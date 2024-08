Verkoopcijfers: zoveel animo is er voor oude bekenden als de Golf en Focus

Nieuws

In de volgende uitgave van Auto Review testen we oude bekenden zoals de Volkswagen Golf en de Ford Focus, maar ook de Nissan Qashqai en de Mazda MX-5. Allemaal gevestigde namen met een sterk imago. Maar is er nog wel animo voor de oude rotten in het autovak?



In juli 2024 werden 26.836 nieuwe auto's verkocht en twee derde daarvan drinkt nog altijd benzine in meer of mindere mate. Dat is goed nieuws voor de bovengenoemde gevestigde namen, want geen van allen is volledig elektrisch. Volkswagen, Ford, Nissan en Mazda bouwen wel EV's, maar daar plakken ze nieuwe namen op. En dat zijn dan weer niet de populairste elektrische auto's van Nederland, want die worden gebouwd door Volvo, Tesla en Kia. De exacte aantallen lees je in het tabelletje.



Top 5 auto's in juli 2024 (marktaandeel)

Kia Niro 1375 (5,1%) Volvo EX30 970 (3,6%) Tesla Model Y 829 (3,1%) Kia Picanto 763 (2,8%) Hyundai Kona 697 (2,6%)

Nu we toch de verkoopcijfers van Volvo bij de hand hebben: hoewel de Zweden bij ons goede zaken doen met de elektrische EX30 en EX40, zijn Nederlanders ook stilletjes een oude bekende aan het hamsteren. De V60 is de op twee na populairste Volvo, op de voet gevolgd door de XC60.



Ford Focus wint van Volkswagen Golf

Volkswagen blijft redelijk goede zaken doen met de Golf. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden er 1242 op kenteken gezet, alleen de Polo en de T-Roc verkochten beter. Waar de Volvo V60 alleen elektrische modellen boven zicht moet dulden, voelt de Volkswagen Golf die groene bedreiging niet. De ID.3, ID.4 en ID.5 hobbelen erachteraan met respectievelijk 738, 653 en 77 exemplaren.

De Ford Focus is ronduit populair. Dit jaar staat de teller al op 2127 exemplaren en hij weet de graag geziene Kuga net voor te blijven. De Puma is het derde verkoopkanon van Ford, de rest zijn proppenschieters. Zo is het over en uit voor de Fiesta en heeft de Mustang Mach-E net de 400 stuks gepasseerd. Dat laatste getal kun ook positief bekijken: dat zijn twee keer zoveel elektrische Mustangs als in dezelfde periode vorig jaar.

Het valt niet mee om een positieve draai te geven aan de Nederlandse verkoopcijfers van Nissan. De Japanners hebben ruim 30 procent minder auto's verkocht dan in 2023. Dat komt grotendeels door het wegvallen van de Nissan Micra (nog zo'n gevestigde naam), maar er is tevens niet genoeg animo voor de Nissan Qashqai. Met 1694 verkochte exemplaren is het wel veruit de populairste Nissan, maar voor het mooie had die '1' een '2' moeten zijn. We zijn benieuwd of het gewaagde design van het faceliftmodel de aantallen significant gaat opkrikken.

De Mazda MX-5 was altijd al een liefhebbersauto, dus daar verwachten we geen verkoopwonderen van. En dat is maar goed ook, want zodra in juli de zon ging schijnen, zwichtten maar negen Nederlanders voor het cabrioleven. Over heel 2024 gezien, staat de teller op slechts 64 exemplaren. De modellen die ervoor zorgen dat het licht blijft branden, zijn de Mazda 2 (1307 stuks) en de CX-5 (1131 exemplaren).

Conclusie

Animo voor modellen als de Golf, Focus en Qashqai is er genoeg, maar het zijn niet langer de kaskrakers van toen. Toch worden de echt grote verkoopsuccessen niet geboekt door totale nieuwkomers. Modelnamen als de Kia Niro, Tesla Model Y en Hyundai Kona klinken ondertussen vertrouwd. Alleen de Volvo EX30 is écht nieuw, maar elke modelnaam waar 'Volvo' voor staat, is in de ogen van Nederlanders automatisch goed volk.