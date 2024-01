Volvo V60 plug-in hybride is een stukje minder Zweeds geworden

Nieuws

De Volvo V60 plug-in hybride wordt een beetje minder Zweeds, maar tegelijkertijd aantrekkelijker, vooral voor wie niet verder dan 46 kilometer van zijn werk woont.

Volvo verhuist de productie van de Volvo V60 plug-in hybride van Torslanda in Zweden naar Gent in België. Daar merk je als potentiële koper niets van, of Volvo moet besluiten het kleine Zweedse vlaggetje aan de stoelbekleding te vervangen voor de driekleur van België. Waar je wel wat van merkt, is de toegenomen elektrische actieradius van de plug-in hybride auto. Die bedraagt voortaan 92 kilometer. Dat was 88 kilometer.

Even voor de duidelijkheid: een dergelijke afstand is niks voor een volledig elektrische auto, maar voor een plug-in hybride auto is het heel wat. Voor veel automobilisten is het in ieder geval voldoende om 's ochtends op het werk te komen en na acht uur zwoegen weer thuis te komen. Puur op elektrokracht.

Mocht je na het werk een omweg willen nemen, dan kan dat, want de Volvo V60 T6 PHEV heeft behalve een 145 pk sterke elektromotor ook een viercilinder turbomotor op benzine aan boord. Hiermee bedraagt het totale vermogen 350 pk.

De 18,8 kWh-batterij van de vierwielaangedreven Volvo V60 plug-in hybride bevindt zich in de middentunnel. Op die manier gaat er achterin geen kostbare bagageruimte verloren (481 tot 1395 liter). Met de standaard 6,4 kW-lader kun je de batterij in drie uur helemaal opladen, dus van 0 naar 100 procent.

Volvo V60 plug-in hybride prijs

Tot slot is de Volvo V60 plug-in hybride leverbaar in een nieuwe uitvoering, de Essential Edition. Die is leverbaar vanaf 51.295 euro. Tot de standaarduitrusting behoren Google infotainment, waaronder Google Maps, climate control met twee gescheiden klimaatzones, one pedal drive en park assist inclusief een achteruitrijcamera. Het uiterlijk wordt opgeleukt met 18-inch lichtmetalen velgen, chroomkleurige raamlijsten en chromen accenten op beide bumpers.

De Volvo V60 plug-in hybride is ook leverbaar als T8 met 455 pk. De prijzen hiervan beginnen bij 61.895 euro.