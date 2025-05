Zo slecht gaat het met Nissan (en toch zijn er lichtpuntjes)

Nieuws

Nissan heeft betere tijden gekend: 20.000 werknemers verliezen hun baan en het verlies in boekjaar 2024 (dat tot maart 2025 loopt) is opgelopen tot ruim 5 miljard euro. Toch is er een sprankje hoop.

Eerst het zure nieuws: het gaat slecht met Nissan, en niet zo’n beetje ook. Om het bedrijf weer gezond te maken, doet de bedrijfsleiding forse ingrepen. De Japanners hebben hun reddingsplan Re:Nissan gedoopt. Wereldwijd verdwijnen 20.000 banen. Nissan sluit zeven van de zeventien fabrieken en – dit is zorgelijk – stelt de introductie uit van al zijn nieuwe auto’s die na 2026 op de markt komen.

Angst voor importtarieven

Vergeleken met de toestand in februari, is de situatie al flink verergerd. Toen wilde Nissan nog ‘maar’ 9000 banen schrappen en drie fabrieken sluiten.

Eerder dit jaar ging een fusie tussen Nissan en Honda in rook op. Nissan maakt nog wel deel uit van de alliantie met Renault en Mitsubishi. In de nabije toekomst vreest Nissan vooral in de Verenigde Staten flinke klappen te krijgen; het merk krijgt van Donald Trump een importtarief van 25 procent aan zijn broek. Dat is slecht nieuws voor een merk dat ook in de VS bekendstaat om zijn betaalbare modellen.



Zo presteert Nissan in Nederland

Hoewel een kleine markt, geven de Nederlandse verkoopcijfers een treffend beeld van de malaise bij Nissan. Het merk verkocht in meer dan 40 jaar nog nooit zo weinig auto’s als in 2024: 5509. In de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig wist Nissan elk jaar meer dan 20.000 auto’s in Nederland te slijten.

Het gamma is dan ook beperkt: een betaalbare auto heeft Nissan niet. De Juke is de instapper, maar kost al ruim 32.000 euro. Verder is de Qashqai niet meer de verkooptopper die hij ooit was en is de elektrische Nissan Ariya evenmin een hoogvlieger. Net zomin als de dure X-Trail (vanaf ruim 52.000 euro).



Nieuwe elektrische Nissan Micra (2025)

Dan nu het vrolijke nieuws. De elektrische herstart van het Japanse merk begint met de nieuwe Nissan Micra. Daarna volgen nog twee nieuwe, volledig elektrische modellen. De Micra, die op de Renault 5 is gebaseerd, is zo goed als af. Qua uiterlijk is de link met de Renault 5 duidelijk, maar met zijn ronde koplampen en achterlichten krijgt de Japanse variant toch een eigen smoel.

Verder is ein-de-lijk de nieuwe Leaf klaar, die komt nog dit jaar op de markt. De facelift van de Nissan Qashqai is het derde nieuwtje voor 2025. In 2026 komt de nieuwe Juke uit, die volledig elektrisch wordt.

Tot slot werkt Nissan aan een nieuwe, goedkope elektrische auto. Het is een eigen versie van de Renault Twingo. Hoe-ie gaat heten, is nog niet bekend. Waarschijnlijk komt hij net als de Twingo in 2026 naar Nederland.



