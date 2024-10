Test: Nissan heeft de Nissan Qashqai (2024) op de goede plekken aangepast

Tests

De moeder aller compacte SUV’s kan het zich niet veroorloven om al te veel ouderdomsrimpels te krijgen. Tijd voor een facelift voor de Nissan Qashqai dus.

Zeg je Nissan, dan zeg je Qashqai. Al in 2007 kwam-ie op de markt en sindsdien zijn er wereldwijd meer dan vier miljoen stuks verkocht. Het verhaal is vaak verteld: dit bleek de auto te zijn waar de Europese klant op zat te wachten. Een compacte crossover; geen traditionele hatchback of sedan, maar ook geen plompe SUV.

Het is altijd lastig om een oervader van een segment aan te wijzen, omdat er ergens op de wereld altijd wel een vergelijkbaar model eerder rondreed. Maar wij geven de Qashqai nog steeds de pioniersrol. Andere Nissan-modellen verschrompelen naast de Qashqai; de Juke, X-Trail, Leaf en Ariya spelen een bijrol in de verkopen.



Nissan Qashqai leek ongevoelig voor trends

De keerzijde van succes is dat iedereen je gaat na-apen. Elk merk volgde Nissan met een Qashqai-achtige. Voor de verkoopcijfers maakte dat tot vijf jaar geleden nauwelijks iets uit; Nederland bleef de Qashqai trouw, ongeacht vreemde bijtellingsregels of tijdelijke kortingen op zuinige diesels. De Qashqai leek ongevoelig voor trends.



Tot 2020. Dat was het eerste coronajaar, met dealers die noodgedwongen dicht moesten en fabrieken die plotseling werden stilgelegd. Het verkoopaantal van de Qashqai daalde van 5725 naar 2806. Eigenlijk is de in Engeland gebouwde Japanner daar bij ons nooit meer echt van hersteld.



Geen motorennieuws voor Nissan Qashqai (2024)

De komst van de huidige, derde generatie in 2021 wist de verkopen nauwelijks op te stuwen. Misschien dat een tussentijdse opfrisbeurt een beetje helpt. Op motorengebied veranderde er niets, de Qashqai is net als voorheen leverbaar met een 1,3-liter viercilinder en een complexe e-Power hybride (190 pk). Die 1.3 DIG-T is er in twee smaken, met 140 pk of 158 pk. Een automaat is alleen leverbaar op de krachtigste versie.

We rijden kort met alle versies en plakken er een algemene conclusie op: de Qashqai houdt niet van hard rijden, maar is altijd comfortabel en een ideale snelwegvreter. Tijdens de testrit met de 1.3 DIG-T met 158 pk (handbak) liet de boordcomputer een verbruik zien van 5,5 liter gemiddeld. Dat is zelfs 0,8 liter zuiniger dan wat de fabriek belooft.



Je herkent nieuwe Qashqai aan opgefrist uiterlijk

Maar zoals gezegd, veranderde er niets aan de aandrijflijn en het onderstel. Het is het opgefriste uiterlijk waaraan je de vernieuwde Qashqai wél meteen herkent. Het led-patroon onder de koplampen springt het meest in het oog. Het lijken wel komma’s. Misschien is het een ode van Nissan aan het door jongeren massaal genegeerde leesteken …

Over de grille loopt een verlichte balk en bij de nieuwe bumper in carrosseriekleur zie je een zwarte strook, die aan de zijkanten afloopt. Ook het interieur is opgewaardeerd en oogt met dankzij het gebruik van alcantara nu chiquer.

Stap vooruit op het gebied van veiligheid

Tot slot heeft de Qashqai een stap vooruit gezet op het gebied van veiligheid. De bestuurder wordt nu ondersteund door een aangepaste Around View Monitor, die de beelden van vier camera’s combineert om een vogelperspectief van de auto te laten zien.

Daarnaast heeft de Qashqai een ‘onzichtbare’ motorkap, waardoor je als het ware door het plaatwerk heen kijkt naar de voorwielen. Wie dan nog zorgt voor krassen op de velgen, verdient een uitbrander. Laatste nieuwtje: volgens de nieuwste traditie van de Renault-Nissan-alliantie werken spraaksturing en navigatie via Google.

Conclusie

Nissan heeft zijn Qashqai op de goede plekken aangepast. Het uiterlijk is erop vooruitgegaan en het interieur ziet er chiquer uit. Motorisch was er al niets mis met de crossover-pionier. We noteren plussen voor comfort, zuinigheid, stuurgedrag, ruimte en zitcomfort. Maar de grootste uitdaging voor de Qashqai is om zich staande te houden tussen al die andere SUV’s. Het aanbod is enorm.

