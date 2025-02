Nissan bijt van zich af met 3 nieuwe modellen in 2025

Nieuws

Er is niet alleen maar slecht nieuws over Nissan te melden: de Japanners pakken in 2025 uit met een nieuwe Nissan Leaf, een nieuwe Micra en een belangrijke upgrade voor de Qashqai.

Aangezien de huidige Nissan Leaf al verouderd was toen hij in 2018 op de markt kwam, duurt het wachten op de derde generatie extra lang. Maar in 2025 gaat het eindelijk gebeuren: Nissan trekt dit jaar het doek van de nieuwe Leaf. Het resultaat zal even schrikken zijn, want de hatchback verandert in een stoere cross-over.



De nieuwe Leaf staat op hetzelfde platform als de Nissan Ariya en de Renault Scenic E-Tech en Megane E-Tech. Met andere woorden: eindelijk krijgt de Leaf moderne EV-techniek, met een CCS-snellaadpoort en een accupakket met koeling en verwarming.



Nissan Micra op basis van Renault 5

Dit jaar onthult Nissan nog een volledig nieuwe elektrische auto. Een compact model op basis van de Renault 5 dat door het leven zal gaan als Nissan Micra. Het leuke Franse autootje is een geweldig startpunt om als automerk je ontwerpavontuur mee te beginnen. Eén designverandering laat Nissan al doorschemeren: de koplampen worden rond van vorm.

Volgens onze bronnen rolt de nieuwe Micra bij Renault van de band in Frankrijk en komt de nieuwe Leaf wel ‘gewoon’ uit Engeland. Nissan heeft zijn Sunderland-fabriek uitgebreid verbouwd voor het nieuwe model.



Qashqai met e-Power op de schop

Het derde model dat dit jaar waarschijnlijk in de spotlight staat, is de Nissan Qashqai. De populaire SUV krijgt volgens de laatste geruchten een nieuwe versie van de e-Power-aandrijflijn. Deze hybride aandrijflijn rijdt wel lekker (want elektromotoren verzorgen de aandrijving), maar is allesbehalve zuinig (de verbrandingsmotor werkt als generator). Lees de onderstaande test maar eens. Het ligt voor de hand dat de nieuwe e-Power zuiniger wordt, maar mogelijk ook krachtiger en stiller.



Conclusie

Nissan staat er slecht voor, zoveel is duidelijk. Mocht het helemaal mislopen, dan gaat het merk tenminste strijdend ten onder. Het kost jaren om een nieuwe auto te ontwikkelen en op de een of andere manier is Nissan in de situatie belandt dat het gas kan geven met én een nieuwe Leaf én een nieuwe Micra. Plus een technisch nieuwtje voor het populairste model, de Qashqai. Kortom, Nissan strijdt met drie paradepaarden in de voorhoede.

Gaat Nissan echt strijdend ten onder of komt het goed?