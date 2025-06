Test Nissan Ariya Nismo (2025): zo vindt Nismo zichzelf opnieuw uit

Tests

Hoe springt Nissans sportieve huismerk Nismo om met de transformatie naar emissievrije voortstuwing? De Nissan Ariya Nismo mag zijn kunsten vertonen.

Ruim veertig jaar geleden werd Nismo opgericht. Deze naam is een afkorting van Nissan International Motorsport. Niet alleen de race-activiteiten van het Japanse merk werden ondergebracht bij deze sportafdeling, ook de ontwikkeling van heel speciale straatmodellen kwam onder de hoede van Nismo.

Legendarisch zijn de extra potente uitvoeringen van de Skyline GT-R, die dankzij Nismo werkelijk elke andere sportwagen wisten te vernederen - zowel op het circuit als op de openbare weg. Alleen door reglementair in te grijpen, wisten de gezaghebbers van de internationale autosportfederaties de dominante Skylines GT-R een halt toe te roepen.



Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Komt het goed met Nissan?

Inmiddels zijn we dik dertig jaar verder, en richten de ontwikkelingen binnen de auto-industrie zich voor een belangrijk deel op de transitie naar emissievrije technologie. Los van de vraag hoe het met het noodlijdende Nissan nu verder moet - een reddingspoging door te fuseren met Honda mislukte faliekant - is het eveneens interessant hoe de toekomst van Nismo eruit zal zien.

Rooskleurig, zeggen de Japanners. Dat onderbouwen ze met een Nismo-variant van de elektrische Nissan Ariya. Want heus: deze SUV heeft puur Nismo-DNA, zo beloven zijn scheppers.

Nissan Ariya Nismo specs

2 elektromotoren, 435 pk, 600 Nm

0-100 km/h in 5,0 s, 200 km/h

87 kWh (417 km), 24,5 kWh/100 km

4655 / 1850 / 1650 mm, 415 - 1280 l, 2218 kg

prijs NL 61.190 euro, prijs België 65.900 euro

Uiterlijk is de Ariya Nismo te herkennen aan de rode streep over de bumpers en zijskirts, het kloeke spoilerwerk en de standaard combinatie van donkergrijze lak met elementen in contrasterend hoogglans zwart. Standaard staat de auto op 20-inch wielen waarvan het design is gericht op een optimale koeling van de remmen.

Het interieur wordt opgesierd door een sportstuur met rode 12-uurmarkering, suède bekleding, een rode streep over het dashboard, de afwijkende weergave van het instrumentarium en het Nismo-logo naast de rode startknop. Het sportieve thema ligt er dik bovenop. Bovendien pakt Nissan uit met een uitgebreide standaarduitrusting, zodat je voor navigatie, geventileerde en verwarmde stoelen en een high-end audiosysteem van Bose niet hoeft bij te betalen. Optionele extra's levert Nissan sowieso niet op de Ariya Nismo.

Op zoek naar een goede aanbieding? Scoor een goedkoop Auto Review-abonnement!

Pak snel 44 procent korting

435 pk, 600 Nm

Ook de aandrijflijn mag er zijn: op zowel de voor- als de achteras is een elektromotor geplaatst. Samen leveren ze een vermogen van 435 pk en een hoogste koppel van 600 Nm. En daarmee jaag je de Ariya Nismo in 5 tellen naar de honderd. Tal van modificaties aan het onderstel resulteren in een stevige wegligging.

Het eerste deel van onze testroute gaat over de Zuid-Franse autoroute. De koersstabiliteit van de auto is beslist in orde, de vering en schokdemping reageren fijngevoelig op de conditie van het wegdek en dankzij de uitstekende geluidsisolatie bewijst de Ariya Nismo overtuigend een uitstekende reisauto te zijn.

Weg van de snelweg, waar onze route met uitdagende kronkels door de bergen leidt, geven we de auto stevig de sporen. Meteen wordt duidelijk dat de rijeigenschappen van de Nismo, in vergelijking met de standaard Ariya, van een heel ander kaliber zijn. Met zijn aangepaste vering en demping, dikkere stabilisatorstangen en opnieuw gekalibreerde besturing, maakt de auto zijn sportieve beloften daadwerkelijk waar.

Nissan Ariya Nismo weegt 2218 kilo

Toch is het rijklare gewicht van 2218 kilo niet helemaal onder het tapijt gemoffeld. Hoewel er beslist scherpte in de Ariya Nismo zit, zul je niet gauw je vingers snijden. Zestig procent van het gewicht drukt op de achteras, maar op de limiet voelen we de auto veilig over zijn voorwielen naar buiten glijden. Waarbij we wel moeten aantekenen dat we de Ariya Nismo bij een lage temperatuur testen, en het rubber van de banden nooit de kans kreeg om goed op te warmen.

Filosoferen

Ondanks de winterse testomstandigheden is de tractie van de vierwielaangedreven Ariya Nismo boven alle twijfel verheven. Hoe scherp de bocht ook is, het koppel van 600 Nm wordt eenvoudig doseerbaar op het soms gladde asfalt overgebracht. Zeer vermakelijk, waarbij we de WLTP-actieradius van 417 kilometer al snel zien verdampen. Op de boordcomputer loopt het energieverbruik op naar 27 kWh/100 km. En eigenlijk valt dat niet eens tegen, gelet op het door Nissan opgegeven gemiddelde WTLP-verbruik van 24,5 kWh/100 km.

Standaard heeft de auto een 22 kW-boordlader, aan de snellader presteert de Ariya Nismo echter niet bijzonder. Met een maximum laadkracht van 130 kW moet je de 87 kWh-accu de tijd gunnen om zich tot een 'state of charge' van 80 procent op te laden. Tijd die we tijdens een koffiestop graag besteden om in de roemruchte historie van Nismo te duiken, en - ervan uitgaande dat Nissan het tij kan keren - te filosoferen over alle spannende sportievelingen die we tijdens de transitie naar elektrische aandrijving én daarna allemaal tegemoet kunnen zien.



Conclusie

De Nismo-variant van de Ariya geeft de elektrische SUV behoorlijk wat extra pit, zonder dat dit ten koste gaat van het reiscomfort. Goedkoop is hij niet, maar daar staat tegenover dat de uitrusting opvallend compleet is. Wel is de laadsnelheid van maximaal 130 kW naar huidige maatstaven wat achterhaald.