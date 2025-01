Nieuws

Veel automerken hadden het lastig in 2024. Toch stegen de autoverkopen in de Europese Unie heel licht met 0,8 procent tot ruim 10,6 miljoen stuks. Dat cijfer is mede te danken aan een aantal verrassende winnaars. Vooral onder merken die in Nederland tot de kleintjes behoren.

Een gemiddelde groei van nog geen procent is niet om over naar huis te schrijven. Maar de meeste Stellantis-merken (-7,2%), Ford (-13,7%), Jaguar (-45,0%) en Tesla (-13,1%) zouden ervoor tekenen.

Maar naast merken met zware verliezen, zijn er ook fabrikanten die mooie groeicijfers laten zien. Onder de grotere merken deden vooral Volvo (+28,0%), Toyota (+16,2%) en Skoda (+13,6%) goede zaken. Daarnaast zien we vooral stijgende cijfers bij de merken die in absolute aantallen niet tot de grote jongens behoren. In elk geval niet op de Nederlandse of Europese markt.



Kleine merken, grote groeicijfers



Positie Merk Verkoop EU

Groei (%) 1 Mitsubishi 58.239 43,7 2 Lexus 58.098 37,9 3 Honda 39.989 21,5 4 Porsche 68.340 15,3 5 Suzuki 174.128 12,0 6 Cupra 183.274 10,3 7 Alpine 3.804 6,0

Mitsubishi profiteert van Renault

Het klonen van Renault-modellen lijkt Mitsubishi geen windeieren te leggen. De nieuwe Mitsubishi is immer een Renault Captur met een ander neusje en de Mitsubishi Colt is bijna een volledige kopie van de Renault Clio. Binnenkort doet wel weer een ‘echte’ Mitsubishi zijn intrede: de nieuwe Outlander. Uiteraard met een plug-in hybride-aandrijflijn.

Lexus groeit dankzij goedkope instapper



Lexus haalt zijn winst vooral uit de kleine LBX, een stevig ‘opgesjiekte’ Toyota Yaris Cross. Honda heeft in 2023 de nieuwe ZR-V, CR-V en de elektrische e:Ny1 (Anyone) geïntroduceerd en dat lijkt zich in 2024 te hebben uitbetaald. Al blijft Honda ook op Europees niveau een kleine speler, met nog geen 40.000 verkochte eenheden.

Verdubbeling Alpine in 2025?



Zelfs een peperduur merk als Porsche verkoopt veel meer auto’s dan Honda. Om van Suzuki en Cupra nog maar te zwijgen. De stevige groei van Suzuki is vooral te danken aan de nieuwe Suzuki Swift, terwijl Cupra zijn gamma heeft uitgebreid met twee modellen: de Terramar en Tavascan. Alpine verkocht in de hele EU nog geen 4000 auto’s, met de komst van de elektrische A290 voorzien we voor 2025 minstens een verdubbeling.