Wegenbelasting (plug-in) hybride auto: dit betaal je in 2024

Nieuws

Er heerst veel onduidelijkheid over de wegenbelasting voor (plug-in) hybride auto’s. Heb je of overweeg je een (plug-in) hybride auto? Dan vertellen we je hier hoe de wegenbelasting er in 2024 uitziet en wat de plannen met de wegenbelasting voor 2025 en later zijn.

Grof gezegd zijn er drie soorten hybride auto's: mild hybrides, reguliere hybrides (ook wel full hybrids genoemd) en plug-in hybrides. Hoe het zit met de wegenbelasting voor auto's met deze zuinige hybride-technieken, leggen we hier uit.

Wegenbelasting hybride auto: brandstof en gewicht bepalend

Ooit waren stekkerloze hybrides als de Toyota Prius II en III vrijgesteld van wegenbelasting. Helaas is dat feest allang voorbij. Voor mild hybrides en ‘gewone’ hybrides zonder stekker geldt tegenwoordig het normale wegenbelastingtarief. Maar wat is normaal?



Anders dan voor benzine-, diesel- en lpg-auto’s, bestaat er geen speciaal wegenbelastingtarief voor hybrides en plug-in hybrides. Net als voor niet-hybride auto's, is de brandstof waarop de verbrandingsmotor draait grotendeels bepalend. Daarnaast speelt het gewicht van de auto een prominente rol voor de hoogte van de wegenbelasting. Hierbij geldt: hoe zwaarder, hoe duurder. Het tarief loopt op in stappen van 100 kg.

Wegenbelasting hybride: in 2024 geen voordeel

Omdat een mild hybride of gewone hybride niet of nauwelijks zwaarder is dan een gelijkwaardige benzineauto, ben je voor dit soort auto's niet duurder uit met de wegenbelasting. Terwijl je vanwege de zuinige aandrijflijn wel minder geld kwijt bent aan benzine.



Even ter vergelijking: voor een Toyota Corolla Touring Sports 1.2 Turbo (1265 kg) betaal je in Noord-Holland maandelijks 63 euro wegenbelasting, exact evenveel als voor een Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid. Het voordeel van het lagere benzineverbruik steek je dus zó in je zak. Bij 15.000 km per jaar gaat dat richting 50 euro per maand.



Wegenbelasting plug-in hybride auto’s 2024

Al heel wat jaren vraagt de overheid voor de wegenbelasting plug-in hybride auto’s het halftarief. Anders geformuleerd: voor een plug-in hybride hanteert de Belastingdienst een kortingspercentage van 50 procent. Tenminste, als de CO2-uitstoot maximaal 50 g/km bedraagt, maar daar blijft elke PHEV onder. Ook in 2024 blijft het halftarief voor plug-in hybrides gehandhaafd.

Waarom korting op wegenbelasting plug-in hybrides?

Het halftarief voor plug-in hybrides is in het leven geroepen omdat de overheid de verkoop van auto's met een lage CO2-uitstoot wilde stimuleren. Zo niet, dan zou het gewicht van het zware accupakket en de extra motor de wegenbelasting flink opdrijven. En dat werkt natuurlijk niet verkoopbevorderend.

Wegenbelasting plug-in hybride auto’s 2025

Oorspronkelijk was het plan om de korting op de wegenbelasting voor plug-in hybride auto’s stapsgewijs af te bouwen. De korting zou in 2025 nog 25 procent bedragen, en vanaf 2026 moest je het volledige tarief gaan betalen.

In april 2024 maakte het demissionaire kabinet Rutte plotsklaps bekend dat het de korting op de wegenbelasting voor plug-in hybride auto’s al in 2025 volledig wilde afschaffen. Een nare verrassing voor PHEV-rijders.



Rekenvoorbeeld wegenbelasting plug-in hybrides



Dat dit een slok op een borrel scheelt, laten we graag zien aan de hand van een concreet voorbeeld: de Volkswagen Passat 1.4 TSI GTE (218 pk) Variant uit 2019. De auto heeft een leeggewicht van 1759 kg. Toch betaal je dankzij de 50 procent korting op het reguliere benzinetarief in de provincie Noord-Holland in 2024 nog maar 53 euro wegenbelasting per maand in plaats van 106 euro.

Bij een plug-in hybride op diesel hakt het er helemaal in. Zo betaal je voor een Volvo V60 D6 PHEV uit 2013 nu nog 100 euro per maand aan wegenbelasting. Als het halftarief op de schop gaat, wordt dat 201 euro!

Hoe gaat het nu verder met wegenbelasting plug-in hybride auto’s?

Inmiddels is er een nieuw kabinet van VVD, NSC, BBB en PVV in de maak, maar over de precieze plannen met de wegenbelasting van de elektrische auto en voor voor (plug-in) hybride auto’s is nog weinig bekend. Wel staat de volgende passage over ‘elektrische voertuigen’ in het hoofdlijnenakkoord: “De subsidies stoppen allemaal per 2025, de MRB gewichtscorrectie (fiscaal) blijft bestaan.”



Gewichtscorrectie wegenbelasting plug-in hybride auto’s

Maar wat de partijen precies bedoelen met 'gewichtscorrectie', is onduidelijk. Wel weten we dat de RAI Vereniging heeft voorgesteld om bij plug-in hybrides een gewichtsreductie van 200 kg toe te passen. In het geval van de Volkswagen Passat Variant GTE stijgt de wegenbelasting dan niet van 53 naar 106 euro per maand, maar naar 89 euro. Dat scheelt in elk geval íéts.