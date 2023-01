TEST Waarom de elektrisch aangedreven Nissan X-Trail e4ORCE geen EV is

Een smartphone die je nooit hoeft op te laden. Ideaal! Alleen moet je er wel af en toe benzine ingooien. Huh? Klinkt vreemd. Toch gaat het zo bij de nieuwe Nissan X-Trail (2023). Hoe werkt dat in de praktijk?



Net zoals bij de vorige generatie, zijn de Nissan Qashqai en X-Trail sterk met elkaar verwant. Maar er zijn ook verschillen. Zo wordt de Nissan X-Trail, anders dan de Qashqai, in Nederland niet geleverd als mild-hybrid. In de Nederlandse prijslijst staat de nieuwe Nissan X-Trail alleen als e-Power en e-4ORCE. Daarbij worden de wielen elektrisch aangedreven en dient de benzine­motor uitsluitend om het batterijpakket van de elektromotor(en) bij te laden. Als e-Power heeft de Nissan X-Trail 204 pk, 14 stuks meer dan de Qashqai e-Power. De vierwielaangedreven X-Trail e-4ORCE heeft een tweede elektromotor. Die ligt boven de achteras en stuurt zijn krachten direct naar de achterwielen. Het systeemvermogen van de topversie bedraagt 213 pk en het gecombineerde koppel ligt rond de 500 Nm.



Verschillen Nissan X-Trail en Qashqai



De verschillen tussen de Nissan Qashqai en X-Trail beperken zich niet tot de techniek. De Nissan X-Trail een stuk groter en hoger en heeft eveneens een iets langere wielbasis. Tel daar een verder doorgetrokken daklijn bij op, en je hebt ruimte voor een derde zitrij. Die levert Nissan dan ook, zij het alleen in combinatie met de duurdere e-4ORCE-techniek. Dat komt neer op een meerprijs van 5100 euro voor twee lastig bereikbare noodzitjes boven de achteras. Ga met dat bedrag naar de meubelboulevard en je komt thuis met een comfortabel vierzits bankstel. Inclusief elektrisch bedienbaar voetenbankje.



Premiumallures met een plastic randje



Nissan heeft zijn best gedaan om de X-Trail vanbinnen premiumallures te geven. Bij de topversie Tekna Plus is dat aardig gelukt. We zitten op fraai gestikte leren stoelen, compleet met elektrische verstelmogelijkheid, verwarming en ventilatie. Het dashboard en de deurpanelen zien er al even chic uit, alleen heeft het desbetreffende leer daar een veganistische oorsprong. Het hout­strookje op het dashboard blijkt op zijn beurt afkomstig van de Japanse ficus plasticus, hetzelfde geldt voor de generfde details op de deurpanelen en de tunnelconsole.



“Even lijkt de rijbeleving op die van een elektrische auto. Totdat er ver in het vooronder een espressoapparaat lijkt aan te slaan. ”

Alle bedieningselementen voelen degelijk aan en de infoschermen zijn haarscherp. Nissan is gelukkig niet meegegaan in de nu al achterhaalde hype om alle functies te digitaliseren; de klimaatregeling en de audio-installatie bedien je gewoon met echte knoppen.

3-cilinder benzinemotor X-Trail schiet te hulp



Na wat elektrische verkenningen hebben we ons ideale zitplekje in de ruime leren fauteuil gevonden. Klaar voor de startknop! Op het infodisplay zien we dat de batterij van de elektromotoren vol zit en met een grote-teenbeweging laten we de X-Trail geruis- en schokloos van zijn plek knallen. We geloven Nissan onmiddellijk op zijn geschreven woord dat de honderdsprint in 7 seconden klaar is. Tot dusver lijkt de rijbeleving inderdaad op die van een volledig elektrische auto, precies zoals de fabrikant beweert. Totdat er na pakweg anderhalve kilometer ergens een espressoapparaat lijkt aan te slaan. De bijbehorende verse-koffiegeur blijft echter uit. Wat we horen, is ‘gewoon’ de driecilinder benzinemotor die de accu’s te hulp schiet. Hier gaat de vergelijking met ‘echte’ EV’s toch wel mank, ondanks de trilling- en schokvrije rijervaring.

