3).

Top 3 minst betrouwbare automerken

Bij een lijstje met winnaars, hoort natuurlijk ook een rijtje verliezers. Al krijgen de meeste automerken van hun Europese berijders wel ruime voldoendes. Slechts één merk scoorde een dikke onvoldoende.

Plaats

Merk Cijfer 1 Land Rover 4,8 2 Opel 6,5 3 Citroën/Peugeot

7,0

Top 3 minst betrouwbare automodellen

Onder de auto’s die volgens het onderzoek van de Consumentenbond en de Europese zusterorganisaties het minst betrouwbaar zijn, zitten – gelukkigerwijs – met name al wat oudere modellen. Maar buiten de top 3 zien we ook een opvallend jonge auto: de Skoda Octavia (2020-2023) scoort ook slechts een 4,9 voor betrouwbaarheid.