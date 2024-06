Nieuws

Plug-in hybrides leken tussen wal en schip te raken, maar nu investeren automerken weer in de techniek. Ook Renault is druk bezig om plug-in hybrides op de markt te brengen, al zit de aandrijflijn anders in elkaar dan je zou verwachten.

Het is een moeizame periode voor volledig elektrische auto's. De verkoop van EV’s stagneert momenteel door de tegenvallende vraag. Autoproducenten moeten echter geld blijven verdienen en tegelijkertijd voldoen aan steeds strenger wordende emissie-eisen van beleidsbepalers. Daarom kiezen automerken steeds meer voor plug-in hybrides.

Renault en plug-in hybrides

Renault is een merk dat juist afscheid leek te nemen van de plug-in hybride. Met de facelift van de Renault Captur verdween het laatste model met een stekker én een benzinemotor uit de prijslijst, al kondigden de Fransen later aan dat met de Rafale E-Tech 4x4 een nieuwe plug-in hybride op de markt gaat brengen.

Daar blijft het echter niet bij, want Renault werkt druk aan een nieuw soort plug-in hybride aandrijflijn - intern bekend onder de naam ‘Horse’ - die Renaults van de toekomst gaat aandrijven.

Nieuw soort plug-in hybride aandrijflijn



Het gaat hierbij echter niet om hybrides met een stekker zoals we gewend zijn, maar om zogeheten EREV’s - Extended Range Electric Vehicles. Dit zijn evengoed auto’s met een elektromotor én een verbrandingsmotor, maar het verschil is dat laatstgenoemde nooit de wielen aandrijft. De benzinemotor is enkel bedoeld om als generator energie op te wekken voor de batterij. Om die reden hoeft de verbrandingsmotor ook niet heel krachtig te zijn: voor de Horse-aandrijflijn heeft de verbrandingsmotor slechts 68 pk vermogen.

Op papier klinkt de aandrijflijn veelbelovend: Renault belooft 200 kilometer puur elektrische range, en 800 kilometer rijbereik wanneer zowel de batterij als de brandstoftank benut worden. Daarbij kunnen de Horse-auto’s goedkoper worden aangeboden dan volledig elektrische auto’s omdat er minder kostbare grondstoffen worden gebruikt door de kleinere batterij.

Volkswagen, Ford en JLR kiezen voor plug-ins

Renault is niet het enige merk dat investeert in plug-in hybrides. Zo verklaarde Volkswagen de liefde aan plug-in hybrides, met onder andere een nieuwe Volkswagen Golf, Tiguan en Passat met ruim 100 kilometer puur elektrische actieradius. Ook Ford-CEO Martin Sander liet een soortgelijk geluid horen over Ford en plug-in hybrides, terwijl eerder ook JLR (Jaguar Land Rover) aangaf dat het blijft inzetten op verbrandingsmotoren met een elektrische hulpmotor.