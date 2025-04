Lexus ES (2026): dit krijg je als perfectionisten een EV bouwen

Nieuws

We laten onze objectiviteit heel even varen; de nieuwe Lexus ES is onthuld en wat vinden we hem mooi! Voor het eerst in zijn bestaan komt de Lexus ES ook als volledig elektrische auto. Gejuich alom, maar er is ook iets wat ons minder bevalt.

De nieuwe Lexus ES is een gestrekte sedan, maar lijkt op een liftback, vooral en profil. Wat direct opvalt, is dat de spindle grille min of meer verdwenen is. Je herkent hem nog wel, maar hij is minder prominent dan bij het uitzwaaiende model. Lexus noemt het nu de spindle body, een integraal onderdeel van het algehele ontwerp.





Slim gedaan van Lexus, want de vorige trapeziumvormige grille is nogal smaakgevoelig. Wat wel gebleven is, is de scherpe pijlvormige dagrijverlichting. De Lexus ES wordt leverbaar als hybride én als EV. De neus van de hybride-versie wijkt in detail af van die van de volledig elektrische variant (foto linksonder). Niet eerder waren we zo blij met een kentekenplaat, want anders kijk je tegen een groot stuk kaal plaatwerk aan.



Zo lang is de nieuwe Lexus ES (2026)

De nieuwe Lexus ES is flink gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. De lengte bedraagt nu 5,14 meter, ruim 16 centimeter meer dan eerst. En ook de breedte en hoogte namen toe, tot 1,92 en 1,55 meter. De wielbasis is nu 2,95 meter, 8 centimeter meer dan voorheen. Dat belooft wat voor de beenruimte achterin.

Aan de achterzijde zien we een smalle lichtstreep met in het midden de merknaam Lexus uitgeschreven, precies zoals het huidige modebeeld dat voorschrijft. En uiteraard zijn de letters rood verlicht, want ook dat is hip and happening. Maar kijk eens naar de flanken; de scherpe lijn die je hier ziet, creëert een behoorlijk reliëfverschil in de portieren en geeft de Lexus ES juist een heel eigen design.

Beetje dertien-in-een-dozijn

Dan het interieur. Nu zijn we iets minder enthousiast. Het is dat er 'Lexus' op het stuurwiel en het centrale scherm (14 inch) staat, anders had dit de cabine van elke willekeurige Chinese SUV kunnen zijn.

Het dashboard ziet er keurig en opgeruimd uit, en de kwaliteit zal top zijn, maar een beetje dertien-in-een-dozijn is het wel. De van de supersportwagen Lexus LFA geleende draaiknoppen aan weerszijden van het instrumentarium van de huidige ES mogen er dan wel gek uitzien, ze zijn wel onderscheidend.

Toch kent ook het interieur van de nieuwe Lexus ES een foefje, namelijk Hidden Tech-schakelaars. Deze zitten ónder de bekleding van het dashboard verstopt en worden pas zichtbaar als je de auto start. Het zijn feitelijk kleine aanraakpaneeltjes met haptische feedback.

We zijn benieuwd of ze in de praktijk inderdaad het principe van Japanse gastvrijheid (omotenashi) weerspiegelen zoals Lexus beweert. Of dat je verlangt naar de 'ouderwetste' knoppen van het huidige model. Hetzelfde geldt voor de touchknoppen op het stuurwiel.

Lexus ES (2026): keuze uit 3 aandrijflijnen

De nieuwe Lexus ES wordt leverbaar met de keuze uit drie aandrijflijnen:

ES 300h: hybride met 2,5-liter benzinemotor, 201 pk, FWD of AWD ES 350e: elektrisch, 224 pk, FWD ES 500e: elektrisch, 343 pk, AWD

Lexus rept met nog geen woord over de actieradius en de grootte van de batterij, dus die houd je van ons tegoed. De nieuwe Lexus ES is leverbaar vanaf het voorjaar van 2026. Voor die tijd volgen meer specificaties en uiteraard de prijzen.

Op de hoogte blijven van de nieuwe Lexus ES? Meld je dan aan voor onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief.