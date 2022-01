Aankoopadvies tweedehands Nissan Qashqai: uitvoeringen, problemen, prijzen

In 2007 was de Qashqai nog een echte trendsetter. Nissan had destijds de vooruitziende blik om de crossover - we spraken nog niet van een suv - niet náást de weinig succesvolle Almera in het programma op te nemen, maar in plaats van. Toch was de Qashqai niet duurder dan de gemiddelde hatchback. Het bleek een gouden zet, want de Qashqai overtrof de verkoopcijfers van de Almera met verve. De eerste, nogal bol vormgegeven Qashqai-generatie oogt inmiddels behoorlijk gedateerd, de huidige versie kan zich daarentegen nog goed laten zien.

De tweede generatie van de Qashqai was de eerste auto van het Renault-Nissan-concern op het gloednieuwe Common Module Family-platform. De prestaties van de nieuwe 1,2-liter turbomotor maakten geen indruk. Bij lage toerentallen had de viercilinder maar weinig trekkracht. Verder waren er nauwelijks zwakke punten te ontdekken. Een mooie optie was het Nissan Safety Shield. Dat was geen Starwars-achtig schild tegen ufo’s en kruisraketten, maar een verzamelnaam voor veiligheids­systemen als een grootlichtassistent, een noodstopfunctie, ­verkeersbordherkenning, een spoor- en dodehoekassistent en vermoeidheidsherkenning.

Verkocht de tweede Nissan Qashqai een beetje?

In 2013 waren de verkoopcijfers van de eerste Qashqai behoorlijk ingekakt, maar de tweede generatie stuwde ze naar nieuwe hoogten. Gelijk in zijn eerste jaar bewerkstelligde het nieuwe model een ruime verdubbeling (van 2600 naar 5600 stuks). In 2015 steeg dit verder tot ruim 7000 exemplaren. Zijn Nederlandse topjaar beleefde de Nissan Qashqai in 2017. Met bijna 7500 nieuw verkochte auto’s was het de bestverkochte suv en nestelde hij zich op de 13de plaats in de verkoophitparade, ruim boven de Volkswagen Tiguan. Ondanks de facelift halverwege 2017 liep de belangstelling de daaropvolgende jaren iets terug. Toch handhaafde de Qashqai zich in 2018 en 2019 nog ruimschoots boven de grens van 5500 stuks.

Welke varianten zijn er allemaal van de Nissan Qashqai?

De komst van het nieuwe model betekende de aftocht van de verlengde Qashqai+2. Maar ook weer niet: de zevenzitter heette voortaan X-Trail. In Nederland is deze versie nauwelijks verkocht. Zeker in het begin was het motorengamma van de Nissan Qashqai vrij overzichtelijk. Naast de viercilinder 1.2 DIG-T met 115 pk werd in de loop van 2014 slechts één andere benzinemotor verkrijgbaar, de 163 pk sterke 1.6 DIG-T. Dieselrijders hadden aanvankelijk ook keus uit slechts twee motoren: de 1.5 dCi met 110 pk en de 1.6 dCi met 130 pk. Een manuele ­zesbak was in alle gevallen standaard, tegen meerprijs waren de kleinste benzinemotor en de grootste diesel met een CVT-automaat te koop. Na de facelift van 2017 kwam een nieuwe 1332 cc-benzinemotor (140 pk) het gamma versterken. Een jaar later verscheen een 160 pk sterke variant van deze motor. Dit betekende de aftocht voor de 1.6 met 163 pk. Daarnaast werd het vermogen van de 1.5 dCi opgekrikt tot 115 pk. In 2019 kwam er tevens een 150 pk sterke 1,7-liter dieselmotor bij. Alleen de twee krachtigste dieselversies zijn leverbaar geweest met vierwielaandrijving.

Nissan was niet gierig met de standaarduitrusting van de Qashqai. De Visia was al redelijk compleet, maar de N-Connecta, de N-Vision en de Tekna zullen je zeker niet teleurstellen. Behalve het Safety Shield biedt hij onder meer een 360-gradencamera, parkeerassistentie, leren bekleding en navigatie. De Tekna+ (vanaf 2017) deed daar nog een schepje bovenop met een vette Bose-geluidsinstallatie en extra fraai leer.

Wat zijn de zwakke punten van de Nissan Qashqai?

Door de bank genomen is de Nissan Qashqai een betrouwbare auto, maar perfect is de in Engeland gebouwde Japanner niet. Vooral de veelverkochte 1,2-liter motor kent enkele problemen. Sommige eigenaren melden een hoog olieverbruik of vertellen over vermogensverlies. Dat laatste is vaak het gevolg van inwendige vervuiling. Een ander euvel waardoor de 1.2 DIG-T slecht gaat lopen, is een vastgelopen nokkenasverstelling. Bij alle versies van de Qashqai kan het voorkomen dat de koelluchtventilator continu blijft draaien. Na vervanging van het desbetreffende relais is dit probleem opgelost. Ook kan het gebeuren dat de sleutel niet meer wordt herkend als de accu leeg, of losgekoppeld is geweest. Vooral tot eind 2016 kwamen dergelijke problemen veel voor. Sindsdien wordt een betere accu gebruikt. Een ander vervelend defect betreft de CVT-bak. Kapotte lagers en oliedrukverlies kunnen voor horkerig of warrig schakelgedrag zorgen. Reparatie betekent een flinke aanslag op je portemonnee. Van de 1.5 dCi-dieselmotor die in deze generatie Qashqai ligt, zijn geen structurele problemen bekend. Ook de andere motoren hebben een goede reputatie.

Hoeveel kost een beetje leuke Nissan Qashqai?

Rijd je altijd rustig en vind je inhalen maar een gevaarlijke hobby? Dan volstaat de 1.2 DIG-T absoluut. En hoewel hij een hele dobber heeft aan de Qashqai, is-ie ook nog eens zuinig en stil. Dat laatste geldt evenzeer voor de 1.5 dCi, met dat verschil dat de compacte diesel wél voldoende trekkracht heeft bij lage toerentallen. Op Marktplaats beginnen de prijs voor Nissans Qashqai met een kilometerstand van rond de 100.000 beginnen voor zowel de benzine- als dieselversie bij zo’n 13.000 euro. Meestal beschikken ze dan over een Acenta- of Connect-uitrusting. Bestuurders die van opschieten houden of regelmatig een caravan op sleeptouw nemen, adviseren we de 1.6 DIG-T. Deze motor combineert een gretig karakter met puike prestaties en een net verbruik. Voor rond de 17.000 euro moet je een fris exemplaar uit 2015 of 2016 kunnen vinden. Als je zoveel mogelijk bij de tijd wilt zijn, kies dan voor een Qashqai inclusief het Safety Shield.

Een leek zal het verschil tussen de oorspronkelijke versie en het gefacelifte model nauwelijks zien, zo subtiel zijn de wijzigingen aan de buitenkant. Binnenin is het aangenaam dikke stuur met afgeplatte onderkant de enige in het oog springende verandering. Verder moet je de wijzigingen vooral zoeken in mooiere materialen en in de verbetering van het multimediasysteem. De stoelen waren al niet verkeerd en vanaf juli 2017 zijn ze nog eens verbeterd. In de Tekna+ zien ze er bovendien fantastisch uit. Voor een faceliftmodel moet je algauw meer dan 18 mille reserveren. Als je zo veel mogelijk pk’s en uitrusting wilt, komt daar nog wel een paar duizend euro bij.