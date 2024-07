Volvo V60 of XC60: welke is de betere plug-in hybride auto?

Partnerbijdrage

Je wilt plug-in hybride rijden en shopt in de hogere middenklasse. Na rijp beraad, kies je voor het merk Volvo. Maar welk model wordt het? De Volvo V60 of XC60? Wij zetten de verschillen én de overeenkomsten op een rij.

Een SUV of een stationwagon. Dat is de belangrijkste keuze die je moet maken op het moment dat je een Volvo V60 of een Volvo XC60 overweegt. Een SUV heeft een hoge zit, die veel consumenten als prettig ervaren. Maar omdat een stationwagon lager bij de weg ligt, zijn de rijeigenschappen vaak net even sportiever. Het is maar waar je voorkeur ligt.

SUV of stationwagon: welke heeft de grootste kofferbak?

Maar hoe zit het met de ruimte? Is een SUV nou ruimer of valt dat in de praktijk wel mee? De Volvo XC60 heeft een bagageruimte van 468 liter. Door de achterbank neer te klappen, is deze uit te breiden tot 1395 liter. Onder de vloer bevindt zich nog een opbergruimte van 18 liter.

Gaan we naar de Volvo V60. Daarin kun je achter de achterbank 481 liter kwijt. Klap je die neer, dan kun je 1393 liter meenemen; nagenoeg vergelijkbaar met de XC60. Ook de V60 heeft opbergruimte onder de vloer, maar die is de helft kleiner (9 liter).

Tellen we alle liters per auto bij elkaar op, dan kom je voor de XC60 uit op 1413 liter bagageruimte en voor de V60 op 1402 liter. De SUV is dus iets ruimer, maar veel scheelt het niet.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

V60 en XC60: alle specificaties op een rij





Volvo XC60

T6 Plug-in Hybrid

Volvo V60

T6 Plug-in Hybrid

Prijs

Vanaf 59.995 euro

Vanaf 51.295 euro

Vermogen (gecombineerd)

350 pk

350 pk

0-100 km/h

5,7 sec.

5,4 sec.

Topsnelheid

180 km/h (begrensd)

180 km/h (begrensd)

Accu

Lithium-ion 19 kWh

Lithium-ion 19 kWh

Bereik

82 km

92 km

Boordlader

6,4 kW

6,4 kW

Brandstofverbruik (WLTP)

0,9 l/100 km gemiddeld

0,7 l/100 km gemiddeld

CO2-emissie

22 gr/km

17 gr/km

Gewicht

2150 kg

2064 kg

Wegenbelasting*

201 euro

201 euro

Trekgewicht geremd

2250 kg

2000 kg

Bagageruimte

468-1395 l.

481-1393 l.

Opm.: halftarief 2024, Utrecht, per 3 maanden

Plug-in hybride wegenbelasting

Bij zowel de Volvo V60 als de XC60 heet de basisuitrusting Essential Edition. Grote verschillen zijn er dan ook niet. De XC60 heeft als enige Hill Descent Control, wat aanmoedigt om bergen op te zoeken. Beide modellen zijn uitgerust met een digitaal instrumentarium van 12,3 inch en een 9-inch touchscreen met Google-services.

Met one pedal driving kun je met de V60 en XC60 regeneratief remmen en de energie die hierbij vrijkomt opslaan in de batterij. Als je dit handig speelt, snoep je er tijdens het rijden telkens enkele elektrische kilometers erbij. Met de 6 meter lange laadkabel zijn beide plug-in hybride modellen in 3 uur op te laden.

Conclusie

Qua bagageruimte maakt het niet veel uit of je de Volvo V60 of de XC60 kiest. De stationwagon is iets ruimer, maar veel scheelt het niet. Weet wel dat de tildrempel lager is. Dat is prettiger als je zware spullen moet inladen. Beide auto’s bieden een comfortabele zitplaats aan vijf volwassenen, maar in de XC60 is de zit wat hoger en stap je gemakkelijker in. De V60 zit daarentegen sportiever.