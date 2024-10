Zo gaat de nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV (2025) zijn concurrenten te lijf

Nieuws

De Mitsubishi Outlander PHEV was in 2013 de eerste grote SUV met een stekker. Tegenwoordig leveren bijna alle automerken die forse SUV’s bouwen, deze modellen ook als PHEV. De nieuwe Outlander heeft dus meer concurrentie dan ooit tevoren. Hoe denkt Mitsubishi jou te verleiden?

De Mitsubishi Outlander PHEV wil jou inpakken met een grotere batterij van 22,7 kWh en een officiële actieradius van 86 kilometer. Het accupakket heeft nieuwe vloeistofkoeling en levert meer vermogen dan voorheen aan de twee elektromotoren. Dat zijn ferme knapen: de voorste elektromotor levert 116 pk en 255 Nm; de achterste levert 136 pk en 195 Nm. Als je het gaspedaal intrapt, moet het voelen alsof je in een EV zit.

Mitsubishi Outlander PHEV (2025) heeft één financieel voordeeltje



De 2,4-liter benzinemotor is een doorontwikkeling van het huidige blok. Mitsubishi belooft een lager verbruik en betere prestaties. Toch is de verbrandingsmotor maar 136 pk en 203 Nm sterk. Het systeemvermogen bedraagt evengoed 302 pk en daarmee sprint de Outlander in 7,9 seconden naar de honderd.

De voorlopige gemiddelde CO2-uitstoot bedraagt 18 of 19 gram de kilometer, wat betekent dat je weinig aanschafbelasting hoeft te betalen (bpm). Dat is het enige financiële voordeeltje waar de vierde generatie van de Outlander PHEV van profiteert. Korting op de wegenbelasting wordt in 2025 verlaagd naar 25 procent en vanaf 1 januari 2026 betaal je de volle mep. Mitsubishi vertelt niet hoeveel de nieuwe Outlander weegt, maar het uitgaande model heeft een leeggewicht van 1865 kilo.

Kennen we dat dashboard niet ergens van?



We zijn gecharmeerd van het nieuwe interieur. We zien wat lijkt op bruin leer met moeilijke stiksels. Dan glijdt onze blik over de fysieke draaiknoppen voor de temperatuurregeling en over de eigenaardige keuzehendel van de automaat. Wacht eens even, dit lijkt wel heel erg op het dashboard van de Nissan X-Trail. Hier profiteert Mitsubishi toch maar mooi van zijn alliantie met Nissan en Renault.

De achterbank is in drie delen neerklapbaar en de bagageruimte bedraagt 495 tot 1422 liter. En nu we toch met getallen strooien: Mitsubishi geeft 8 jaar of 160.000 kilometer garantie op de auto en de batterij. Ook krijgt je 8 jaar pechhulp, mocht dat nodig zijn.



Snelladen met nieuwe Outlander PHEV is een dingetje



De meest schokkende ontdekking is het 1881ste woord in het persbericht: Chademo. De snellaadpoort van de nieuwe Outlander is een Chademo-connector! De rest van de elektrische autoindustrie gebruikt de CCS-stekker. Je weet wel: de 8-vormige laadpoort die op elke nieuwe elektrische auto zit, afgezien van de Nissan Leaf.



Blijkbaar vond Mitsubishi het teveel moeite om de Chademo-poort die in Azië populairder is dan bij ons, te verruilen voor de in Europa gebruikelijke CCS-connector. Met als resultaat dat Nederlandse Outlander-rijders maar bij weinig snellaadstations terecht kunnen. Natuurlijk heeft de SUV ook een gewone laadpoort voor wallboxen en laadpalen.



Prijs en levertijd Mitsubishi Outlander PHEV (2025)

De productie van de Mitsubishi Outlander PHEV start eind 2024 in Mitsubishi’s fabriek in het Japanse Okazaki. Hij is leverbaar vanaf 51.990 euro en wordt hoogstwaarschijnlijk uitgeleverd in 2025.