Relaxed rijden met e-Pedal



Het testparcours voert ons deels over Sloveense bergwegen, waar we de ‘transmissiemuis’ veelvuldig in de B-stand zetten. Zo wordt extra veel remenergie gebruikt om het accupakket bij te laden en hoeft de benzinemotor minder in actie te komen. Als je bovendien de functie e-Pedal kiest, kun je het rempedaal grotendeels met rust laten. Dat rijdt relaxed, mede omdat de auto nauwelijks duikneigingen vertoont. Wagenziektegevoelige passagiers zullen je dankbaar zijn. Zo blijft het voor iedereen aangenaam toeven in de X-Trail. Ook als de ondergrond hobbelig of klinkerig is, want het onderstel is zeer vergevingsgezind.



Ruimte zevenzits Nissan X-Trail



Door de wijd openslaande achterportieren is de instap richting de tweede zitrij uitzonderlijk royaal. Dat geldt ook voor de ruimte. Een duimpje voor de wagenhoogte en de vrijwel vlakke vloer. Achter de verschuifbare achterbank heeft de voorwielaangedreven Nissan X-Trail een bagageruimte van 575 liter. In de zevenzits e-4ORCE met derde zitrij ingeklapt, blijft hier 480 liter van over. Heb je twee vrijwilligers voor de achterste noodstoeltjes gevonden, dan moeten ze zich daar met kunst- en vliegwerk naartoe worstelen. Achter hen is nog 177 liter laadruimte beschikbaar. In bier uitgedrukt is dat een hoop, maar in tassen en koffers gemeten, stelt het weinig voor.



Met moderne veiligheidssystemen is de X-Trail bijzonder gul. Alle versies hebben onder meer actieve cruisecontrol, grootlichtassistentie, dodehoekassistentie en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer. Daarnaast levert Nissan in de duurdere uitvoeringen nog een 360-graden­camera, een parkeerautomaat en intelligente led-koplampen. De vierwielaandrijver heeft vijf rijmodi, voor onder meer een winters of onverhard wegdek, aangevuld met een ­afdalingsassistent.

Hoe zuinig is de X-Trail e-4ORCE?



Het belangrijkste doel van de e-Power- en e-4ORCE-aandrijflijn is het terugdringen van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Maar dan zonder de berijder lastig te vallen met kabels, actieradiusangst of laadstress. Helaas imponeert de vierwielaangedreven X-Trail tijdens onze kennismaking niet met zijn zuinigheid. We blijven steken op ongeveer 7,8 l/100 km (1 op 12,8). Onder Nederlandse omstandigheden zul je de fabrieksopgave van 6,6 l/100 km (1 op 15) wellicht dichter naderen, maar ook die vinden we verre van indrukwekkend.



Nissan X-Trail als caravantrekker



Een ander pijnpunt van de X-Trail betreft zijn (on)geschiktheid als caravantrekker. De vierwielaangedreven e-4ORCE stelt niet teleur en mag een geremde aanhanger van 1650 tot 1800 kilo trekken. Maar goed, die is er als vijfzitter pas vanaf 52.390 euro, waarmee hij 4 mille boven de instapprijs van de voorwielaangedreven e-Power zit. Die blijft steken op een schamele 670 kilo aanhangergewicht. Dat is nog minder dan de - duidelijk kleinere - Toyota Corolla Cross aan de haak verdraagt.

In Nederland vrij nutteloos



In sommige landen is de e-Power-aandrijflijn wellicht het ei van Columbus. Je rijdt elektrisch, desnoods in het terrein, zonder actieradiusstress of gedoe met laadkabels. In Nederland geniet de X-Trail geen noemenswaardig fiscaal voordeel en uitzonderlijk ­zuinig is-ie evenmin. Dat geeft hem en zijn complexe aandrijflijn nauwelijks toegevoegde waarde. Een Hollandse hit zal het daarom niet worden.